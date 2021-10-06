Случай полиомиелита зафиксирован на Ривненщине: полуторагодовалого ребенка парализовало

Родители ребенка сознательно не делали ему прививки по религиозным убеждениям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Первые симптомы болезни появились 1 сентября, а уже 3 сентября ребенок попал в больницу - парализовало ноги.

Сейчас в области работает команда эпидемиологов и вирусологов. Они разыскивают контактных лиц, собирают и анализируют их биоматериал.

В Минздраве напомнили, что в 2015 году в Украине ликвидировали вспышку полиомиелита, мероприятия продолжались более 2 лет. Сейчас в Украине уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) является недостаточным: за 8 месяцев 2021 привито лишь 53%. При таких темпах к концу года без дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся, заявили в ведомстве.

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Министерство отмечает, что в Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, закупленных за средства госбюджета.