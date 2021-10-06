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"Північний потік-2" ще не схвалений для транспортування газу, - Меркель

Російський трубопровід "Північний потік-2" ще не отримав дозволу на поставки газу в Європу.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу в Словенії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У той же час вона зазначила, що Росія виконує свої зобов'язання з постачання газу.

"Газопровід "Північний потік-2" ще не схвалений для транспортування газу", - сказала німецька канцлерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпрому" економічно невигідно нарощувати обсяги транзиту газу через Україну, - Путін

Автор: 

газ (10429) Меркель Ангела (1139) росія (65191) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+15
Даже не знаю как правильно назвать происшедшее. Мюнхенский сговор или пакт Меркель - *****
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06.10.2021 16:38
+11
Не надо включать дурочку перед счастливым золотым пенсионным отдыхом и работе в газпроме
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06.10.2021 16:35
+8
Еще не одобрен, а цены уже полторы штуки баксов. Хорошо, что мы живем в Украине и у нас куб по 8 гривен!!!
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06.10.2021 16:27
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Еще не одобрен, а цены уже полторы штуки баксов. Хорошо, что мы живем в Украине и у нас куб по 8 гривен!!!
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06.10.2021 16:27 Відповісти
Германия по контракту покупает за 220-250
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06.10.2021 16:38 Відповісти
Ничего не подумайте. Я не подацапник. Вот вам анекдот.
С такими ценами СП за месяц окупится.
200 млрд кубов в год прокачка делим на 365=0,55 млрд кубов в день.
Умножаем на 1,4 доллара за куб. 0,77 млрд долл в день. Это денежный поток. 9,5 млрд долл обошлась труба. 9,5/0,77= 12,3 дня. Ну там налоги, издержки, з.п., то се. За месяц инвестиции отбиваются железно.
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06.10.2021 17:04 Відповісти
Забыли отнять стоимость самого газа и стоимость транспортировки (в т.ч. территорией Расеи), а она тоже привязана к стоимости самого газа. Почему? Да потому что для транспортировки газа в качестве топлива для турбин, используется тот же самый газ из той же трубы (т.н. "технический газ") который стоит ровно столько же!
При транспортировке территорией Украины и ЕС доля транспортировки в цене газа составляет процентов 15-20, а если посчитать еще территорию Рашки (эта транспортировка уже сидит в цене), то выйдет все 30-50%
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06.10.2021 18:27 Відповісти
Забыли отнять стоимость самого газа и стоимость транспортировки (в т.ч. территорией Расеи) используется тот же самый газ из той же трубы (т.н. "технический газ") который стоит ровно столько же!
Вы не шутите? Г.П может позволить себе покупать у себя т.н. "технологический газ" даже по 7-8 тысяч.
Вы грибов в лесу набрали, и продали жене по 2-3-4 тыщи (перед этим снабдив её деньгами)
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06.10.2021 19:08 Відповісти
Аналогия с грибами абсолютно неуместна по двум причинама: Газпром, деньги жене не давал и грибы не имеют себестоимости (хоть и кажется, что газ качают на шару но это не так)
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06.10.2021 19:19 Відповісти
Думаю к отопительному сезону одобрят. Не зря же кацапы лихорадочными темпами готовят его к запуску.
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06.10.2021 16:29 Відповісти
Даже не знаю как правильно назвать происшедшее. Мюнхенский сговор или пакт Меркель - *****
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06.10.2021 16:38 Відповісти
На её физиономии можно косвенно прочитать Да что там цветы ,ваша магическая труба просто притягивает словно божественный магнит, мне даже неудобно как то и страшно
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06.10.2021 16:56 Відповісти
Как не называй это уже к сожалению ничего не изменит.
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06.10.2021 17:00 Відповісти
пакт "меркель-соска"
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07.10.2021 01:33 Відповісти
Ну таки как раз не к спеху. по контракту во время испытаний заполнение на 100% а время испытаний не ограничено - немцы так составляли
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06.10.2021 17:03 Відповісти
Ну тогда получается что и поставки вроде нет а испытания проходят. Очень удобно.
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06.10.2021 17:19 Відповісти
ну.. занчит россия сделает газ по 5 000 евро за куб.... энергонезависимость от трубы - она такая!
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06.10.2021 16:33 Відповісти
Для немцев это только бонус. Дороже перепродадут. У них долгосрочный контракт. Там цена другая оговорена.
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06.10.2021 17:20 Відповісти
Пока Байден, Меркель и Путлер все СП-2 не порешали, то и цены на газ были вменяемые. Но договрняки к хорошему не приводят. А ведь старую сучку предупреждали, что пускает волка в кошару

Меркель призвала запустить СП-2 из-за нужды в российском газе. А дело было еще в мае.

