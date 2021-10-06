РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9157 посетителей онлайн
Новости
4 263 36
НАТО (8643) россия (93025) шпионаж (1350)

НАТО признало шпионами и лишило аккредитации 8 членов представительства России

НАТО признало шпионами и лишило аккредитации 8 членов представительства России

В НАТО приняли решение лишить аккредитации восьмерых членов российской миссии при альянсе, которые являются "необъявленными сотрудниками российской разведки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил 6 октября официальный представитель альянса.

"Мы также можем подтвердить, что мы сократили количество позиций при НАТО, которыми может располагать Российская Федерация, до 10", – сказал источник.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российского шпиона приговорили к 3 годам заключения в Швеции

Высокопоставленный российский депутат Леонид Слуцкий заявил, что Москва примет меры в ответ на решение НАТО, сообщает информагентство "Интерфакс".

Слуцкий, возглавляющий Комитет по международным делам Госдумы РФ, заявил, что ответные меры не обязательно будут симметричными.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Странно что только 8. Там все рашенские дипломаты -- шпионы.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:10
+1
показать весь комментарий
06.10.2021 20:02
+1
норм.
просто рссукий - значит - наПутина.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.10.2021 20:02 Ответить
норм.
просто рссукий - значит - наПутина.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:07 Ответить
Странно что только 8. Там все рашенские дипломаты -- шпионы.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:10 Ответить
Тем более что мест 10.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:20 Ответить
Все дипломаты шпионы...во всем мире...и маленькое уточнение ... дипломаты зеленского могут быть российские шпионы
показать весь комментарий
06.10.2021 21:43 Ответить
8! Да их от туда всех надо гнать..
показать весь комментарий
06.10.2021 20:40 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089 https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089


Президент Радіо Свобода очікує, що причетних до нападу на журналістів «Схем» притягнуть до відповідальності
показать весь комментарий
06.10.2021 20:41 Ответить
Шановная ,вы забалтываете тему ,она другая ,схаменитесь ! Неприятная тема ?
показать весь комментарий
06.10.2021 21:50 Ответить
Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем

https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
показать весь комментарий
06.10.2021 20:42 Ответить
де ці говноїди зі свого кацапстану що кому взагалі корисного зробили?
показать весь комментарий
06.10.2021 20:44 Ответить
Симметричный ответ будет?
показать весь комментарий
06.10.2021 20:51 Ответить
 
 