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Олимпиада (1045) Беленюк Жан (59)

Беленюк продаст олимпийскую медаль: Чтобы не лежала на полке

Беленюк продаст олимпийскую медаль: Чтобы не лежала на полке

Олимпийский чемпион Токио 2020 года, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк собирается продать свою золотую олимпийскую медаль.

Об этом он сообщил в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

Она – честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке", – написал Беленюк.

Он обещает провести аукцион, а все вырученные от продажи медали деньги отдать на помощь больным детям.

Читайте: Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Автор: 
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Топ комментарии
+15
Ну, и нахрена эти понты и усложнения? Оставь её себе. Просто начинай отдавать конверты, которые вам закидывают за интересные голосования. Меньше точно не получится.
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06.10.2021 20:00
+6
продаєш батьківщину - а решта вже розпродається легко
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06.10.2021 19:59
+5
Медаль да, продать. А из партии "слуги урода" рекомендую выйти, скоро ее ждет та же участь что и рыгов.
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06.10.2021 20:05
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продаєш батьківщину - а решта вже розпродається легко
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06.10.2021 19:59 Ответить
Ну, и нахрена эти понты и усложнения? Оставь её себе. Просто начинай отдавать конверты, которые вам закидывают за интересные голосования. Меньше точно не получится.
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06.10.2021 20:00 Ответить
Не его страна, не его медаль.
PS: пользы было бы больше, если бы ты и твои начальники, беленюк, не воровали.
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06.10.2021 20:03 Ответить
Медаль да, продать. А из партии "слуги урода" рекомендую выйти, скоро ее ждет та же участь что и рыгов.
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06.10.2021 20:05 Ответить
Рыги вполне нормально возродились и теперь управляют слугами. В чем, собственно, проблема?
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06.10.2021 20:11 Ответить
Раз вы не видите, то и я не вижу. Проблемы то.
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06.10.2021 20:31 Ответить
Тренеру отдай...
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06.10.2021 20:08 Ответить
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06.10.2021 20:11 Ответить
От и фото Ромы появилось
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06.10.2021 21:02 Ответить
Чтобы кто то выкупив вернул? Бездельники! Тысячи долларов призовых, за что? Какая польза обществу от таких паразитов на шее страны? Прославляют? 🤣
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06.10.2021 20:32 Ответить
А грошенята хай поверне у державі яка витрачає на цих вилупків шалені кошти коли вони цілуються у засос з москалями і погрожують нам зміною громадянства...
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06.10.2021 20:35 Ответить
Гідна справа. Молодець!
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06.10.2021 20:35 Ответить
чим гідна, чому молодець?
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07.10.2021 07:53 Ответить
извините...извините... ничего личного!
но зачем продавать медаль, если очень охота помочь больным детям?
можно ведь подарить призовые...
(за каждую золотую олимпийскую медаль выплатят 125 тысяч долларов, за серебро - 80 тысяч, за бронзу - 55 тысяч....)
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06.10.2021 20:42 Ответить
Может еще голосование провести, кто за и против ? Твоя медаль и твое решение. Хочешь помочь больным детям,помоги, а потом пиши. Это будет выглядеть достойно и благородно, а так попахивает пиаром.
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06.10.2021 20:51 Ответить
Деньги больным детям разворуют здоровые маланские врачи.
Лучше самому давать деньги тем, кто нуждается - прямо в руки,
а не через всякие воровские "фонды".
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06.10.2021 20:55 Ответить
Правильно.Не стоит привязываться к вещам.Вон один Голлум привязался,и шо с ним сталось?Твои заслуги-это твои заслуги.И если ты чемпион в борьбе,то я в стрельбе чувак
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06.10.2021 21:10 Ответить
заплакал
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06.10.2021 21:21 Ответить
Отберите у этого нюхателя подмышек Конституцию Украины...
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06.10.2021 21:24 Ответить
Понты для лохов....
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06.10.2021 22:06 Ответить
Молодец, всё верно. А кто против него пишет - подкацапники.
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07.10.2021 06:35 Ответить
можу йому ломаного гроша за неї дати, більше не вартує
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07.10.2021 07:52 Ответить
 
 