А Цена газа в Европе тогда опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м
И кто теперь виноват ?
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06.10.2021 16:34 Відповісти
Партия еще не закончена. А что ты тут забыл, кацап?
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06.10.2021 17:33 Відповісти
Не надо включать дурочку перед счастливым золотым пенсионным отдыхом и работе в газпроме
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06.10.2021 16:35 Відповісти
...а уже во всю всех ШАНТАЖИРУЕТ!
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06.10.2021 16:38 Відповісти
А что Меркель не так сказала?
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06.10.2021 16:42 Відповісти
Дело не в словах, а в том, что она тупо морозится и играет словами!
Меркель сказала что СП не одобрен для транспортировки, но при этом, Рашка уже начала закачку называя ее тестовой (типа не транспортировка)... Так же стоит отметить что на фоне "дефицита" газа у Рашки нашлись объемы для тестовых закачек и в трубу и в хранилища......
А мы типа все идиоты и не понимаем что происходит.
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06.10.2021 18:33 Відповісти
Стоимость газа в Европе достигла рекордных $1950 за тысячу кубов
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06.10.2021 16:43 Відповісти
це тiльки на спотовому ринку такi цiни i тiльки через те. що паРаша припинила туди продавати скраплений газ i до того ж не поспiшає наповнювати газосховища.

по довготривалим контрактам там i близько таких цiн нема.

звичайно, це тиск, щоб дозволили сраний сєвєрнай пiлять паток2.

нi в якому разi не потрiбно пiддаватись тиску паРашi!

правила газових директив ЕС повиннi виконуватись!

дати дозвiл через рiк i тiльки на половину потужностi газогону.
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06.10.2021 18:10 Відповісти
А чого тепер Росії спішити? Ціна на газ в Європі Росію цілком влаштовує. Тепер Європа зацікавлена в скорішому пуску цього газопроводу.
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06.10.2021 16:45 Відповісти
Если нынешние цены на газ в Европе сохранятся, то Газпром до конца года отобьёт те 9 миллиардов, которые пошли на его постройку.
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06.10.2021 17:06 Відповісти
Это она так кокетничает ?
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06.10.2021 16:47 Відповісти
Торопит. Мол надо решение суда по оператору отменить, а то замерзнем
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06.10.2021 16:55 Відповісти
Пусті газосховища свідчать про те, що російський газ не купується.
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06.10.2021 16:49 Відповісти
Ув. не путайте божий дар максимальную ёмкость ПХГ и яичницу процент наполнения. Они служат для регулировки поставок газа (как ресивер), а не накопления его на всю зиму. По графикам они наполнены в среднем по годам как обычно. Хватит на 2 зимы.
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06.10.2021 17:12 Відповісти
Рост на $400 за пару часов: цена газа в Европе приблизилась к $2000 за тысячу кубов
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06.10.2021 16:51 Відповісти
Будет техническая фигура "шип". Взлет вверх в десяток раз и потом такое же стремительное падение вниз, но уже в 3-5 раза. Имеющихся поставок и запасов газа хватит на 2 зимы. А этот психоз из-за принудительного закрытия шортов по маржин-коллам...Вот шорты-то как раз скоро закончатся....
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06.10.2021 17:15 Відповісти
На каких 2 зимы? В ЕС уже говорят, что даже до конца этой не хватит без увеличения поставок. А американские и катарские газовозы пошли в Азию.
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06.10.2021 17:23 Відповісти
При продолжении поступления газа по трубопроводам. Газа закачанного в ПГХ для сглаживания пиков хватит на 2 года.
Грубо, на пальцах, Для движения по трассе (10 км от заправки до заправки) можете заправлять или полный бак или половину.
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06.10.2021 17:34 Відповісти
..... т. к. Газпром ещё не определился, что ему принесёт больше денег - дикие цены на газ или прокачка ч\з СП 2 газа. Только начинают говорить о запуске СП 2, сразу цена падает. Только тормозят она взлетает. И без прокачки Газпром зарабатывает просто космические деньги которые за 2 года полностью отбивают даже не работающую трубу )
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06.10.2021 17:15 Відповісти
Так Газпром сейчас в комфортной позиции - его и так и так устраивает. Можно расслабиться и за рюмочкой чая с усмешкой понаблюдать за тем как европейцы суетятся вытаскивая себя из той задницы, в которую они сами себя загнали.
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06.10.2021 18:13 Відповісти
ЕС требовал от Газпрома и в итоге привязал контрактные цены газа к спотовым. Ну и получил. Теперь будут расчитывать исходя из 1800 дол. Такое впечатление что всюду ахенты Кремля. )
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06.10.2021 17:20 Відповісти
понимаешь, если не бороться, так на голову налезут... есть кнопкин, есть ЯО....
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06.10.2021 18:01 Відповісти
Всё равно одобрят. ***** где надо подмажет, бабло занесёт и самые "честные" европейские чиновники, маму родную продадут...
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06.10.2021 17:28 Відповісти
Вангую +200 к цене минимум после таких заяв
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06.10.2021 17:58 Відповісти
а придуркувата комсомолка меркель зупинила третину всiх атомних енергоблокiв...

