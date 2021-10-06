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Новини Окуповані території
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Розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно керівника "Юнармії" в окупованому Севастополі, - прокуратура

Розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно керівника

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала проведення спеціального досудового розслідування стосовно керівника штабу "Юнармії" в окупованому Севастополі, підозрюваного в "порушенні законів і звичаїв війни".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Підозрюваний неодноразово виступав у засобах масової інформації для популяризації "руху" і пропаганди участі дітей в ньому. Своїми діями "керівник штабу" порушив закони і звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена статтею 51 (1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в липні Прокуратура АРК повідомила про підозру керівнику штабу "Юнармії" в Севастополі за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів і звичаїв війни). Санкції цієї статті передбачають від 8 до 12 років позбавлення волі. Ім'я та прізвище підозрюваного не уточнюється.

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Автор: 

Крим (14147) прокуратура (3677) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+3
"а теперь на площадь выходят танки знаменитой дивизии ******** родителей - ура товарищи!"
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07.10.2021 00:11
+3
Садист Мільчаков живий, здоровий і тепер виховує кацапську молодь в юнармії... А у нас 57 спецназів 7 років "готуються" - жеруть як кабани, отримують звання, нагороди, квартири, пенсії. І совісті у них жерти незароблене під час війни вистачає...
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07.10.2021 01:21
+1
Севастополь.
Детей из оккупации надо вывозить. Надо и все… Семья не справится с машиной российской пропаганды, перемалывающей детские души https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445344598990131202 (фото). Сколько нужно сил неуставшему крымчанину в этой жути?
Посмотрите, как детей в Севастополе оккупанты учат маршировать… массово https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445347745154351110
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06.10.2021 23:42
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Путінюгенд.
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06.10.2021 23:41 Відповісти
Юнармія рассіі ждьот тібя!
https://www.youtube.com/watch?v=FNlXuhBwEDw https://www.youtube.com/watch?v=FNlXuhBwEDw

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07.10.2021 00:10 Відповісти
Севастополь.
Детей из оккупации надо вывозить. Надо и все… Семья не справится с машиной российской пропаганды, перемалывающей детские души https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445344598990131202 (фото). Сколько нужно сил неуставшему крымчанину в этой жути?
Посмотрите, как детей в Севастополе оккупанты учат маршировать… массово https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1445347745154351110
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06.10.2021 23:42 Відповісти
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06.10.2021 23:55 Відповісти
Юнармія в чорно-білих кольорах
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06.10.2021 23:58 Відповісти
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07.10.2021 00:06 Відповісти
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07.10.2021 00:07 Відповісти
"а теперь на площадь выходят танки знаменитой дивизии ******** родителей - ура товарищи!"
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07.10.2021 00:11 Відповісти
УРА-яяяяяяя!!!


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07.10.2021 00:15 Відповісти
так цея контора тока шо и занимается воздушными закмами, карточными домиками и фата-морганой
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06.10.2021 23:47 Відповісти
Что будем делать с твоей зависимостью?Лечить дальше?😂🌷×××
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07.10.2021 10:12 Відповісти
Садист Мільчаков живий, здоровий і тепер виховує кацапську молодь в юнармії... А у нас 57 спецназів 7 років "готуються" - жеруть як кабани, отримують звання, нагороди, квартири, пенсії. І совісті у них жерти незароблене під час війни вистачає...
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07.10.2021 01:21 Відповісти
Юнабутылочники
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07.10.2021 01:48 Відповісти
Кацапские ******#и сначала насилуют мозг детей,потом будут просто их насиловать.
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07.10.2021 09:06 Відповісти
 
 