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Беленюк продасть олімпійську медаль: Щоб не лежала на полиці

Беленюк продасть олімпійську медаль: Щоб не лежала на полиці

Олімпійський чемпіон Токіо 2020 року, борець греко-римського стилю, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк збирається продати свою золоту олімпійську медаль.

Про це він повідомив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Вона - честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України! Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці", - написав Беленюк.

Він обіцяє провести аукціон, а всі виручені від продажу медалі гроші віддати на допомогу хворим дітям.

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Автор: 

Олімпіада (687) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+15
Ну, и нахрена эти понты и усложнения? Оставь её себе. Просто начинай отдавать конверты, которые вам закидывают за интересные голосования. Меньше точно не получится.
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06.10.2021 20:00
+6
продаєш батьківщину - а решта вже розпродається легко
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06.10.2021 19:59
+5
Медаль да, продать. А из партии "слуги урода" рекомендую выйти, скоро ее ждет та же участь что и рыгов.
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06.10.2021 20:05
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продаєш батьківщину - а решта вже розпродається легко
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06.10.2021 19:59 Відповісти
Ну, и нахрена эти понты и усложнения? Оставь её себе. Просто начинай отдавать конверты, которые вам закидывают за интересные голосования. Меньше точно не получится.
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06.10.2021 20:00 Відповісти
Не его страна, не его медаль.
PS: пользы было бы больше, если бы ты и твои начальники, беленюк, не воровали.
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06.10.2021 20:03 Відповісти
Медаль да, продать. А из партии "слуги урода" рекомендую выйти, скоро ее ждет та же участь что и рыгов.
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06.10.2021 20:05 Відповісти
Рыги вполне нормально возродились и теперь управляют слугами. В чем, собственно, проблема?
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06.10.2021 20:11 Відповісти
Раз вы не видите, то и я не вижу. Проблемы то.
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06.10.2021 20:31 Відповісти
Тренеру отдай...
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06.10.2021 20:08 Відповісти
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06.10.2021 20:11 Відповісти
От и фото Ромы появилось
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06.10.2021 21:02 Відповісти
Чтобы кто то выкупив вернул? Бездельники! Тысячи долларов призовых, за что? Какая польза обществу от таких паразитов на шее страны? Прославляют? 🤣
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06.10.2021 20:32 Відповісти
А грошенята хай поверне у державі яка витрачає на цих вилупків шалені кошти коли вони цілуються у засос з москалями і погрожують нам зміною громадянства...
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06.10.2021 20:35 Відповісти
Гідна справа. Молодець!
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06.10.2021 20:35 Відповісти
чим гідна, чому молодець?
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07.10.2021 07:53 Відповісти
извините...извините... ничего личного!
но зачем продавать медаль, если очень охота помочь больным детям?
можно ведь подарить призовые...
(за каждую золотую олимпийскую медаль выплатят 125 тысяч долларов, за серебро - 80 тысяч, за бронзу - 55 тысяч....)
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06.10.2021 20:42 Відповісти
Может еще голосование провести, кто за и против ? Твоя медаль и твое решение. Хочешь помочь больным детям,помоги, а потом пиши. Это будет выглядеть достойно и благородно, а так попахивает пиаром.
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06.10.2021 20:51 Відповісти
Деньги больным детям разворуют здоровые маланские врачи.
Лучше самому давать деньги тем, кто нуждается - прямо в руки,
а не через всякие воровские "фонды".
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06.10.2021 20:55 Відповісти
Правильно.Не стоит привязываться к вещам.Вон один Голлум привязался,и шо с ним сталось?Твои заслуги-это твои заслуги.И если ты чемпион в борьбе,то я в стрельбе чувак
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06.10.2021 21:10 Відповісти
заплакал
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06.10.2021 21:21 Відповісти
Отберите у этого нюхателя подмышек Конституцию Украины...
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06.10.2021 21:24 Відповісти
Понты для лохов....
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06.10.2021 22:06 Відповісти
Молодец, всё верно. А кто против него пишет - подкацапники.
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07.10.2021 06:35 Відповісти
можу йому ломаного гроша за неї дати, більше не вартує
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07.10.2021 07:52 Відповісти
 
 