Троє школярів із Кагарлика зникли на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області поліція розшукує трьох зниклих школярів із Кагарлика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

6 жовтня близько 17-ї години в поліцію Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що троє учнів близько 11:00 ранку самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місце перебування. Зникли Польський Дмитро 2009 р.н., Штиков Максим 2009 р.н., та Мостипан Дмитро 2008 р.н.

Поліція встановила, що 3 дні тому школярі домовлялися про втечу в ліс. З'ясували також, що після втечі зі школи діти зайшли в будинок одного з товаришів, переодягнулися в брудний одяг, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.

Наразі поліція Київщини проводить активні пошукові заходи для встановлення місця перебування дітей.

До розшуку неповнолітніх залучено особовий склад Обухівського районного управління поліції, Миронівського відділу, а також Кагарлицького і Богуславського відділень поліції, оперативників карного розшуку, працівників ювенальної превенції, кінологів поліції Київщини. У розшуку школярів також беруть участь понад 40 співробітників полку поліції особливого призначення і співробітників КОРД, а також мисливці з тепловізорами.

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