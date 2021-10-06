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Пенсіонери в ОРДЛО зможуть віддалено пройти ідентифікацію за допомогою "Дії"

Пенсіонери в ОРДЛО зможуть віддалено пройти ідентифікацію за допомогою

Кабмін запускає віддалену ідентифікацію для пенсіонерів з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це у Facebook повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ

"Вчора Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє, зокрема, мешканцям тимчасово окупованих територій, які отримують пенсійні виплати, проходити ідентифікацію віддалено. Відповідну процедуру можна буде пройти в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису у додатку "Дія"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні технічні можливості з'являться до кінця поточного року.

Для цього потрібно:

1. Зареєструватися на порталі "Дія" (скачати додаток на смартфон).
2. Перейти в "Меню" і обрати "Дія. Підпис".
3. Натиснути "Створити".
4. Підтвердити особистість за допомогою перевірки за фото, NFC або BankID.
5. Вигадати власний п’ятизначний код для "Дія. Підпис".

Після цього, на офіційному порталі Пенсійного фонду України треба завершити процедуру ідентифікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 жовтня пенсіонери віком 75-80 років щомісяця отримуватимуть до 400 грн доплати

Автор: 

пенсіонери (888) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Дія (1125)


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Топ коментарі
+11
Иногда прям даже завидно,что наша власть больше заботится о тех коллаборантах,чем о тех пенсионерах,кто живёт и работает на неоккупированной территории
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06.10.2021 15:41
+10
А налоги лугандонцы таким образом не могут перечислять в Киев?
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06.10.2021 15:46
+6
пусть налоги сначала платят в дие
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06.10.2021 15:47
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Иногда прям даже завидно,что наша власть больше заботится о тех коллаборантах,чем о тех пенсионерах,кто живёт и работает на неоккупированной территории
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06.10.2021 15:41 Відповісти
Пенсионеров в ДНР, ЛНР и Израиле наша власть понимает лучше чем в Украине. Здесь же живут какие-то бандеровцы, а не пенсионеры с нормально протянутой рукой.
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06.10.2021 15:49 Відповісти
значит нашли "Мертвые души - 2" И.В. Гоголя
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06.10.2021 16:38 Відповісти
нет, не Гоголя. Если ты не в курсе, то все продукты 95 квартала плагиат, включая игру на пианино и сериал "Слуга народа".
==========
Правильнее будет "Мертвые души - 2" В. Зеленского
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06.10.2021 19:04 Відповісти
Так и вижу лугандонского пенсионера со смартфоном. Не смешите людей.
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06.10.2021 15:44 Відповісти
Сижу вот, читаю на экране смартфона эту хрень, написанную рассмешенным людëм, и думаю - этот Гарик точно нормален? 🤨
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06.10.2021 16:27 Відповісти
Ты-пенсионер ОРДЛО? Или просто ватная пьянь?
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06.10.2021 16:46 Відповісти
А налоги лугандонцы таким образом не могут перечислять в Киев?
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06.10.2021 15:46 Відповісти
Тогда Киев должен будет и дыровский стаж лигетимезировать
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06.10.2021 16:35 Відповісти
Який стаж? Є сплата єсв є пенсія. Немає сплати єсв немає пенсії. Що таке стаж?
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06.10.2021 19:42 Відповісти
пусть налоги сначала платят в дие
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06.10.2021 15:47 Відповісти
я вообще не понимаю.... ну зачем нам это всё это нужно с этим ОРДЛО!? там уже нет никаких простите почти украинцев..... а ради патриотов и кто вынужден остаться не по своей воле сотни...пусть тысячи.... ну разве можно страну подставлять и тратиться на всё это и ком.услуги ради них....ну так получилось.... нужно думать о стране, о своих малообеспеченных на минималке, о тарифах и о хлебе насущном и масле чтобы не дорожало.... а тут то им пенсию.... то цыфровые паспорта то воду то свет то бесплатное обучение их питомцам в вузах с баснословной стипендией...прямо все блага человечества .ладно действитель но украинцам или проукраинским...а так непонятно кому сепаратне кто ненавидит страну ...и уже с роспаспортом прокукарекавший на выборах за путина .((
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06.10.2021 15:48 Відповісти
Почему? Многие граждане России заинтересованы получать ещё одну пенсию в Украине, и если идиоты во власти позволяют и поощряют это делать, то полный вперёд.
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06.10.2021 16:56 Відповісти
Нужна политическая воля,чтобы отложить выплаты пенсий до освобождения. Не взирая на порицания Европы. Этим мы только создадим желание ее вернуть после. Увеличим нагрузку на раху. Ее окупационный режим. А так - они же две получают и довольны.Зачем им возвращаться ?
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06.10.2021 15:48 Відповісти
А з пенсії хіба беруть податки?
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06.10.2021 15:50 Відповісти
Я имею 42 года непрерывного трудового стажа, из них более 35 лет стажа работы в особо вредных условиях труда. Половина моей пенсии уходит на лекарства, еще существенная часть на коммуналку. Я этой власти на хер не нужен, им нужны кормильцы по ту сторону окопов. Нынешняя власть - власть предателей и сепаров.
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06.10.2021 15:50 Відповісти
Так Вы не нужны были и прошлым,нынешним и бущим будите не нужны. Извините,ничего личного. Просто такая реальность.
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06.10.2021 17:20 Відповісти
Пусть каждый из нас подумает сам за себя.
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06.10.2021 22:58 Відповісти
Да,а почему булки? Пенсию получают в руки. А у вас?
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06.10.2021 23:00 Відповісти
Тоже в руки!
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07.10.2021 08:39 Відповісти
Та якщо перерахувати на непідконтролі пенсіонерів, то їх там і половини того, що у нас рахують, вже не буде і для чого їм реєструватись, якщо пенсії одержують і українську, і рашинську.
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06.10.2021 15:53 Відповісти
Никто из омментаторов "Діі" не имеет? Или невнимательно читает новости?
Ув. рдактор - мопед не мой, я тока объяву разместил.
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, (или) NFC или BankID. Источник:
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06.10.2021 15:58 Відповісти
так там нет наших банков, а что ты по фото подтвердишь?
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06.10.2021 16:10 Відповісти
Делается селфи с раскрытым паспортом в руке так, чтобы было видно актуальное фото и текст чтобы читался на странице, ну и отправляется эта фотка.
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06.10.2021 16:41 Відповісти
Тогда не понятно, для чего нужна Дия? Такую процедуру может ввести любой ресурс, а в Дии просто делаешь своё селфи и приложение сравнивает твоё фото с имеющимися паспортами и все, в пенсионном без банкI'd, не зарегишься
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06.10.2021 16:53 Відповісти
Нет, не делаешь селфи. Простому человеу эта функция не доступна. "Поверніть голову вліво. Дія не виконана!!!!!"Я плюнул. Жена ради ковид сертификата 2 недели трахалась. Получилось. Это не зависит от скорости интернета.
В "Діі" нет подтверждения подписи по NFC или BankID.
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06.10.2021 17:24 Відповісти
Я в банке крайний раз был лет 5 назад, может 4 с половиной, но BankID пол года назад использовал на гос.ресурсах, кажется на сайте налоговой или НАЗК
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06.10.2021 18:57 Відповісти
все верно и в пенсионном и в личном кабинете водителя и Дии
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06.10.2021 19:00 Відповісти
Когда появилась ДІЯ, я сначала хотел себе её поставить для посвідчення водія, но когда посмотрел её аппетиты на допуска и почитал планы разработчиков, понял, что это троян от государства: пользователи ДІЇ добровольно дали неограниченный доступ не только к официальной конфиденциальной информации, но и к личной частной жизни, которую что бы собрать всё вместе спецслужбам нужно пройти воду, огонь и медные трубы и то хер они ее соберут в том объёме, которую собирает ДИЯ. Кстати, зебобики под ДИЮ уже проект закона уже состряпали под видом борьбы с терроризмом.
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06.10.2021 19:13 Відповісти
Круто! Моей матушке 92 года. Как ей выполнить эти 5 пунктов?
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06.10.2021 16:15 Відповісти
у каждого 150-летнего пенсионера в ДЫРе есть внучок со смартфоном... и автоматом
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06.10.2021 16:40 Відповісти
смотри ниже мой пост. Сегодня ехал из Киева с пенсом из ЛНР
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06.10.2021 16:57 Відповісти
Сегодня ехал в поезде с пенсом из Алчевска. Тот счастливый шо ппц - две пенсии получает. Он две и жена две. Одну в молодой республике, другую в Украине. Пол года живут в Киеве, летом в Евпатории. Так он сказал, что только у него в подъезде, за умерших пенсионеров их дети пенсии второй год получают. Только дети эти бойцы молодых республик. Ржут с Украины. Думаете у них ума не хватит пенсию в Дії оформить?
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06.10.2021 16:56 Відповісти
Идиотизм наших властей равен только их коррупционности. Тамшышнашылюдиш,блеть? Тьфу,дебилы.
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06.10.2021 17:06 Відповісти
Имя, сестра, имя!!! как в дии пенсию оформить?
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06.10.2021 17:28 Відповісти
Для этого нужно:

