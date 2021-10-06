45% росіян вважають вибори в Держдуму нечесними, - опитування Левада-Центру
Згідно з даними опитування Левада-центру, 45% російських громадян вважають, що вересневі вибори в Держдуму РФ були чесними
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
46% учасників дослідження заявили, що задоволені результатами виборів, ще 40% відповіли негативно, 9% респондентів підсумки голосування байдужі.
Крім того, 51% респондентів вважає, що в Держдумі буде партія, яка представлятиме їхні інтереси. Водночас 39% заявили, що такої партії не буде.
Згідно з опитуванням, політичні переваги росіян на виборах у Держдуму розподілилися наступним чином: 38% проголосували за "Єдину Росію", 24% - за КПРФ, 9% - за "Справедливу Росію", 7% - за ЛДПР і 6% - за партію "Нові люди".
За підсумками виборів 49% опитаних чекають змін на краще, 48% сказали, що не чекають.
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Зґвалтована Европа: ціни на природній газ на біржах вже сягнули $1900 за тис кубометрів, в той час як у США газ коштує … менше $200
Ну що ж ви - й далі купуйте газ в Московії, евробізнесмени, путінферштеєри та ріелостполітики…
стадо буйных - не народ ,
рабству стада скоро - сто ,
сплошь фашиствующий сброд !
да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
Не мав на увазі Вашу Проффесію ...
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Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
державний банк, який належить кабміну
фінансує тероризм...
45% россиян имеют мозги.
Левада рисует своё видение.