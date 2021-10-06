Статистику смертності під час пандемії COVID-19 засекретили в Білорусі

Міністерство охорони здоров'я Білорусі вилучило із загального доступу статистичний збірник "Здоров'я в Республіці Білорусь" за 2020 рік. У ньому йшлося про те, що впродовж року в лікарнях країни померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Збірник був опублікований на сайті Республіканського науково-практичного центру медичних технологій, інформатизації, управління та економіки охорони здоров'я. Але тепер на сторінці, де були опубліковані дані - напис "Вибачте, сторінку, яку ви шукаєте, не можна знайти".

Згідно зі зниклим документом, торік у лікарнях Білорусі померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.

У збірнику не було абсолютних цифр, але було зазначено загальну кількість госпіталізацій і відсоток смертей, що дало змогу провести розрахунки і проаналізувати дані.

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Так, якщо в 2019 році в лікарнях померло 40 845 осіб, то в 2020 році - 56 832. Тобто кількість померлих у лікарнях торік збільшилася майже на 40%.

Білорусь - єдина європейська країна, яка не публікувала статистику смертей за 2020 рік.