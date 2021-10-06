Пенсионеры в ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию с помощью "Дії"

Кабмин запускает удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее, в частности, жителям временно оккупированных территорий, получающих пенсионные выплаты, проходить идентификацию удаленно. Соответствующую процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года.

Для этого нужно:



1. Зарегистрироваться на портале "Дія" (скачать приложение на смартфон).

2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дія.Підпис".

3. Нажать "Создать".

4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.

5. Придумать собственный пятизначный код для "Дія.Підпис".

После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации.

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