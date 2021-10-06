НАТО признало шпионами и лишило аккредитации 8 членов представительства России

В НАТО приняли решение лишить аккредитации восьмерых членов российской миссии при альянсе, которые являются "необъявленными сотрудниками российской разведки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил 6 октября официальный представитель альянса.

"Мы также можем подтвердить, что мы сократили количество позиций при НАТО, которыми может располагать Российская Федерация, до 10", – сказал источник.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога", – добавил он.

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Высокопоставленный российский депутат Леонид Слуцкий заявил, что Москва примет меры в ответ на решение НАТО, сообщает информагентство "Интерфакс".

Слуцкий, возглавляющий Комитет по международным делам Госдумы РФ, заявил, что ответные меры не обязательно будут симметричными.