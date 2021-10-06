"Північний потік-2" ще не схвалений для транспортування газу, - Меркель

Російський трубопровід "Північний потік-2" ще не отримав дозволу на поставки газу в Європу.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила на брифінгу в Словенії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У той же час вона зазначила, що Росія виконує свої зобов'язання з постачання газу.

"Газопровід "Північний потік-2" ще не схвалений для транспортування газу", - сказала німецька канцлерка.

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