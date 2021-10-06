Роботу штабу ліквідації наслідків COVID-19 перевели в цілодобовий режим, - засідання РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов провів нараду з актуальних питань організації надання медичної допомоги пацієнтам хворим або з підозрою на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Особливу увагу під час наради приділили питанню збільшення тестування пацієнтів з підозрою на COVID-19, що сприятиме своєчасному лікуванню хворих, як резульат - зменшення кількості важких випадків і смертей.

"За результатами наради прийнято рішення про відновлення цілодобового режиму роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням COVID-19, щоб максимально ефективно реагувати на будь-які ситуації, пов'язані з епідемією особливо небезпечного інфекційного захворювання", - сказано в повідомленні.

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Також Секретар РНБО закликав керівників територіальних громад брати активну участь у протидії епідемії COVID-19, адже вони несуть персональну відповідальність за здійснення наданих їм законом повноважень.

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