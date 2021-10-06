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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Начато специальное досудебное расследование в отношении руководителя "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура

Начато специальное досудебное расследование в отношении руководителя

Прокуратура Автономной Республики Крым начала проведение специального досудебного расследования в отношении руководителя штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, подозреваемого в "нарушении законов и обычаев войны",

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Подозреваемый неоднократно совершал выступления в средствах массовой информации для популяризации "движения" и пропаганды участия детей в ней. Своими действиями "руководитель штаба" нарушил законы и обычаи войны, поскольку, пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года", – сказано в сообщении.

Напомним, что в июле Прокуратура АРК сообщила о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в Севастополе по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушении законов и обычаев войны). Санкции данной статьи подразумевают от 8 до 12 лет лишения свободы. Имя и фамилия подозреваемого не уточняется.

Также читайте: В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК

Автор: 

Крым (26384) прокуратура (5013) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+3
"а теперь на площадь выходят танки знаменитой дивизии ******** родителей - ура товарищи!"
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07.10.2021 00:11
+3
Садист Мільчаков живий, здоровий і тепер виховує кацапську молодь в юнармії... А у нас 57 спецназів 7 років "готуються" - жеруть як кабани, отримують звання, нагороди, квартири, пенсії. І совісті у них жерти незароблене під час війни вистачає...
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07.10.2021 01:21
+1
Севастополь.
Детей из оккупации надо вывозить. Надо и все… Семья не справится с машиной российской пропаганды, перемалывающей детские души https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445344598990131202 (фото). Сколько нужно сил неуставшему крымчанину в этой жути?
Посмотрите, как детей в Севастополе оккупанты учат маршировать… массово https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445347745154351110
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06.10.2021 23:42
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Путінюгенд.
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06.10.2021 23:41 Ответить
Юнармія рассіі ждьот тібя!
https://www.youtube.com/watch?v=FNlXuhBwEDw https://www.youtube.com/watch?v=FNlXuhBwEDw

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07.10.2021 00:10 Ответить
Севастополь.
Детей из оккупации надо вывозить. Надо и все… Семья не справится с машиной российской пропаганды, перемалывающей детские души https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445344598990131202 (фото). Сколько нужно сил неуставшему крымчанину в этой жути?
Посмотрите, как детей в Севастополе оккупанты учат маршировать… массово https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445347745154351110
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06.10.2021 23:42 Ответить
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06.10.2021 23:55 Ответить
Юнармія в чорно-білих кольорах
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06.10.2021 23:58 Ответить
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07.10.2021 00:06 Ответить
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07.10.2021 00:07 Ответить
"а теперь на площадь выходят танки знаменитой дивизии ******** родителей - ура товарищи!"
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07.10.2021 00:11 Ответить
УРА-яяяяяяя!!!


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07.10.2021 00:15 Ответить
так цея контора тока шо и занимается воздушными закмами, карточными домиками и фата-морганой
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06.10.2021 23:47 Ответить
Что будем делать с твоей зависимостью?Лечить дальше?😂🌷×××
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07.10.2021 10:12 Ответить
Садист Мільчаков живий, здоровий і тепер виховує кацапську молодь в юнармії... А у нас 57 спецназів 7 років "готуються" - жеруть як кабани, отримують звання, нагороди, квартири, пенсії. І совісті у них жерти незароблене під час війни вистачає...
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07.10.2021 01:21 Ответить
Юнабутылочники
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07.10.2021 01:48 Ответить
Кацапские ******#и сначала насилуют мозг детей,потом будут просто их насиловать.
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07.10.2021 09:06 Ответить
 
 