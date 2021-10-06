Пенсіонери в ОРДЛО зможуть віддалено пройти ідентифікацію за допомогою "Дії"

Кабмін запускає віддалену ідентифікацію для пенсіонерів з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це у Facebook повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ

"Вчора Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє, зокрема, мешканцям тимчасово окупованих територій, які отримують пенсійні виплати, проходити ідентифікацію віддалено. Відповідну процедуру можна буде пройти в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису у додатку "Дія"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні технічні можливості з'являться до кінця поточного року.

Для цього потрібно:

1. Зареєструватися на порталі "Дія" (скачати додаток на смартфон).

2. Перейти в "Меню" і обрати "Дія. Підпис".

3. Натиснути "Створити".

4. Підтвердити особистість за допомогою перевірки за фото, NFC або BankID.

5. Вигадати власний п’ятизначний код для "Дія. Підпис".

Після цього, на офіційному порталі Пенсійного фонду України треба завершити процедуру ідентифікації.

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