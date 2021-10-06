МОЗ ініціює виділення 150 млн грн на діагностику COVID-19
Кабмін доручив МОЗ підготувати і подати проєкт акта про розподіл 150 млн гривень для забезпечення потреби закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику COVID-19, витратними матеріалами для діагностики коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
З відповідною пропозицією до Кабміну на засіданні 6 жовтня звернувся міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Він пояснив, що ці кошти потрібні на закупівлю експрес-тестів на визначення антигену коронавірусуSARS-CoV-2 і наборів для відбору біоматеріалу методом ПЛР.
"Дельта-штам коронавірусу поширюється значно швидше, ніж базовий штам, відповідно ми повинні оперативно реагувати - відстежувати і перевіряти контактних осіб. Доступ до тестування має бути розширений", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Йдеться про кошти за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".
Проєкт акта про розподіл бюджетних коштів, підготовлений Міністерством охорони здоров'я і Міністерством фінансів, мають винести для розгляду на черговому засіданні Кабінету Міністрів.
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