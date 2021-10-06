Беленюк продаст олимпийскую медаль: Чтобы не лежала на полке
Олимпийский чемпион Токио 2020 года, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк собирается продать свою золотую олимпийскую медаль.
Об этом он сообщил в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
Она – честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке", – написал Беленюк.
Он обещает провести аукцион, а все вырученные от продажи медали деньги отдать на помощь больным детям.
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Топ комментарии
+15 belge
показать весь комментарий06.10.2021 20:00
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
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+5 Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий06.10.2021 20:05
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PS: пользы было бы больше, если бы ты и твои начальники, беленюк, не воровали.
но зачем продавать медаль, если очень охота помочь больным детям?
можно ведь подарить призовые...
(за каждую золотую олимпийскую медаль выплатят 125 тысяч долларов, за серебро - 80 тысяч, за бронзу - 55 тысяч....)
Лучше самому давать деньги тем, кто нуждается - прямо в руки,
а не через всякие воровские "фонды".