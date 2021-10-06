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Новини Силовики
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Троє школярів із Кагарлика зникли на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області поліція розшукує трьох зниклих школярів із Кагарлика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Троє школярів із Кагарлика зникли на Київщині, - Нацполіція 01

6 жовтня близько 17-ї години в поліцію Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що троє учнів близько 11:00 ранку самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місце перебування. Зникли Польський Дмитро 2009 р.н., Штиков Максим 2009 р.н., та Мостипан Дмитро 2008 р.н.

Троє школярів із Кагарлика зникли на Київщині, - Нацполіція 02

Поліція встановила, що 3 дні тому школярі домовлялися про втечу в ліс. З'ясували також, що після втечі зі школи діти зайшли в будинок одного з товаришів, переодягнулися в брудний одяг, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.

Троє школярів із Кагарлика зникли на Київщині, - Нацполіція 03

Наразі поліція Київщини проводить активні пошукові заходи для встановлення місця перебування дітей.

До розшуку неповнолітніх залучено особовий склад Обухівського районного управління поліції, Миронівського відділу, а також Кагарлицького і Богуславського відділень поліції, оперативників карного розшуку, працівників ювенальної превенції, кінологів поліції Київщини. У розшуку школярів також беруть участь понад 40 співробітників полку поліції особливого призначення і співробітників КОРД, а також мисливці з тепловізорами.

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Автор: 

діти (5065) Київська область (4025) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Ночі прохолодні, хоча б не позамерзали.
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06.10.2021 23:23 Відповісти
Знайдіться хлопчики будь-ласка як скоріше
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06.10.2021 23:29 Відповісти
Насмотрелись блогеров в YouTube и полезли в заброшку или бункер . Вариантов куча . Помню себя в таком возрасте - дома не сиделось ...
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06.10.2021 23:42 Відповісти
А мы на какие Ютубы смотрели, когда то самопалы, то взрывпакеты делали?) А карбидом пострелять, так вообще обыденность) Или может с дому тогда никто не убегал?)
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07.10.2021 00:08 Відповісти
Нас четверо было придурков, в таком же возрасте так же договорились и без разрешения родителей, самовольно ушли в поход. В лесу неподалёку от речки натянули между деревьями тент. Днём мелкую рыбёшку ловили и варили. Две ночи там провели, потом еда закончилась и домой пошли. Даже не ожидали, что нас всем селом искали, родители две ночи не спали. Ну ничего. Зато поумнели процента на три.
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07.10.2021 00:05 Відповісти
Интересно, а сколько же вам лет было, раз вы "не ожидали, что родители две ночи не спали"?
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07.10.2021 01:08 Відповісти
Два брата 7 и 13 лет и два одноклассника 12ти летние.
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07.10.2021 05:42 Відповісти
Боже, поможи
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07.10.2021 00:14 Відповісти
Ого, и браконьеров с тепловизорами привлекли...
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07.10.2021 07:47 Відповісти
 
 