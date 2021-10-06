45% россиян считают прошедшие выборы в Госдуму нечестными, - опрос Левада-Центра

Согласно данным опроса Левада-центра, 45% российских граждан считают, что сентябрьские выборы в Госдуму РФ не были честными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринфрм.

46% участников исследования заявили, что удовлетворены результатами выборов, еще 40% ответили отрицательно, 9% респондентов итоги голосования безразличны.

Кроме того, 51% респондентов считает, что в Госдуме будет партия, представляющая их интересы. В то же время 39% заявили, что такой партии не будет.

Согласно опросу, политические предпочтения россиян на выборах в Госдуму распределились следующим образом: 38% проголосовали за "Единую Россию", 24% — за КПРФ, 9% — за "Справедливую Россию", 7% — за ЛДПР и 6% — за партию "Новые люди".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра

По итогам выборов 49% опрошенных ожидают перемен к лучшему, 48% ответили, что не ожидают.