Випадок поліомієліту зафіксовано на Рівненщині: півторарічну дитину паралізувало
Батьки дитини свідомо не робили їй щеплення через релігійні переконання.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Перші симптоми хвороби з'явилися 1 вересня, а вже 3 вересня дитина потрапила до лікарні - паралізувало ноги.
Зараз в області працює команда епідеміологів і вірусологів. Вони розшукують контактних осіб, збирають і аналізують їхній біоматеріал.
У МОЗ нагадали, що в 2015 році в Україні ліквідували спалах поліомієліту, заходи тривали понад 2 роки. Зараз в Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, Поліо-3) є недостатнім: за 8 місяців 2021 року щеплено лише 53%. При таких темпах до кінця року без додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95% не вдасться, заявили у відомстві.
Міністерство зазначає, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин, закуплених за кошти держбюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі, по терапії ковіду щось нічого не чути, хоча 2 роки вже. Одні вакцини. Якось дивно, при ********* рівні науки
А почему именно Пфайцер? Из всех вакцин сушествующих именно Пфайцфер и Спутник более всего похожи на аферу, а не вакцину. КороноВак сделан по классической технолгогии ( мертвый возбудитель) и как видим в Китае нет эпидемии. А Израиль с Пфайцером первым отрапортавал о мегавакцинации и вскоре опять вел комендатский час, ибо не победили. Я не имею никаких доказательств, но 20 лет работы в пиаре и СМИ шепчут , что Пфайцер это похоже развод а не вакцина. Именно ее надо колоть третий раз ( почему?) , Именно ее можно колоть детям ( плацебо, поэтому безопасно?) , именно Пфайцфер ассоциируется с красивой пиар легендой с турецкой четой якобы гениев. Вообщем пиар Пфайцфера на три годовы выше чем Модерны, Астразенеки ( ее замочили черным пиаром) или Коронвака и т.д
А когда нужен пиар ? Тогда когда есть проблемы...
Стосовно плацебо МРНК то для жарта прокатить конешно, але відповідь імунна є і сильна, тому хз, треба досліджувати. Але я б точно третю, четверту, п'яту .... і дітям не колов, десь в цій системі помилка, раз не працює.
По короноваку - хз, у китайців така статистика, як при радянському союзі, тому довіри не має. Адже Філіпіни, Індонезія, Бразилія цього накупили і в них є єпідемія, єфективність вкрай низька.
Ну а Зенеку зачмирили знатно, при цьому, я думаю, що сама виробники МРНК а не казламорді чи китайці, бо сильно якісна чорна компанія була і грошенят не жалкували постійно негативний імідж тримати. Може тромбоємболії і сприяє але хз, тромбоз сам по собі поширене явище.