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45% росіян вважають вибори в Держдуму нечесними, - опитування Левада-Центру

45% росіян вважають вибори в Держдуму нечесними, - опитування Левада-Центру

Згідно з даними опитування Левада-центру, 45% російських громадян вважають, що вересневі вибори в Держдуму РФ були чесними

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

46% учасників дослідження заявили, що задоволені результатами виборів, ще 40% відповіли негативно, 9% респондентів підсумки голосування байдужі.

Крім того, 51% респондентів вважає, що в Держдумі буде партія, яка представлятиме їхні інтереси. Водночас 39% заявили, що такої партії не буде.

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Згідно з опитуванням, політичні переваги росіян на виборах у Держдуму розподілилися наступним чином: 38% проголосували за "Єдину Росію", 24% - за КПРФ, 9% - за "Справедливу Росію", 7% - за ЛДПР і 6% - за партію "Нові люди".

За підсумками виборів 49% опитаних чекають змін на краще, 48% сказали, що не чекають.

45% росіян вважають вибори в Держдуму нечесними, - опитування Левада-Центру 01

Автор: 

вибори (6689) опитування (1936) росія (65191) Левада-Центр (74)


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Топ коментарі
+7
терор такий терор...

Radio Lemberg@RadioLember

https://twitter.com/RadioLemberg/status/1445686018506514436 7 ч



Зґвалтована Европа: ціни на природній газ на біржах вже сягнули $1900 за тис кубометрів, в той час як у США газ коштує … менше $200
Ну що ж ви - й далі купуйте газ в Московії, евробізнесмени, путінферштеєри та ріелостполітики…
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06.10.2021 20:36
+6
ПРОТИВНО, ОТВРАТИТЕЛЬНО, ПЕЧАЛЬНО..!
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА ,НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
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06.10.2021 20:14
+4
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06.10.2021 20:13
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06.10.2021 20:13 Відповісти
Страна рабов, страна господ. Сказано давно, но точно.
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06.10.2021 20:13 Відповісти
ПРОТИВНО, ОТВРАТИТЕЛЬНО, ПЕЧАЛЬНО..!
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА ,НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
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06.10.2021 20:14 Відповісти
Да насрать на эту рать...

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06.10.2021 20:56 Відповісти
Мокши смеялись с кастрюль у майдановцев. А у самих коробка из-под обуви - национальный головной убор!
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06.10.2021 20:16 Відповісти
Типичное лицо русского мира.
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06.10.2021 20:45 Відповісти
Уральская группа какая то...но не татарка и не башкирка...
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06.10.2021 22:09 Відповісти
О да, Левада Центр, официально признанный иностранный агент.
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06.10.2021 20:16 Відповісти
пустять крисам струм до клiтки i зразу взвиють царствiэ *****
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06.10.2021 20:18 Відповісти
Теперь я знаю всё...
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06.10.2021 20:18 Відповісти
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06.10.2021 20:23 Відповісти
Трындец террористам
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06.10.2021 20:33 Відповісти
терор такий терор...

Radio Lemberg@RadioLember

https://twitter.com/RadioLemberg/status/1445686018506514436 7 ч



Зґвалтована Европа: ціни на природній газ на біржах вже сягнули $1900 за тис кубометрів, в той час як у США газ коштує … менше $200
Ну що ж ви - й далі купуйте газ в Московії, евробізнесмени, путінферштеєри та ріелостполітики…
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06.10.2021 20:36 Відповісти
Победа с терроризмом невозможна без ХАМАСа и Хезболлы.
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06.10.2021 20:49 Відповісти
Лева художник. Он так видит.

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06.10.2021 20:18 Відповісти
То есть 55 процентов даунов считают выборы в Госдуму Рохляндии честными?
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06.10.2021 20:18 Відповісти
Нужно учесть, что не все кацапы имеют свое мнение. Далеко не все.
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06.10.2021 20:20 Відповісти
все кацапы имеют свое кацапское мнение
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06.10.2021 20:24 Відповісти
так оно и есть...или ты думаешь большинство голосовало против *****
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06.10.2021 22:10 Відповісти
они что, хотят чтобы как в Украине было?!))))
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06.10.2021 20:21 Відповісти
роSSияне? это кто ?
стадо буйных - не народ ,
рабству стада скоро - сто ,
сплошь фашиствующий сброд !
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06.10.2021 20:24 Відповісти
Да не имеет это значения там сколько процентов так считают. И сколько считают. Там дрова в другом. Там всё ещё кпрф в бздуме свою фракцию имеют и по местам тоже комуняки пасутся при чём часто бизнесменами. Тупик идиотов и непуганых кретинов.
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06.10.2021 20:28 Відповісти
Расияне нечего так и не поймут. Пусть будет как есть.
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06.10.2021 20:29 Відповісти
Тануна..
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06.10.2021 20:29 Відповісти
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
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06.10.2021 20:33 Відповісти
В общем, любят ушами)
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06.10.2021 20:35 Відповісти
"Умом Россию не понять.."

да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
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06.10.2021 20:35 Відповісти
Вы сейчас обидели профессию проктолога 😂
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06.10.2021 20:38 Відповісти
Щиро перед Вами вибачаюсь, Шановний Лікарь!!
Не мав на увазі Вашу Проффесію ...
😷
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06.10.2021 20:43 Відповісти
Не варто вибачатись). Мені до лікаря, як до сонця рачки. Просто поєднав два слова в одне)
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06.10.2021 20:48 Відповісти
Добре...Мені теж... ))
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06.10.2021 20:51 Відповісти
Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем

https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
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06.10.2021 20:36 Відповісти
це дійсно круто як ніколи,
державний банк, який належить кабміну
фінансує тероризм...
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06.10.2021 21:21 Відповісти
45% россиян считают выборы в Госдуму нечестными.
45% россиян имеют мозги.
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06.10.2021 20:37 Відповісти
Покажите хоть одного, который скажет это открыто на камеру.
Левада рисует своё видение.
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06.10.2021 20:45 Відповісти
Из того, что у кого-то есть мозги, еще не следует, что у него есть смелость высказывать свое мнение. Увы. Кстати, из смелости делать пафосные заявления на форумах цензора также не вытекает наличие мозгов. Многим местным вышиватникам об этом не стоит забывать.
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06.10.2021 20:52 Відповісти
"Из того, что у кого-то есть мозги, еще не следует, что у него есть смелость высказывать свое мнение"... Вот исходя из этого, я и предполагаю, что левада рисует свои % . Потому как человек с мозгом на раше не скажет на опросе что он против власти
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06.10.2021 21:13 Відповісти
45 по сравнению с 73 говорят о том, шо общество в рашке отстало от жизни и живет в пещерном веке по сравнению с передовыми странами
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06.10.2021 20:40 Відповісти
а что на мордовии разве были какие то выборы?
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06.10.2021 21:26 Відповісти
И уже пошли плясать от мифических процентов,которые им нарисовали.Обсуждаете проценты,обсуждаете и выборы.Обсуждаете выборы?Значит они состоялись!Упс
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06.10.2021 21:37 Відповісти
 
 