Пенсіонери в ОРДЛО зможуть віддалено пройти ідентифікацію за допомогою "Дії"
Кабмін запускає віддалену ідентифікацію для пенсіонерів з окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Про це у Facebook повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ
"Вчора Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє, зокрема, мешканцям тимчасово окупованих територій, які отримують пенсійні виплати, проходити ідентифікацію віддалено. Відповідну процедуру можна буде пройти в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису у додатку "Дія"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідні технічні можливості з'являться до кінця поточного року.
Для цього потрібно:
1. Зареєструватися на порталі "Дія" (скачати додаток на смартфон).
2. Перейти в "Меню" і обрати "Дія. Підпис".
3. Натиснути "Створити".
4. Підтвердити особистість за допомогою перевірки за фото, NFC або BankID.
5. Вигадати власний п’ятизначний код для "Дія. Підпис".
Після цього, на офіційному порталі Пенсійного фонду України треба завершити процедуру ідентифікації.
Будь ласка, зачекайте...
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Правильнее будет "Мертвые души - 2" В. Зеленского
Ув. рдактор - мопед не мой, я тока объяву разместил.
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, (или) NFC или BankID. Источник:
В "Діі" нет подтверждения подписи по NFC или BankID.
1. Зарегистрироваться на портале "Дія" (скачать приложение на смартфон).
2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дія.Підпис".
3. Нажать "Создать".
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
5. Придумать собственный пятизначный код для "Дія.Підпис".
После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации. Источник:
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Зебобик?
попизпотрепаться?
С 47-й попытки Дия приняла фотографию, а потом ушла в ступор, и сбросила.
"Захочешь жить, не так расорячишся"
Для єтого надо в пенсионном фонде взять пароль хода в личний кабинет.
Или войти без пароля по элетронно-цифровой подписи.
По паролю много функций на портале не ативированы.
На пенсию уходят без страхового стажа?