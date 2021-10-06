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Роботу штабу ліквідації наслідків COVID-19 перевели в цілодобовий режим, - засідання РНБО

Роботу штабу ліквідації наслідків COVID-19 перевели в цілодобовий режим, - засідання РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов провів нараду з актуальних питань організації надання медичної допомоги пацієнтам хворим або з підозрою на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Особливу увагу під час наради приділили питанню збільшення тестування пацієнтів з підозрою на COVID-19, що сприятиме своєчасному лікуванню хворих, як резульат - зменшення кількості важких випадків і смертей.

"За результатами наради прийнято рішення про відновлення цілодобового режиму роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням COVID-19, щоб максимально ефективно реагувати на будь-які ситуації, пов'язані з епідемією особливо небезпечного інфекційного захворювання", - сказано в повідомленні.

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Також Секретар РНБО закликав керівників територіальних громад брати активну участь у протидії епідемії COVID-19, адже вони несуть персональну відповідальність за здійснення наданих їм законом повноважень.

Також читайте: До кінця 2021 року в Україні може бути від 68 до 92 тисяч померлих від COVID-19, - KSE

Автор: 

Данілов Олексій (1259) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
Ликвидация последствий???
А что ковид уже все...закончился???😀
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06.10.2021 18:02
+3
Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим,
скорость укладки асфальта увеличена- заседание СНБО Источник:
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06.10.2021 17:51
+2
він як коксу понюхає, так зразу всі негаразди у його головці зникають.
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06.10.2021 18:53
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Формулу штайнмаера будут пропихивать. Готовятся
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06.10.2021 17:46 Відповісти
Такі самі штаби мають цілодобово працювати у всіх областях, бо ким буде керувати штаб в РНБОУ якщо вночі всі сплять?
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06.10.2021 18:24 Відповісти
Вирус здесь ни при чем.
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06.10.2021 18:38 Відповісти
Під час війни створюється єдиний центр управління бойовими діями та економікою під назвою Ставка Верховного Головнокомандувача і там цілодобово опрацьовується інформація і приймаються рішення. Тому переведення роботи РНБОУ в цілодобовий режим це добре, але займатись цілодобово потрібно не тільки ковідом і не тільки в Києві, в регіонах ОДА та РДА мають переходити на цілодобовий режим роботи!
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06.10.2021 18:41 Відповісти
Нагадаю як СРСР виходив з післявоєнної розрухи, Сталін працював вночі, на місцях все керівництво було на роботі до ранку, бо Сталін міг подзвонити в будь яку область, в будь який район, на будь який завод і поставити конкретні запитання. Тому всі сиділи на роботі вночі і чекали дзвінка, а вже під ранок йшли додому поспати пару годин. Ця форма управління була найбільш правильною та ефективною.
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06.10.2021 18:43 Відповісти
Ты что, сталинист? Это многое обьясняет
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06.10.2021 18:45 Відповісти
Ігорьонь, ти неправильно уявляєш методику перемог великого Йосі. Головне штрафбати і заградотряди, а не сидіння по ночам над телефоном)
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06.10.2021 22:30 Відповісти
Головне це якісне управління країною, а штрафбати це лише утилізація ворожого елементу самим дешевим способом. Штрафбати взагалі не були потрібні, бо вся армія була одним суцільним штрафбатом.
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07.10.2021 18:14 Відповісти
Какая ставка? Они к Майдану готовятся. Если бы они хотели бороться с вирусом, не опустошали бы склады и не торговали их содержимым с черного входа минздрав
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06.10.2021 18:44 Відповісти
2 роки пандемії і тільки створюється "Штаб з подолання наслідків"??? А "Штаб по запобіганню розповсбдження" нє? Ну ще 2 роки тому... Чи ставка Верховного Головнокомандувача в СРСР під час другої світової була створена лише в 1943-му році?
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06.10.2021 22:22 Відповісти
Больницы тоже будете и дальше в круглосуточном режиме закрывать?
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06.10.2021 17:47 Відповісти
Иногда хочется попросить этих лентяев:ребята ,работайте честно хотя бы днем!А ночью можете дрыхнуть.
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06.10.2021 17:51 Відповісти
Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим,
скорость укладки асфальта увеличена- заседание СНБО Источник:
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06.10.2021 17:51 Відповісти
Ликвидация последствий???
А что ковид уже все...закончился???😀
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06.10.2021 18:02 Відповісти
ЗЄбуїн вже давно переміг ковід... у його голові.
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06.10.2021 18:13 Відповісти
він як коксу понюхає, так зразу всі негаразди у його головці зникають.
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06.10.2021 18:53 Відповісти
Та вони там сосен корабельних в рнБо завозять і давай під білий прошок лисим вірус з сосен виганять!
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06.10.2021 19:15 Відповісти
Всё правильно.Коси бабло пока сезон.Начался Ковидный сезон,хто не в курсе.А потому койко места и горючка на скорые,должны списываться,как грибы в осенний сезон в корзинку грибника
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06.10.2021 19:52 Відповісти
"штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19" Источник:

От не знаю: чи сміятися, чи плакати... "Штаб по ліквідації наслідків"... А "Штаб по запобіганню" був? На другому році пандемії... Чи все запобігання зводиться до зміни маски кожні 2 години, бо в крадуцьких гроші скінчаються? ("Также в министерстве напомнили, что средства защиты следует менять каждые два часа" Источник: )
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06.10.2021 22:15 Відповісти
 
 