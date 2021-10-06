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Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим, - заседание СНБО

Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим, - заседание СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание по актуальным вопросам организации оказания медицинской помощи пациентам или с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Особое внимание в ходе совещания уделили вопросу увеличения тестирования пациентов с подозрением на COVID-19, что будет способствовать своевременному лечению больных, как резульат - уменьшению количества тяжелых случаев и смертей.

"По результатам совещания принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Также Секретарь СНБО призвал руководителей территориальных громад принимать активное участие в противодействии эпидемии COVID-19, ведь они несут персональную ответственность за осуществление предоставленных им законом полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может направить в ОРДЛО гумпомощь для борьбы с COVID-19, но нам надо понимать, с кем это решать, - Данилов

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Топ комментарии
+7
Ликвидация последствий???
А что ковид уже все...закончился???😀
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06.10.2021 18:02
+3
Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим,
скорость укладки асфальта увеличена- заседание СНБО Источник:
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06.10.2021 17:51
+2
він як коксу понюхає, так зразу всі негаразди у його головці зникають.
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06.10.2021 18:53
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Формулу штайнмаера будут пропихивать. Готовятся
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06.10.2021 17:46 Ответить
Такі самі штаби мають цілодобово працювати у всіх областях, бо ким буде керувати штаб в РНБОУ якщо вночі всі сплять?
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06.10.2021 18:24 Ответить
Вирус здесь ни при чем.
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06.10.2021 18:38 Ответить
Під час війни створюється єдиний центр управління бойовими діями та економікою під назвою Ставка Верховного Головнокомандувача і там цілодобово опрацьовується інформація і приймаються рішення. Тому переведення роботи РНБОУ в цілодобовий режим це добре, але займатись цілодобово потрібно не тільки ковідом і не тільки в Києві, в регіонах ОДА та РДА мають переходити на цілодобовий режим роботи!
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06.10.2021 18:41 Ответить
Нагадаю як СРСР виходив з післявоєнної розрухи, Сталін працював вночі, на місцях все керівництво було на роботі до ранку, бо Сталін міг подзвонити в будь яку область, в будь який район, на будь який завод і поставити конкретні запитання. Тому всі сиділи на роботі вночі і чекали дзвінка, а вже під ранок йшли додому поспати пару годин. Ця форма управління була найбільш правильною та ефективною.
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06.10.2021 18:43 Ответить
Ты что, сталинист? Это многое обьясняет
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06.10.2021 18:45 Ответить
Ігорьонь, ти неправильно уявляєш методику перемог великого Йосі. Головне штрафбати і заградотряди, а не сидіння по ночам над телефоном)
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06.10.2021 22:30 Ответить
Головне це якісне управління країною, а штрафбати це лише утилізація ворожого елементу самим дешевим способом. Штрафбати взагалі не були потрібні, бо вся армія була одним суцільним штрафбатом.
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07.10.2021 18:14 Ответить
Какая ставка? Они к Майдану готовятся. Если бы они хотели бороться с вирусом, не опустошали бы склады и не торговали их содержимым с черного входа минздрав
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06.10.2021 18:44 Ответить
2 роки пандемії і тільки створюється "Штаб з подолання наслідків"??? А "Штаб по запобіганню розповсбдження" нє? Ну ще 2 роки тому... Чи ставка Верховного Головнокомандувача в СРСР під час другої світової була створена лише в 1943-му році?
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06.10.2021 22:22 Ответить
Больницы тоже будете и дальше в круглосуточном режиме закрывать?
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06.10.2021 17:47 Ответить
Иногда хочется попросить этих лентяев:ребята ,работайте честно хотя бы днем!А ночью можете дрыхнуть.
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06.10.2021 17:51 Ответить
Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим,
скорость укладки асфальта увеличена- заседание СНБО Источник:
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06.10.2021 17:51 Ответить
Ликвидация последствий???
А что ковид уже все...закончился???😀
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06.10.2021 18:02 Ответить
ЗЄбуїн вже давно переміг ковід... у його голові.
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06.10.2021 18:13 Ответить
він як коксу понюхає, так зразу всі негаразди у його головці зникають.
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06.10.2021 18:53 Ответить
Та вони там сосен корабельних в рнБо завозять і давай під білий прошок лисим вірус з сосен виганять!
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06.10.2021 19:15 Ответить
Всё правильно.Коси бабло пока сезон.Начался Ковидный сезон,хто не в курсе.А потому койко места и горючка на скорые,должны списываться,как грибы в осенний сезон в корзинку грибника
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06.10.2021 19:52 Ответить
"штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19" Источник:

От не знаю: чи сміятися, чи плакати... "Штаб по ліквідації наслідків"... А "Штаб по запобіганню" був? На другому році пандемії... Чи все запобігання зводиться до зміни маски кожні 2 години, бо в крадуцьких гроші скінчаються? ("Также в министерстве напомнили, что средства защиты следует менять каждые два часа" Источник: )
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06.10.2021 22:15 Ответить
 
 