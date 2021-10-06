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Статистику смертности во время пандемии COVID-19 засекретили в Беларуси

Статистику смертности во время пандемии COVID-19 засекретили в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из общего доступа статистический сборник "Здоровье в Республике Беларусь" за 2020 год. В нем говорилось, что в течение года в больницах страны умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Сборник был опубликован на сайте Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. Но теперь на странице, где были опубликованы данные - надпись "Извините, страницу, которую вы ищете, нельзя найти".

Согласно пропавшему документу, в прошлом году в больницах Беларуси умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

В сборнике не было абсолютных цифр, но было указано общее количество госпитализаций и процент смертей, что позволило провести расчеты и проанализировать данные.

Читайте: К концу 2021 года в Украине может быть от 68 до 92 тысяч умерших от COVID-19, - KSE

Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%.

Беларусь - единственная европейская страна, которая не публиковала статистику смертей за 2020 год.

Статистику смертности во время пандемии COVID-19 засекретили в Беларуси 01

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Топ комментарии
+7
Кто-то ещё помнит сказки Бульбофюрера о том, что Ковида нет, всё это западная пропаганда с целью нагадить китайцам, как супер-умные беларусы не закрыли свою страну, как это сделали все остальные лохи, что просто надо работать, вести здоровый образ жизни, не курить, попивать водочку и нюхать костёр в лесу?.. А теперь всё вот это вот
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06.10.2021 18:43
+6
Трактор не той системи.

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06.10.2021 18:42
+5
Ачотак? Спутнег не спутніт?
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06.10.2021 18:35
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Ачотак? Спутнег не спутніт?
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06.10.2021 18:35 Ответить
Трактор не той системи.

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06.10.2021 18:42 Ответить
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06.10.2021 18:47 Ответить
А шо случилось? Там же нет никакого ковида!
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06.10.2021 18:37 Ответить
Нашим , в Україні, теж не вірю.....
Лякають, щоб Майдана тарифного , не було...
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06.10.2021 18:38 Ответить
Не лякають, а применшують масштаби лиха. Щоб не відповідати за злочинну бездіяльність.
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06.10.2021 18:46 Ответить
Ойц!! Залякування - кохана тема любою влади, щоб біля корита смачного більше бути....))
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06.10.2021 18:49 Ответить
Кохана - в ліжку. Проте автомату це неможливо пояснити.
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06.10.2021 19:05 Ответить
Влада, люба, "кохає" Неньку як рабиню, одаліску чи наложницю...
Паматросіл і бросіл...))
АК -маєте на увазі??
😃
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06.10.2021 19:15 Ответить
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06.10.2021 19:47 Ответить
Беларусь - единственная европейская страна, которая не публиковала статистику смертей Источник:
применшують масштаби лиха. Щоб не відповідати за злочинну бездіяльність
В этом то и отличие демократического государства от тоталитарного.
Где деспот может промолчать - там демократам приходится врать.
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06.10.2021 19:42 Ответить
Та які там секрети...
Помруть усі!
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06.10.2021 18:39 Ответить
Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.©
Омар Хайам

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06.10.2021 19:01 Ответить
Кривавий Лука замітає сліди?
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06.10.2021 18:40 Ответить
Китайців?
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06.10.2021 18:41 Ответить
Статистику під час пандемії, а не від пандемії ....
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06.10.2021 18:44 Ответить
Переклади
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06.10.2021 18:46 Ответить
Під час пандемії люди помирають не тільки від ковід, когось повісили, когось втопили, когось просто по - тихому закопали... Так зрозуміло?
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06.10.2021 18:51 Ответить
Кого в лікарнях потопили? Це ж порівнянні смертності у лікарнях. Хоч читайте тек, антиваксер.
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06.10.2021 20:56 Ответить
Кто-то ещё помнит сказки Бульбофюрера о том, что Ковида нет, всё это западная пропаганда с целью нагадить китайцам, как супер-умные беларусы не закрыли свою страну, как это сделали все остальные лохи, что просто надо работать, вести здоровый образ жизни, не курить, попивать водочку и нюхать костёр в лесу?.. А теперь всё вот это вот
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06.10.2021 18:43 Ответить
Так він і зараз щось у лісі нюхає.)))
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06.10.2021 18:47 Ответить
А , бацькі зайві білоруси не потрібні.
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06.10.2021 18:45 Ответить
"Бацькі" потрібні лише їх золоті зуби.
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06.10.2021 19:42 Ответить
Хіба ті зубані ще не вимерли ?
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06.10.2021 19:48 Ответить
Поховались з того року, хто не втрапив під каток репресій.
Лукашенка розуміє, що підданних краще віджимати поступово. Як білизну на зростаючих обертах. Щоби не рвалося, і вийде більше. Але він не певен у тому, що довго просидить.
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06.10.2021 20:18 Ответить
Трахтор зламався і вже не рятує
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06.10.2021 18:46 Ответить
Уссате чмо розпорядилось,не інакше...
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06.10.2021 18:54 Ответить
План дяді Біла успішно реалізується.
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06.10.2021 18:57 Ответить
Все правильно.
В совке не может быть по умолчанию ничего плохого.
Нет авиакатастроф, нет землетрясений, пожаров, эпидемий, наводнений.
Сплошная благодать.
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06.10.2021 18:57 Ответить
бацка ще тот коник, у него мышь не проползет, муха не пролетит, выдра не проплывет
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06.10.2021 19:32 Ответить
Кто засекретил? полно информации за 2020, плоскоземельщикам влом прочитать.
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06.10.2021 20:58 Ответить
Наверное сильно отличается от кацапской смысл секретить 1-3% умерших от заболевших "ОРВИ"..а щас все орви корона ..говорят что гриппер полностью вытеснен..
Или у луки как в ссср...никаких проишествий
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06.10.2021 21:54 Ответить
 
 