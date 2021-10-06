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Випадок поліомієліту зафіксовано на Рівненщині: півторарічну дитину паралізувало

Випадок поліомієліту зафіксовано на Рівненщині: півторарічну дитину паралізувало

Батьки дитини свідомо не робили їй щеплення через релігійні переконання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Перші симптоми хвороби з'явилися 1 вересня, а вже 3 вересня дитина потрапила до лікарні - паралізувало ноги.

Зараз в області працює команда епідеміологів і вірусологів. Вони розшукують контактних осіб, збирають і аналізують їхній біоматеріал.

У МОЗ нагадали, що в 2015 році в Україні ліквідували спалах поліомієліту, заходи тривали понад 2 роки. Зараз в Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, Поліо-3) є недостатнім: за 8 місяців 2021 року щеплено лише 53%. При таких темпах до кінця року без додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95% не вдасться, заявили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ ініціює виділення 150 млн грн на діагностику COVID-19

Міністерство зазначає, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин, закуплених за кошти держбюджету.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5065) МОЗ (5393) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+19
Триумф и ликование антиваксеров.
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06.10.2021 16:10
+17
родители тупые житвотные
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06.10.2021 16:11
+11
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06.10.2021 16:14
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Дивлюсь, ви вище там зачепились.......... Скажімо так, тільки без образ, ******* медицина в частині вакцінації це як генерал, що готується до війн минулого, ну там коней з гусарами заводить, кулемет максим чистить, в лінкорі пари разводить, а потім всєю силою на якихось нубійців кидається шоп показать свою силу і вправність. А до війни ******** виявляється не готовим...
Доречі, по терапії ковіду щось нічого не чути, хоча 2 роки вже. Одні вакцини. Якось дивно, при ********* рівні науки
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07.10.2021 23:26 Відповісти
На антиваксерін невгодищ. Зробиш вакцину класичну - сеажуть готуєшся до війн минулого. Зробиш по мРНК технології - скажуть таке


А почему именно Пфайцер? Из всех вакцин сушествующих именно Пфайцфер и Спутник более всего похожи на аферу, а не вакцину. КороноВак сделан по классической технолгогии ( мертвый возбудитель) и как видим в Китае нет эпидемии. А Израиль с Пфайцером первым отрапортавал о мегавакцинации и вскоре опять вел комендатский час, ибо не победили. Я не имею никаких доказательств, но 20 лет работы в пиаре и СМИ шепчут , что Пфайцер это похоже развод а не вакцина. Именно ее надо колоть третий раз ( почему?) , Именно ее можно колоть детям ( плацебо, поэтому безопасно?) , именно Пфайцфер ассоциируется с красивой пиар легендой с турецкой четой якобы гениев. Вообщем пиар Пфайцфера на три годовы выше чем Модерны, Астразенеки ( ее замочили черным пиаром) или Коронвака и т.д
А когда нужен пиар ? Тогда когда есть проблемы...

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08.10.2021 06:39 Відповісти
Досить логічно чувак питає, немає що й казати)
Стосовно плацебо МРНК то для жарта прокатить конешно, але відповідь імунна є і сильна, тому хз, треба досліджувати. Але я б точно третю, четверту, п'яту .... і дітям не колов, десь в цій системі помилка, раз не працює.
По короноваку - хз, у китайців така статистика, як при радянському союзі, тому довіри не має. Адже Філіпіни, Індонезія, Бразилія цього накупили і в них є єпідемія, єфективність вкрай низька.
Ну а Зенеку зачмирили знатно, при цьому, я думаю, що сама виробники МРНК а не казламорді чи китайці, бо сильно якісна чорна компанія була і грошенят не жалкували постійно негативний імідж тримати. Може тромбоємболії і сприяє але хз, тромбоз сам по собі поширене явище.
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08.10.2021 08:41 Відповісти
а стосовно воєн то я не за тип вакцини писав а про методи і теорію коллективного імунітету. Зараз, через високу виживаємість і високий рівень медицини популяція має значну кількість слабких ланок, які цю теорію ламають, бо вона парцює з більш "сильною" популяцією, почищеною природнім відбором. а тому, гадаю, треба змиритись і виходити з того, що для нових звороб, вірусів, нормальна смертність може бути вище, ніж в класичних баченнях. А тому наробили вакцин, різних, дали всім хто хоче і все, кожний сам вирішує.
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08.10.2021 08:45 Відповісти
Або нещеплена дитина мала проблеми з імунітетом. В такому разі релігійні переконання тут ні до чого.
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06.10.2021 22:55 Відповісти
Доречі, досить вирогідний шлях... Тому давайте почекаємо результату щодо штама, а то буде як 5 років тому на Прикарпатті, де виявили вакциноасоційований штам по факту і дуже невдобно получилось...
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07.10.2021 15:17 Відповісти
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