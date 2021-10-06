Начато специальное досудебное расследование в отношении руководителя "Юнармии" в оккупированном Севастополе, - прокуратура

Прокуратура Автономной Республики Крым начала проведение специального досудебного расследования в отношении руководителя штаба "Юнармии" в оккупированном Севастополе, подозреваемого в "нарушении законов и обычаев войны",

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Подозреваемый неоднократно совершал выступления в средствах массовой информации для популяризации "движения" и пропаганды участия детей в ней. Своими действиями "руководитель штаба" нарушил законы и обычаи войны, поскольку, пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года", – сказано в сообщении.

Напомним, что в июле Прокуратура АРК сообщила о подозрении руководителю штаба "Юнармии" в Севастополе по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушении законов и обычаев войны). Санкции данной статьи подразумевают от 8 до 12 лет лишения свободы. Имя и фамилия подозреваемого не уточняется.

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