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Пенсионеры в ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию с помощью "Дії"

Пенсионеры в ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию с помощью

Кабмин запускает удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее, в частности, жителям временно оккупированных территорий, получающих пенсионные выплаты, проходить идентификацию удаленно. Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года.

Для этого нужно:

1. Зарегистрироваться на портале "Дія" (скачать приложение на смартфон).
2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дія.Підпис".
3. Нажать "Создать".
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
5. Придумать собственный пятизначный код для "Дія.Підпис".

После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации.

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Топ комментарии
+11
Иногда прям даже завидно,что наша власть больше заботится о тех коллаборантах,чем о тех пенсионерах,кто живёт и работает на неоккупированной территории
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06.10.2021 15:41
+10
А налоги лугандонцы таким образом не могут перечислять в Киев?
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06.10.2021 15:46
+6
пусть налоги сначала платят в дие
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06.10.2021 15:47
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Иногда прям даже завидно,что наша власть больше заботится о тех коллаборантах,чем о тех пенсионерах,кто живёт и работает на неоккупированной территории
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06.10.2021 15:41 Ответить
Пенсионеров в ДНР, ЛНР и Израиле наша власть понимает лучше чем в Украине. Здесь же живут какие-то бандеровцы, а не пенсионеры с нормально протянутой рукой.
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06.10.2021 15:49 Ответить
значит нашли "Мертвые души - 2" И.В. Гоголя
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06.10.2021 16:38 Ответить
нет, не Гоголя. Если ты не в курсе, то все продукты 95 квартала плагиат, включая игру на пианино и сериал "Слуга народа".
==========
Правильнее будет "Мертвые души - 2" В. Зеленского
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06.10.2021 19:04 Ответить
Так и вижу лугандонского пенсионера со смартфоном. Не смешите людей.
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06.10.2021 15:44 Ответить
Сижу вот, читаю на экране смартфона эту хрень, написанную рассмешенным людëм, и думаю - этот Гарик точно нормален? 🤨
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06.10.2021 16:27 Ответить
Ты-пенсионер ОРДЛО? Или просто ватная пьянь?
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06.10.2021 16:46 Ответить
А налоги лугандонцы таким образом не могут перечислять в Киев?
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06.10.2021 15:46 Ответить
Тогда Киев должен будет и дыровский стаж лигетимезировать
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06.10.2021 16:35 Ответить
Який стаж? Є сплата єсв є пенсія. Немає сплати єсв немає пенсії. Що таке стаж?
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06.10.2021 19:42 Ответить
пусть налоги сначала платят в дие
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06.10.2021 15:47 Ответить
я вообще не понимаю.... ну зачем нам это всё это нужно с этим ОРДЛО!? там уже нет никаких простите почти украинцев..... а ради патриотов и кто вынужден остаться не по своей воле сотни...пусть тысячи.... ну разве можно страну подставлять и тратиться на всё это и ком.услуги ради них....ну так получилось.... нужно думать о стране, о своих малообеспеченных на минималке, о тарифах и о хлебе насущном и масле чтобы не дорожало.... а тут то им пенсию.... то цыфровые паспорта то воду то свет то бесплатное обучение их питомцам в вузах с баснословной стипендией...прямо все блага человечества .ладно действитель но украинцам или проукраинским...а так непонятно кому сепаратне кто ненавидит страну ...и уже с роспаспортом прокукарекавший на выборах за путина .((
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06.10.2021 15:48 Ответить
Почему? Многие граждане России заинтересованы получать ещё одну пенсию в Украине, и если идиоты во власти позволяют и поощряют это делать, то полный вперёд.
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06.10.2021 16:56 Ответить
Нужна политическая воля,чтобы отложить выплаты пенсий до освобождения. Не взирая на порицания Европы. Этим мы только создадим желание ее вернуть после. Увеличим нагрузку на раху. Ее окупационный режим. А так - они же две получают и довольны.Зачем им возвращаться ?
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06.10.2021 15:48 Ответить
А з пенсії хіба беруть податки?
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06.10.2021 15:50 Ответить
Я имею 42 года непрерывного трудового стажа, из них более 35 лет стажа работы в особо вредных условиях труда. Половина моей пенсии уходит на лекарства, еще существенная часть на коммуналку. Я этой власти на хер не нужен, им нужны кормильцы по ту сторону окопов. Нынешняя власть - власть предателей и сепаров.
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06.10.2021 15:50 Ответить
Так Вы не нужны были и прошлым,нынешним и бущим будите не нужны. Извините,ничего личного. Просто такая реальность.
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06.10.2021 17:20 Ответить
Пусть каждый из нас подумает сам за себя.
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06.10.2021 22:58 Ответить
Да,а почему булки? Пенсию получают в руки. А у вас?
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06.10.2021 23:00 Ответить
Тоже в руки!
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07.10.2021 08:39 Ответить
Та якщо перерахувати на непідконтролі пенсіонерів, то їх там і половини того, що у нас рахують, вже не буде і для чого їм реєструватись, якщо пенсії одержують і українську, і рашинську.
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06.10.2021 15:53 Ответить
Никто из омментаторов "Діі" не имеет? Или невнимательно читает новости?
Ув. рдактор - мопед не мой, я тока объяву разместил.
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, (или) NFC или BankID. Источник:
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06.10.2021 15:58 Ответить
так там нет наших банков, а что ты по фото подтвердишь?
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06.10.2021 16:10 Ответить
Делается селфи с раскрытым паспортом в руке так, чтобы было видно актуальное фото и текст чтобы читался на странице, ну и отправляется эта фотка.
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06.10.2021 16:41 Ответить
Тогда не понятно, для чего нужна Дия? Такую процедуру может ввести любой ресурс, а в Дии просто делаешь своё селфи и приложение сравнивает твоё фото с имеющимися паспортами и все, в пенсионном без банкI'd, не зарегишься
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06.10.2021 16:53 Ответить
Нет, не делаешь селфи. Простому человеу эта функция не доступна. "Поверніть голову вліво. Дія не виконана!!!!!"Я плюнул. Жена ради ковид сертификата 2 недели трахалась. Получилось. Это не зависит от скорости интернета.
В "Діі" нет подтверждения подписи по NFC или BankID.
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06.10.2021 17:24 Ответить
Я в банке крайний раз был лет 5 назад, может 4 с половиной, но BankID пол года назад использовал на гос.ресурсах, кажется на сайте налоговой или НАЗК
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06.10.2021 18:57 Ответить
все верно и в пенсионном и в личном кабинете водителя и Дии
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06.10.2021 19:00 Ответить
Когда появилась ДІЯ, я сначала хотел себе её поставить для посвідчення водія, но когда посмотрел её аппетиты на допуска и почитал планы разработчиков, понял, что это троян от государства: пользователи ДІЇ добровольно дали неограниченный доступ не только к официальной конфиденциальной информации, но и к личной частной жизни, которую что бы собрать всё вместе спецслужбам нужно пройти воду, огонь и медные трубы и то хер они ее соберут в том объёме, которую собирает ДИЯ. Кстати, зебобики под ДИЮ уже проект закона уже состряпали под видом борьбы с терроризмом.
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06.10.2021 19:13 Ответить
Круто! Моей матушке 92 года. Как ей выполнить эти 5 пунктов?
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06.10.2021 16:15 Ответить
у каждого 150-летнего пенсионера в ДЫРе есть внучок со смартфоном... и автоматом
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06.10.2021 16:40 Ответить
смотри ниже мой пост. Сегодня ехал из Киева с пенсом из ЛНР
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06.10.2021 16:57 Ответить
Сегодня ехал в поезде с пенсом из Алчевска. Тот счастливый шо ппц - две пенсии получает. Он две и жена две. Одну в молодой республике, другую в Украине. Пол года живут в Киеве, летом в Евпатории. Так он сказал, что только у него в подъезде, за умерших пенсионеров их дети пенсии второй год получают. Только дети эти бойцы молодых республик. Ржут с Украины. Думаете у них ума не хватит пенсию в Дії оформить?
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06.10.2021 16:56 Ответить
Идиотизм наших властей равен только их коррупционности. Тамшышнашылюдиш,блеть? Тьфу,дебилы.
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06.10.2021 17:06 Ответить
Имя, сестра, имя!!! как в дии пенсию оформить?
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06.10.2021 17:28 Ответить
Для этого нужно:

