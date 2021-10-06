Випадок поліомієліту зафіксовано на Рівненщині: півторарічну дитину паралізувало

Батьки дитини свідомо не робили їй щеплення через релігійні переконання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Перші симптоми хвороби з'явилися 1 вересня, а вже 3 вересня дитина потрапила до лікарні - паралізувало ноги.

Зараз в області працює команда епідеміологів і вірусологів. Вони розшукують контактних осіб, збирають і аналізують їхній біоматеріал.

У МОЗ нагадали, що в 2015 році в Україні ліквідували спалах поліомієліту, заходи тривали понад 2 роки. Зараз в Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, Поліо-3) є недостатнім: за 8 місяців 2021 року щеплено лише 53%. При таких темпах до кінця року без додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95% не вдасться, заявили у відомстві.

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Міністерство зазначає, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин, закуплених за кошти держбюджету.