Минздрав инициирует выделение 150 млн грн на диагностику COVID-19
Кабмин поручил Министерству здравоохранения подготовить и подать проект акта о распределении 150 млн гривен для обеспечения потребности учреждений здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
С соответствующим предложением в Кабмин на заседании 6 октября обратился министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он объяснил, что эти средства нужны на закупку экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и наборов для отбора биоматериала методом ПЦР.
"Дельта-штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, чем базовый штамм, соответственно мы должны оперативно реагировать - отслеживать и проверять контактных лиц. Доступ к тестированию должен быть расширен", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Речь идет о средствах по бюджетной программе "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
Проект акта о распределении бюджетных средств, подготовленный Министерством здравоохранения и Министерством финансов, должны вынести для рассмотрения на очередном заседании Кабинета Министров.
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