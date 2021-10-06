Статистику смертности во время пандемии COVID-19 засекретили в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из общего доступа статистический сборник "Здоровье в Республике Беларусь" за 2020 год. В нем говорилось, что в течение года в больницах страны умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Сборник был опубликован на сайте Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. Но теперь на странице, где были опубликованы данные - надпись "Извините, страницу, которую вы ищете, нельзя найти".

Согласно пропавшему документу, в прошлом году в больницах Беларуси умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

В сборнике не было абсолютных цифр, но было указано общее количество госпитализаций и процент смертей, что позволило провести расчеты и проанализировать данные.

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Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%.

Беларусь - единственная европейская страна, которая не публиковала статистику смертей за 2020 год.