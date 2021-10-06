"Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа, - Меркель

Российский трубопровод "Северный поток-2" еще не получил разрешения на поставки газа в Европу.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на брифинге в Словении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В то же время она отметила, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.

"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", - сказала немецкий канцлер.

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