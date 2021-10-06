Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим, - заседание СНБО
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание по актуальным вопросам организации оказания медицинской помощи пациентам или с подозрением на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Особое внимание в ходе совещания уделили вопросу увеличения тестирования пациентов с подозрением на COVID-19, что будет способствовать своевременному лечению больных, как резульат - уменьшению количества тяжелых случаев и смертей.
"По результатам совещания принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.
Также Секретарь СНБО призвал руководителей территориальных громад принимать активное участие в противодействии эпидемии COVID-19, ведь они несут персональную ответственность за осуществление предоставленных им законом полномочий.
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скорость укладки асфальта увеличена- заседание СНБО Источник:
А что ковид уже все...закончился???😀
От не знаю: чи сміятися, чи плакати... "Штаб по ліквідації наслідків"... А "Штаб по запобіганню" був? На другому році пандемії... Чи все запобігання зводиться до зміни маски кожні 2 години, бо в крадуцьких гроші скінчаються? ("Также в министерстве напомнили, что средства защиты следует менять каждые два часа" Источник: )