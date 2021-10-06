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НАТО визнало шпигунами і позбавило акредитації 8 членів представництва Росії

НАТО визнало шпигунами і позбавило акредитації 8 членів представництва Росії

У НАТО прийняли рішення позбавити акредитації вісьмох членів російської місії при альянсі, які є "неоголошеними співробітниками російської розвідки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив 6 жовтня офіційний представник альянсу.

"Ми також можемо підтвердити, що ми скоротили кількість позицій при НАТО, на які може розраховувати Російська Федерація, до 10", - сказало джерело.

"Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - додав він.

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Високопоставлений російський депутат Леонід Слуцький заявив, що Москва вживе заходів у відповідь на рішення НАТО, повідомляє інформагентство "Інтерфакс".

Слуцький, який очолює Комітет з міжнародних справ Держдуми РФ, заявив, що заходи у відповідь не обов'язково будуть симетричними.

Автор: 

НАТО (6443) росія (65191) шпигунство (993)


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Топ коментарі
+12
Странно что только 8. Там все рашенские дипломаты -- шпионы.
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06.10.2021 20:10
+1
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06.10.2021 20:02
+1
норм.
просто рссукий - значит - наПутина.
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06.10.2021 20:07
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06.10.2021 20:02 Відповісти
норм.
просто рссукий - значит - наПутина.
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06.10.2021 20:07 Відповісти
Странно что только 8. Там все рашенские дипломаты -- шпионы.
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06.10.2021 20:10 Відповісти
Тем более что мест 10.
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06.10.2021 20:20 Відповісти
Все дипломаты шпионы...во всем мире...и маленькое уточнение ... дипломаты зеленского могут быть российские шпионы
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06.10.2021 21:43 Відповісти
8! Да их от туда всех надо гнать..
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06.10.2021 20:40 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089 https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089


Президент Радіо Свобода очікує, що причетних до нападу на журналістів «Схем» притягнуть до відповідальності
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06.10.2021 20:41 Відповісти
Шановная ,вы забалтываете тему ,она другая ,схаменитесь ! Неприятная тема ?
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06.10.2021 21:50 Відповісти
Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем

https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
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06.10.2021 20:42 Відповісти
де ці говноїди зі свого кацапстану що кому взагалі корисного зробили?
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06.10.2021 20:44 Відповісти
Симметричный ответ будет?
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06.10.2021 20:51 Відповісти
 
 