Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим, - заседание СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание по актуальным вопросам организации оказания медицинской помощи пациентам или с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Особое внимание в ходе совещания уделили вопросу увеличения тестирования пациентов с подозрением на COVID-19, что будет способствовать своевременному лечению больных, как резульат - уменьшению количества тяжелых случаев и смертей.

"По результатам совещания принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Также Секретарь СНБО призвал руководителей территориальных громад принимать активное участие в противодействии эпидемии COVID-19, ведь они несут персональную ответственность за осуществление предоставленных им законом полномочий.

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