1. Зарегистрироваться на портале "Дія" (скачать приложение на смартфон).
2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дія.Підпис".
3. Нажать "Создать".
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
5. Придумать собственный пятизначный код для "Дія.Підпис".

После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации. Источник:
==========
Зебобик?
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06.10.2021 17:31 Ответить
Алкаш, я жизнь учил не по инструкции ЦензорНет. У Алашей дии нет? Сам то имеешь подпись в дии? Или так, попиз потрепаться?
С 47-й попытки Дия приняла фотографию, а потом ушла в ступор, и сбросила.
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06.10.2021 17:40 Ответить
Не зебобик, еще хуже. 47 раз загружать фото...
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06.10.2021 17:43 Ответить
Ото так. Для выезда за границу нужно было иметь электронный ковид-сертификат.
"Захочешь жить, не так расорячишся"
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06.10.2021 19:16 Ответить
идентификация будет проходить в личном кабинете пенс. фонда. Для єтого надо в пенсионном фонде взять пароль хода в личний кабинет
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06.10.2021 19:06 Ответить
ещё раз повторяю - рация на бронепоезде, а идентификация будет проходить в программе "Дія" которая будет сравнивать запечатлённую ею фотографию с фотографией ID карты или биометрического паспорта.
Для єтого надо в пенсионном фонде взять пароль хода в личний кабинет.
Или войти без пароля по элетронно-цифровой подписи.
По паролю много функций на портале не ативированы.
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06.10.2021 19:14 Ответить
А боевые и за каждого убитого украинца им тоже дают?
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06.10.2021 17:05 Ответить
"внучки" бандиты пенсии получают
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06.10.2021 17:32 Ответить
ужас, шо ещё можно сказать - АНТИ-держава!
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06.10.2021 17:17 Ответить
А як вони збираються перевіряти чи пенсіонер ще живе чи давно помер, а його пенсію хтось отримує хто має доступ до його профілю в "Дії"?
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06.10.2021 19:18 Ответить
7 лет не платят ЕСВ.
На пенсию уходят без страхового стажа?
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06.10.2021 20:22 Ответить
Зачем?
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06.10.2021 21:19 Ответить
 
 