Роботу штабу ліквідації наслідків COVID-19 перевели в цілодобовий режим, - засідання РНБО
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов провів нараду з актуальних питань організації надання медичної допомоги пацієнтам хворим або з підозрою на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Особливу увагу під час наради приділили питанню збільшення тестування пацієнтів з підозрою на COVID-19, що сприятиме своєчасному лікуванню хворих, як резульат - зменшення кількості важких випадків і смертей.
"За результатами наради прийнято рішення про відновлення цілодобового режиму роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням COVID-19, щоб максимально ефективно реагувати на будь-які ситуації, пов'язані з епідемією особливо небезпечного інфекційного захворювання", - сказано в повідомленні.
Також Секретар РНБО закликав керівників територіальних громад брати активну участь у протидії епідемії COVID-19, адже вони несуть персональну відповідальність за здійснення наданих їм законом повноважень.
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скорость укладки асфальта увеличена- заседание СНБО Источник:
А что ковид уже все...закончился???😀
От не знаю: чи сміятися, чи плакати... "Штаб по ліквідації наслідків"... А "Штаб по запобіганню" був? На другому році пандемії... Чи все запобігання зводиться до зміни маски кожні 2 години, бо в крадуцьких гроші скінчаються? ("Также в министерстве напомнили, что средства защиты следует менять каждые два часа" Источник: )