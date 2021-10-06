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Новини Коронавірус і карантин
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Статистику смертності під час пандемії COVID-19 засекретили в Білорусі

Статистику смертності під час пандемії COVID-19 засекретили в Білорусі

Міністерство охорони здоров'я Білорусі вилучило із загального доступу статистичний збірник "Здоров'я в Республіці Білорусь" за 2020 рік. У ньому йшлося про те, що впродовж року в лікарнях країни померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Збірник був опублікований на сайті Республіканського науково-практичного центру медичних технологій, інформатизації, управління та економіки охорони здоров'я. Але тепер на сторінці, де були опубліковані дані - напис "Вибачте, сторінку, яку ви шукаєте, не можна знайти".

Згідно зі зниклим документом, торік у лікарнях Білорусі померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.

У збірнику не було абсолютних цифр, але було зазначено загальну кількість госпіталізацій і відсоток смертей, що дало змогу провести розрахунки і проаналізувати дані.

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Так, якщо в 2019 році в лікарнях померло 40 845 осіб, то в 2020 році - 56 832. Тобто кількість померлих у лікарнях торік збільшилася майже на 40%.

Білорусь - єдина європейська країна, яка не публікувала статистику смертей за 2020 рік.

Статистику смертності під час пандемії COVID-19 засекретили в Білорусі 01

Автор: 

Білорусь (7930) карантин (18172) смертність (195) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Кто-то ещё помнит сказки Бульбофюрера о том, что Ковида нет, всё это западная пропаганда с целью нагадить китайцам, как супер-умные беларусы не закрыли свою страну, как это сделали все остальные лохи, что просто надо работать, вести здоровый образ жизни, не курить, попивать водочку и нюхать костёр в лесу?.. А теперь всё вот это вот
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06.10.2021 18:43
+6
Трактор не той системи.

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06.10.2021 18:42
+5
Ачотак? Спутнег не спутніт?
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06.10.2021 18:35
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Ачотак? Спутнег не спутніт?
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06.10.2021 18:35 Відповісти
Трактор не той системи.

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06.10.2021 18:42 Відповісти
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06.10.2021 18:47 Відповісти
А шо случилось? Там же нет никакого ковида!
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06.10.2021 18:37 Відповісти
Нашим , в Україні, теж не вірю.....
Лякають, щоб Майдана тарифного , не було...
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06.10.2021 18:38 Відповісти
Не лякають, а применшують масштаби лиха. Щоб не відповідати за злочинну бездіяльність.
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06.10.2021 18:46 Відповісти
Ойц!! Залякування - кохана тема любою влади, щоб біля корита смачного більше бути....))
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06.10.2021 18:49 Відповісти
Кохана - в ліжку. Проте автомату це неможливо пояснити.
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06.10.2021 19:05 Відповісти
Влада, люба, "кохає" Неньку як рабиню, одаліску чи наложницю...
Паматросіл і бросіл...))
АК -маєте на увазі??
😃
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06.10.2021 19:15 Відповісти
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06.10.2021 19:47 Відповісти
Беларусь - единственная европейская страна, которая не публиковала статистику смертей Источник:
применшують масштаби лиха. Щоб не відповідати за злочинну бездіяльність
В этом то и отличие демократического государства от тоталитарного.
Где деспот может промолчать - там демократам приходится врать.
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06.10.2021 19:42 Відповісти
Та які там секрети...
Помруть усі!
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06.10.2021 18:39 Відповісти
Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.©
Омар Хайам

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06.10.2021 19:01 Відповісти
Кривавий Лука замітає сліди?
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06.10.2021 18:40 Відповісти
Китайців?
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06.10.2021 18:41 Відповісти
Статистику під час пандемії, а не від пандемії ....
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06.10.2021 18:44 Відповісти
Переклади
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06.10.2021 18:46 Відповісти
Під час пандемії люди помирають не тільки від ковід, когось повісили, когось втопили, когось просто по - тихому закопали... Так зрозуміло?
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06.10.2021 18:51 Відповісти
Кого в лікарнях потопили? Це ж порівнянні смертності у лікарнях. Хоч читайте тек, антиваксер.
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06.10.2021 20:56 Відповісти
Кто-то ещё помнит сказки Бульбофюрера о том, что Ковида нет, всё это западная пропаганда с целью нагадить китайцам, как супер-умные беларусы не закрыли свою страну, как это сделали все остальные лохи, что просто надо работать, вести здоровый образ жизни, не курить, попивать водочку и нюхать костёр в лесу?.. А теперь всё вот это вот
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06.10.2021 18:43 Відповісти
Так він і зараз щось у лісі нюхає.)))
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06.10.2021 18:47 Відповісти
А , бацькі зайві білоруси не потрібні.
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06.10.2021 18:45 Відповісти
"Бацькі" потрібні лише їх золоті зуби.
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06.10.2021 19:42 Відповісти
Хіба ті зубані ще не вимерли ?
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06.10.2021 19:48 Відповісти
Поховались з того року, хто не втрапив під каток репресій.
Лукашенка розуміє, що підданних краще віджимати поступово. Як білизну на зростаючих обертах. Щоби не рвалося, і вийде більше. Але він не певен у тому, що довго просидить.
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06.10.2021 20:18 Відповісти
Трахтор зламався і вже не рятує
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06.10.2021 18:46 Відповісти
Уссате чмо розпорядилось,не інакше...
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06.10.2021 18:54 Відповісти
План дяді Біла успішно реалізується.
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06.10.2021 18:57 Відповісти
Все правильно.
В совке не может быть по умолчанию ничего плохого.
Нет авиакатастроф, нет землетрясений, пожаров, эпидемий, наводнений.
Сплошная благодать.
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06.10.2021 18:57 Відповісти
бацка ще тот коник, у него мышь не проползет, муха не пролетит, выдра не проплывет
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06.10.2021 19:32 Відповісти
Кто засекретил? полно информации за 2020, плоскоземельщикам влом прочитать.
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06.10.2021 20:58 Відповісти
Наверное сильно отличается от кацапской смысл секретить 1-3% умерших от заболевших "ОРВИ"..а щас все орви корона ..говорят что гриппер полностью вытеснен..
Или у луки как в ссср...никаких проишествий
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06.10.2021 21:54 Відповісти
 
 