Беленюк продасть олімпійську медаль: Щоб не лежала на полиці
Олімпійський чемпіон Токіо 2020 року, борець греко-римського стилю, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк збирається продати свою золоту олімпійську медаль.
Про це він повідомив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
Вона - честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України! Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці", - написав Беленюк.
Він обіцяє провести аукціон, а всі виручені від продажу медалі гроші віддати на допомогу хворим дітям.
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Топ коментарі
+15 belge
показати весь коментар06.10.2021 20:00
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар06.10.2021 19:59
+5 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар06.10.2021 20:05
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PS: пользы было бы больше, если бы ты и твои начальники, беленюк, не воровали.
но зачем продавать медаль, если очень охота помочь больным детям?
можно ведь подарить призовые...
(за каждую золотую олимпийскую медаль выплатят 125 тысяч долларов, за серебро - 80 тысяч, за бронзу - 55 тысяч....)
Лучше самому давать деньги тем, кто нуждается - прямо в руки,
а не через всякие воровские "фонды".