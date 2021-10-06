45% россиян считают прошедшие выборы в Госдуму нечестными, - опрос Левада-Центра
Согласно данным опроса Левада-центра, 45% российских граждан считают, что сентябрьские выборы в Госдуму РФ не были честными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринфрм.
46% участников исследования заявили, что удовлетворены результатами выборов, еще 40% ответили отрицательно, 9% респондентов итоги голосования безразличны.
Кроме того, 51% респондентов считает, что в Госдуме будет партия, представляющая их интересы. В то же время 39% заявили, что такой партии не будет.
Согласно опросу, политические предпочтения россиян на выборах в Госдуму распределились следующим образом: 38% проголосовали за "Единую Россию", 24% — за КПРФ, 9% — за "Справедливую Россию", 7% — за ЛДПР и 6% — за партию "Новые люди".
По итогам выборов 49% опрошенных ожидают перемен к лучшему, 48% ответили, что не ожидают.
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Зґвалтована Европа: ціни на природній газ на біржах вже сягнули $1900 за тис кубометрів, в той час як у США газ коштує … менше $200
Ну що ж ви - й далі купуйте газ в Московії, евробізнесмени, путінферштеєри та ріелостполітики…
стадо буйных - не народ ,
рабству стада скоро - сто ,
сплошь фашиствующий сброд !
да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
Не мав на увазі Вашу Проффесію ...
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Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
державний банк, який належить кабміну
фінансує тероризм...
45% россиян имеют мозги.
Левада рисует своё видение.