НАТО визнало шпигунами і позбавило акредитації 8 членів представництва Росії
У НАТО прийняли рішення позбавити акредитації вісьмох членів російської місії при альянсі, які є "неоголошеними співробітниками російської розвідки".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив 6 жовтня офіційний представник альянсу.
"Ми також можемо підтвердити, що ми скоротили кількість позицій при НАТО, на які може розраховувати Російська Федерація, до 10", - сказало джерело.
"Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - додав він.
Високопоставлений російський депутат Леонід Слуцький заявив, що Москва вживе заходів у відповідь на рішення НАТО, повідомляє інформагентство "Інтерфакс".
Слуцький, який очолює Комітет з міжнародних справ Держдуми РФ, заявив, що заходи у відповідь не обов'язково будуть симетричними.
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