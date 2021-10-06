"Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа, - Меркель
Российский трубопровод "Северный поток-2" еще не получил разрешения на поставки газа в Европу.
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на брифинге в Словении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В то же время она отметила, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.
"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", - сказала немецкий канцлер.
Топ комментарии
+15 Frol Fedoroff
показать весь комментарий06.10.2021 16:38
+11 И вам того же
показать весь комментарий06.10.2021 16:35
+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий06.10.2021 16:27
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С такими ценами СП за месяц окупится.
200 млрд кубов в год прокачка делим на 365=0,55 млрд кубов в день.
Умножаем на 1,4 доллара за куб. 0,77 млрд долл в день. Это денежный поток. 9,5 млрд долл обошлась труба. 9,5/0,77= 12,3 дня. Ну там налоги, издержки, з.п., то се. За месяц инвестиции отбиваются железно.
При транспортировке территорией Украины и ЕС доля транспортировки в цене газа составляет процентов 15-20, а если посчитать еще территорию Рашки (эта транспортировка уже сидит в цене), то выйдет все 30-50%
Вы не шутите? Г.П может позволить себе покупать у себя т.н. "технологический газ" даже по 7-8 тысяч.
Вы грибов в лесу набрали, и продали жене по 2-3-4 тыщи (перед этим снабдив её деньгами)
Меркель призвала запустить СП-2 из-за нужды в российском газе. А дело было еще в мае.
А Цена газа в Европе тогда опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м
И кто теперь виноват ?
Меркель сказала что СП не одобрен для транспортировки, но при этом, Рашка уже начала закачку называя ее тестовой (типа не транспортировка)... Так же стоит отметить что на фоне "дефицита" газа у Рашки нашлись объемы для тестовых закачек и в трубу и в хранилища......
А мы типа все идиоты и не понимаем что происходит.
по довготривалим контрактам там i близько таких цiн нема.
звичайно, це тиск, щоб дозволили сраний сєвєрнай пiлять паток2.
нi в якому разi не потрiбно пiддаватись тиску паРашi!
правила газових директив ЕС повиннi виконуватись!
дати дозвiл через рiк i тiльки на половину потужностi газогону.
божий дармаксимальную ёмкость ПХГ и яичницупроцент наполнения. Они служат для регулировки поставок газа (как ресивер), а не накопления его на всю зиму. По графикам они наполнены в среднем по годам как обычно. Хватит на 2 зимы.
Грубо, на пальцах, Для движения по трассе (10 км от заправки до заправки) можете заправлять или полный бак или половину.
як вчасно...
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
абсолютно точно, такi скаженi цiни- це робота в основному ординського газпрьому
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текст вiд 14.07.2021
https://www.kommersant.ru/doc/4899625
Августовский фьючерс на газ на ключевом европейском хабе TTF на прошлой неделе в моменте достигал €38,65 за МВт•ч, или $493 за 1 тыс. кубометров,- это самая высокая цена в истории европейского газового рынка. Она даже выше, чем в мае 2008 года, когда нефть Brent стоила более $140 за баррель. Спотовые цены в Европе иногда достигали и более высоких значений, но всплески были кратковременными и всегда объяснялись исключительными обстоятельствами - авариями на инфраструктуре или необычным похолоданием. Теперь ситуация иная, рынок не ждет скорого снижения цен: фьючерсы на TTF на все ближайшие месяцы поставки вплоть до марта 2022 года торгуются выше $400 за 1 тыс. кубометров.
Стоимость газа выросла не только в Европе, но и во всем мире. Во-первых, из-за холодной зимы и жаркого лета, вызвавших рост спроса на электроэнергию, во-вторых - в силу определенных ограничений в цепочке поставок газа, связанных с пандемией. Европейский рынок, в отличие от азиатского, в последние как минимум десять лет не страдал от физической нехватки поставок. «Газпром» с избыточными мощностями по добыче и транспорту всегда был готов предоставить дополнительные объемы.
Но в этом году монополия сменила тактику, отказываясь бронировать дополнительные мощности транзита через Украину сверх предусмотренных контрактом 40 млрд кубометров в год. Более того, 5 июля «Газпром» не стал участвовать в аукционе на мощности газопровода Ямал-Европа на следующий газовый год, объясняя, что сможет забронировать объемы позже на краткосрочной основе.
Позиция компании, по словам нескольких трейдеров, вызвала панику на рынке: 6 июля Ямал-Европа остановился на плановый ремонт (уже снова запущен), и участники рынка опасались, что «Газпром» для выполнения долгосрочных контрактов начнет покупать газ на хабах в Европе. Подобные слухи вкупе с ожиданием остановки на ремонт «Северного потока» 13 июля (продлится до 23 июля), по словам источников "Ъ", способствовали разгону цен.
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Время собирать трубы
Все собеседники "Ъ" как в газовой отрасли, так и в российском правительстве считают жесткий подход «Газпрома» попыткой надавить на Европу для ускорения ввода газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2, NS2). Ближайшие несколько месяцев могут стать решающими в отношении того, как быстро труба может быть запущена и как будет регулироваться, то есть сколько газа «Газпром» на практике сможет по ней поставлять.
Так, 15 июля Суд ЕС должен опубликовать решение по апелляции Германии относительно возможности использования «Газпромом» более 50% газопровода Opal - продолжения «Северного потока» (NS1) по Германии до границы с Чехией. В августе завершится строительство NS2, говорил 12 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг Handelsblatt, газопровод «должен заработать в этом году».
Также 14-16 июля канцлер Германии Ангела Меркель, уже объявившая об уходе с поста, должна совершить визит в США, и центральной темой, как ожидается, будет урегулирование вопросов запуска NS2 с учетом американских санкций. Наконец, в конце сентября в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых в стране появится новый канцлер, а также, возможно, иная расстановка сил в парламенте.
До сих пор Германия была главным адвокатом NS2 в ЕС и яростно защищала проект против беспрецедентного давления США при прежнем президенте Дональде Трампе. Некоторые собеседники "Ъ" полагают, что новые власти Германии, возможно, не будут готовы на существенные жертвы ради NS2. Кроме того, новые немецкие лидеры могут не считать себя связанными неформальными обязательствами, которые Германия дала России при заключении «великой сделки» по украинскому транзитному контракту в конце 2019 года. Этот фактор, по мнению собеседников "Ъ", знакомых с позицией «Газпрома», сильнее прочих стимулирует его решить все ключевые вопросы по проекту.
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