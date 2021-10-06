Трое школьников из Кагарлыка пропали на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полиция разыскивает 3 пропавших школьников из Кагарлыка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

6 октября около 17 часов в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11:00 утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении. Пропали Польский Дмитрий 2009 г.р., Штыков Максим 2009 г.р., и Мостипан Дмитрий 2008 г.р.

Полиция установила, что 3 дня назад школьники договаривались о бегстве в лес. Выяснили также, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

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В настоящее время полиция Киевщины проводит активные розыскные мероприятия для установления местонахождения детей.

К розыску несовершеннолетних привлечены личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлыцкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины. В розыске школьников также принимают участие более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников КОРД, а также охотники с тепловизорами.