Случай полиомиелита зафиксирован на Ривненщине: полуторагодовалого ребенка парализовало
Родители ребенка сознательно не делали ему прививки по религиозным убеждениям.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Первые симптомы болезни появились 1 сентября, а уже 3 сентября ребенок попал в больницу - парализовало ноги.
Сейчас в области работает команда эпидемиологов и вирусологов. Они разыскивают контактных лиц, собирают и анализируют их биоматериал.
В Минздраве напомнили, что в 2015 году в Украине ликвидировали вспышку полиомиелита, мероприятия продолжались более 2 лет. Сейчас в Украине уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) является недостаточным: за 8 месяцев 2021 привито лишь 53%. При таких темпах к концу года без дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся, заявили в ведомстве.
Министерство отмечает, что в Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, закупленных за средства госбюджета.
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Доречі, по терапії ковіду щось нічого не чути, хоча 2 роки вже. Одні вакцини. Якось дивно, при ********* рівні науки
А почему именно Пфайцер? Из всех вакцин сушествующих именно Пфайцфер и Спутник более всего похожи на аферу, а не вакцину. КороноВак сделан по классической технолгогии ( мертвый возбудитель) и как видим в Китае нет эпидемии. А Израиль с Пфайцером первым отрапортавал о мегавакцинации и вскоре опять вел комендатский час, ибо не победили. Я не имею никаких доказательств, но 20 лет работы в пиаре и СМИ шепчут , что Пфайцер это похоже развод а не вакцина. Именно ее надо колоть третий раз ( почему?) , Именно ее можно колоть детям ( плацебо, поэтому безопасно?) , именно Пфайцфер ассоциируется с красивой пиар легендой с турецкой четой якобы гениев. Вообщем пиар Пфайцфера на три годовы выше чем Модерны, Астразенеки ( ее замочили черным пиаром) или Коронвака и т.д
А когда нужен пиар ? Тогда когда есть проблемы...
Стосовно плацебо МРНК то для жарта прокатить конешно, але відповідь імунна є і сильна, тому хз, треба досліджувати. Але я б точно третю, четверту, п'яту .... і дітям не колов, десь в цій системі помилка, раз не працює.
По короноваку - хз, у китайців така статистика, як при радянському союзі, тому довіри не має. Адже Філіпіни, Індонезія, Бразилія цього накупили і в них є єпідемія, єфективність вкрай низька.
Ну а Зенеку зачмирили знатно, при цьому, я думаю, що сама виробники МРНК а не казламорді чи китайці, бо сильно якісна чорна компанія була і грошенят не жалкували постійно негативний імідж тримати. Може тромбоємболії і сприяє але хз, тромбоз сам по собі поширене явище.