1. Зарегистрироваться на портале "Дія" (скачать приложение на смартфон).
2. Перейти в "Меню" и выбрать "Дія.Підпис".
3. Нажать "Создать".
4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.
5. Придумать собственный пятизначный код для "Дія.Підпис".

После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины нужно завершить процедуру идентификации. Источник:
==========
Зебобик?
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06.10.2021 17:31 Відповісти
Алкаш, я жизнь учил не по инструкции ЦензорНет. У Алашей дии нет? Сам то имеешь подпись в дии? Или так, попиз потрепаться?
С 47-й попытки Дия приняла фотографию, а потом ушла в ступор, и сбросила.
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06.10.2021 17:40 Відповісти
Не зебобик, еще хуже. 47 раз загружать фото...
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06.10.2021 17:43 Відповісти
Ото так. Для выезда за границу нужно было иметь электронный ковид-сертификат.
"Захочешь жить, не так расорячишся"
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06.10.2021 19:16 Відповісти
идентификация будет проходить в личном кабинете пенс. фонда. Для єтого надо в пенсионном фонде взять пароль хода в личний кабинет
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06.10.2021 19:06 Відповісти
ещё раз повторяю - рация на бронепоезде, а идентификация будет проходить в программе "Дія" которая будет сравнивать запечатлённую ею фотографию с фотографией ID карты или биометрического паспорта.
Для єтого надо в пенсионном фонде взять пароль хода в личний кабинет.
Или войти без пароля по элетронно-цифровой подписи.
По паролю много функций на портале не ативированы.
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06.10.2021 19:14 Відповісти
А боевые и за каждого убитого украинца им тоже дают?
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06.10.2021 17:05 Відповісти
"внучки" бандиты пенсии получают
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06.10.2021 17:32 Відповісти
ужас, шо ещё можно сказать - АНТИ-держава!
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06.10.2021 17:17 Відповісти
А як вони збираються перевіряти чи пенсіонер ще живе чи давно помер, а його пенсію хтось отримує хто має доступ до його профілю в "Дії"?
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06.10.2021 19:18 Відповісти
7 лет не платят ЕСВ.
На пенсию уходят без страхового стажа?
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06.10.2021 20:22 Відповісти
Зачем?
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06.10.2021 21:19 Відповісти
 
 