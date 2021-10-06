Пенсионеры в ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию с помощью "Дії"
Кабмин запускает удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее, в частности, жителям временно оккупированных территорий, получающих пенсионные выплаты, проходить идентификацию удаленно. Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дія", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года.
Для этого нужно:
1. Зарегистрироваться на портале "Дія" (скачать приложение на смартфон).
2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дія.Підпис".
3. Нажать "Создать".
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
5. Придумать собственный пятизначный код для "Дія.Підпис".
После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации.
Пожалуйста, подождите...
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Правильнее будет "Мертвые души - 2" В. Зеленского
Ув. рдактор - мопед не мой, я тока объяву разместил.
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, (или) NFC или BankID. Источник:
В "Діі" нет подтверждения подписи по NFC или BankID.
1. Зарегистрироваться на портале "Дія" (скачать приложение на смартфон).
2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дія.Підпис".
3. Нажать "Создать".
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
5. Придумать собственный пятизначный код для "Дія.Підпис".
После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации. Источник:
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Зебобик?
попизпотрепаться?
С 47-й попытки Дия приняла фотографию, а потом ушла в ступор, и сбросила.
"Захочешь жить, не так расорячишся"
Для єтого надо в пенсионном фонде взять пароль хода в личний кабинет.
Или войти без пароля по элетронно-цифровой подписи.
По паролю много функций на портале не ативированы.
На пенсию уходят без страхового стажа?