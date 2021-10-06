Беленюк продасть олімпійську медаль: Щоб не лежала на полиці

Олімпійський чемпіон Токіо 2020 року, борець греко-римського стилю, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк збирається продати свою золоту олімпійську медаль.

Про це він повідомив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Вона - честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України! Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці", - написав Беленюк.

Він обіцяє провести аукціон, а всі виручені від продажу медалі гроші віддати на допомогу хворим дітям.

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