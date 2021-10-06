Беленюк продаст олимпийскую медаль: Чтобы не лежала на полке

Олимпийский чемпион Токио 2020 года, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк собирается продать свою золотую олимпийскую медаль.

Об этом он сообщил в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

Она – честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке", – написал Беленюк.

Он обещает провести аукцион, а все вырученные от продажи медали деньги отдать на помощь больным детям.

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