Статистику смертності під час пандемії COVID-19 засекретили в Білорусі
Міністерство охорони здоров'я Білорусі вилучило із загального доступу статистичний збірник "Здоров'я в Республіці Білорусь" за 2020 рік. У ньому йшлося про те, що впродовж року в лікарнях країни померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Збірник був опублікований на сайті Республіканського науково-практичного центру медичних технологій, інформатизації, управління та економіки охорони здоров'я. Але тепер на сторінці, де були опубліковані дані - напис "Вибачте, сторінку, яку ви шукаєте, не можна знайти".
Згідно зі зниклим документом, торік у лікарнях Білорусі померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.
У збірнику не було абсолютних цифр, але було зазначено загальну кількість госпіталізацій і відсоток смертей, що дало змогу провести розрахунки і проаналізувати дані.
Так, якщо в 2019 році в лікарнях померло 40 845 осіб, то в 2020 році - 56 832. Тобто кількість померлих у лікарнях торік збільшилася майже на 40%.
Білорусь - єдина європейська країна, яка не публікувала статистику смертей за 2020 рік.
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АК -маєте на увазі??
😃
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