МОЗ ініціює виділення 150 млн грн на діагностику COVID-19

Кабмін доручив МОЗ підготувати і подати проєкт акта про розподіл 150 млн гривень для забезпечення потреби закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику COVID-19, витратними матеріалами для діагностики коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

З відповідною пропозицією до Кабміну на засіданні 6 жовтня звернувся міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він пояснив, що ці кошти потрібні на закупівлю експрес-тестів на визначення антигену коронавірусуSARS-CoV-2 і наборів для відбору біоматеріалу методом ПЛР.

"Дельта-штам коронавірусу поширюється значно швидше, ніж базовий штам, відповідно ми повинні оперативно реагувати - відстежувати і перевіряти контактних осіб. Доступ до тестування має бути розширений", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Йдеться про кошти за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Проєкт акта про розподіл бюджетних коштів, підготовлений Міністерством охорони здоров'я і Міністерством фінансів, мають винести для розгляду на черговому засіданні Кабінету Міністрів.

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