Розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно керівника "Юнармії" в окупованому Севастополі, - прокуратура

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала проведення спеціального досудового розслідування стосовно керівника штабу "Юнармії" в окупованому Севастополі, підозрюваного в "порушенні законів і звичаїв війни".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Підозрюваний неодноразово виступав у засобах масової інформації для популяризації "руху" і пропаганди участі дітей в ньому. Своїми діями "керівник штабу" порушив закони і звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена статтею 51 (1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в липні Прокуратура АРК повідомила про підозру керівнику штабу "Юнармії" в Севастополі за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів і звичаїв війни). Санкції цієї статті передбачають від 8 до 12 років позбавлення волі. Ім'я та прізвище підозрюваного не уточнюється.

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