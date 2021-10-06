45% росіян вважають вибори в Держдуму нечесними, - опитування Левада-Центру

Згідно з даними опитування Левада-центру, 45% російських громадян вважають, що вересневі вибори в Держдуму РФ були чесними

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

46% учасників дослідження заявили, що задоволені результатами виборів, ще 40% відповіли негативно, 9% респондентів підсумки голосування байдужі.

Крім того, 51% респондентів вважає, що в Держдумі буде партія, яка представлятиме їхні інтереси. Водночас 39% заявили, що такої партії не буде.

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Згідно з опитуванням, політичні переваги росіян на виборах у Держдуму розподілилися наступним чином: 38% проголосували за "Єдину Росію", 24% - за КПРФ, 9% - за "Справедливу Росію", 7% - за ЛДПР і 6% - за партію "Нові люди".

За підсумками виборів 49% опитаних чекають змін на краще, 48% сказали, що не чекають.