як вчасно...
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06.10.2021 18:17 Відповісти
Нужно Великого Теслу внимательно изучать и переходить на электроэнергию, как до 1917 года. А параша пускай своим газом подавится.
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06.10.2021 18:31 Відповісти
"Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины. "

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.10.2021 19:07 Відповісти
Даже, если это так, то ничего с этого не будет - России нужен тлеющий конфликт на Донбассе для купирования всех телодвижений Украины в сторону ЕС и НАТО. А к санкциям она давно приспособилась - снятие санкций теперь больше нужно самой Европе, потому Штайнмайер и суетится.
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06.10.2021 19:25 Відповісти


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07.10.2021 00:21 Відповісти
Ну надо же!А шо вам мешает?!Подраслабьте булки и войдёт с пролётом.Смазали вас полагаю достаточно
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06.10.2021 19:20 Відповісти
Два мелких карлика политики.Когда нибудь на эту фотку плеваться будут

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06.10.2021 19:27 Відповісти
Путин уже судью ЕС купил, так что скоро откроют.
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06.10.2021 20:09 Відповісти
ось що писав москальський Коммерсантъ ще 14 липня...робiть висновки,панове.

абсолютно точно, такi скаженi цiни- це робота в основному ординського газпрьому
___________________________________
текст вiд 14.07.2021
https://www.kommersant.ru/doc/4899625

Августовский фьючерс на газ на ключевом европейском хабе TTF на прошлой неделе в моменте достигал €38,65 за МВт•ч, или $493 за 1 тыс. кубометров,- это самая высокая цена в истории европейского газового рынка. Она даже выше, чем в мае 2008 года, когда нефть Brent стоила более $140 за баррель. Спотовые цены в Европе иногда достигали и более высоких значений, но всплески были кратковременными и всегда объяснялись исключительными обстоятельствами - авариями на инфраструктуре или необычным похолоданием. Теперь ситуация иная, рынок не ждет скорого снижения цен: фьючерсы на TTF на все ближайшие месяцы поставки вплоть до марта 2022 года торгуются выше $400 за 1 тыс. кубометров.
Стоимость газа выросла не только в Европе, но и во всем мире. Во-первых, из-за холодной зимы и жаркого лета, вызвавших рост спроса на электроэнергию, во-вторых - в силу определенных ограничений в цепочке поставок газа, связанных с пандемией. Европейский рынок, в отличие от азиатского, в последние как минимум десять лет не страдал от физической нехватки поставок. «Газпром» с избыточными мощностями по добыче и транспорту всегда был готов предоставить дополнительные объемы.
Но в этом году монополия сменила тактику, отказываясь бронировать дополнительные мощности транзита через Украину сверх предусмотренных контрактом 40 млрд кубометров в год. Более того, 5 июля «Газпром» не стал участвовать в аукционе на мощности газопровода Ямал-Европа на следующий газовый год, объясняя, что сможет забронировать объемы позже на краткосрочной основе.
Позиция компании, по словам нескольких трейдеров, вызвала панику на рынке: 6 июля Ямал-Европа остановился на плановый ремонт (уже снова запущен), и участники рынка опасались, что «Газпром» для выполнения долгосрочных контрактов начнет покупать газ на хабах в Европе. Подобные слухи вкупе с ожиданием остановки на ремонт «Северного потока» 13 июля (продлится до 23 июля), по словам источников "Ъ", способствовали разгону цен.

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Время собирать трубы
Все собеседники "Ъ" как в газовой отрасли, так и в российском правительстве считают жесткий подход «Газпрома» попыткой надавить на Европу для ускорения ввода газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2, NS2). Ближайшие несколько месяцев могут стать решающими в отношении того, как быстро труба может быть запущена и как будет регулироваться, то есть сколько газа «Газпром» на практике сможет по ней поставлять.
Так, 15 июля Суд ЕС должен опубликовать решение по апелляции Германии относительно возможности использования «Газпромом» более 50% газопровода Opal - продолжения «Северного потока» (NS1) по Германии до границы с Чехией. В августе завершится строительство NS2, говорил 12 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг Handelsblatt, газопровод «должен заработать в этом году».
Также 14-16 июля канцлер Германии Ангела Меркель, уже объявившая об уходе с поста, должна совершить визит в США, и центральной темой, как ожидается, будет урегулирование вопросов запуска NS2 с учетом американских санкций. Наконец, в конце сентября в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых в стране появится новый канцлер, а также, возможно, иная расстановка сил в парламенте.
До сих пор Германия была главным адвокатом NS2 в ЕС и яростно защищала проект против беспрецедентного давления США при прежнем президенте Дональде Трампе. Некоторые собеседники "Ъ" полагают, что новые власти Германии, возможно, не будут готовы на существенные жертвы ради NS2. Кроме того, новые немецкие лидеры могут не считать себя связанными неформальными обязательствами, которые Германия дала России при заключении «великой сделки» по украинскому транзитному контракту в конце 2019 года. Этот фактор, по мнению собеседников "Ъ", знакомых с позицией «Газпрома», сильнее прочих стимулирует его решить все ключевые вопросы по проекту.

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07.10.2021 01:23 Відповісти
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07.10.2021 01:31 Відповісти
 
 