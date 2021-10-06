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Новости Силовики
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Трое школьников из Кагарлыка пропали на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полиция разыскивает 3 пропавших школьников из Кагарлыка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Трое школьников из Кагарлыка пропали на Киевщине, - Нацполиция 01

6 октября около 17 часов в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11:00 утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении. Пропали Польский Дмитрий 2009 г.р., Штыков Максим 2009 г.р., и Мостипан Дмитрий 2008 г.р.

Трое школьников из Кагарлыка пропали на Киевщине, - Нацполиция 02

Полиция установила, что 3 дня назад школьники договаривались о бегстве в лес. Выяснили также, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

Трое школьников из Кагарлыка пропали на Киевщине, - Нацполиция 03

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В настоящее время полиция Киевщины проводит активные розыскные мероприятия для установления местонахождения детей.

К розыску несовершеннолетних привлечены личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлыцкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины. В розыске школьников также принимают участие более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников КОРД, а также охотники с тепловизорами.

Автор: 

дети (6492) Киевская область (4135) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Ночі прохолодні, хоча б не позамерзали.
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06.10.2021 23:23 Ответить
Знайдіться хлопчики будь-ласка як скоріше
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06.10.2021 23:29 Ответить
Насмотрелись блогеров в YouTube и полезли в заброшку или бункер . Вариантов куча . Помню себя в таком возрасте - дома не сиделось ...
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06.10.2021 23:42 Ответить
А мы на какие Ютубы смотрели, когда то самопалы, то взрывпакеты делали?) А карбидом пострелять, так вообще обыденность) Или может с дому тогда никто не убегал?)
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07.10.2021 00:08 Ответить
Нас четверо было придурков, в таком же возрасте так же договорились и без разрешения родителей, самовольно ушли в поход. В лесу неподалёку от речки натянули между деревьями тент. Днём мелкую рыбёшку ловили и варили. Две ночи там провели, потом еда закончилась и домой пошли. Даже не ожидали, что нас всем селом искали, родители две ночи не спали. Ну ничего. Зато поумнели процента на три.
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07.10.2021 00:05 Ответить
Интересно, а сколько же вам лет было, раз вы "не ожидали, что родители две ночи не спали"?
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07.10.2021 01:08 Ответить
Два брата 7 и 13 лет и два одноклассника 12ти летние.
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07.10.2021 05:42 Ответить
Боже, поможи
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07.10.2021 00:14 Ответить
Ого, и браконьеров с тепловизорами привлекли...
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07.10.2021 07:47 Ответить
 
 