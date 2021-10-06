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Новости Оккупация Крыма
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Латвия планирует организовать международную конференцию по вопросам оккупации Крыма, - ВР

Латвия планирует организовать международную конференцию по вопросам оккупации Крыма, - ВР

Латвия готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

Об этом заявила вице-спикер Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла на встрече с заместителем Председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Во время встречи стороны обсудили общее историческое прошлое двух народов, восстановление и сохранение исторической памяти о преступлениях тоталитарных режимов. Также Верховная Рада высоко ценит создание в Сейме Крымской платформы.

В свою очередь, вице-спикер Сейма заверила, что Украина, ее суверенитет и территориальная целостность являются очень важными для Латвии. По ее словам, латвийская сторона готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

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Вместе с присутствующим на встрече послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой стороны договорились скоординировать усилия по проведению мероприятий Крымской платформы. В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права.

Участницы и участники встречи также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и взаимодействие в ПАСЕ в рамках формата Балтик+, активизацию сотрудничества Украины с инициативой Трех морей.

Автор: 

ВР (29246) Крым (26384) Латвия (1333) Кондратюк Елена (82) Крымская платформа (308)


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Ну кто бы сомневался? Кто же еще, как ни Латвия? Бубочке-то некогда, он бюджет пилит, страну разваливает по заданию *****, а Европа она такая озабоченная...
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07.10.2021 00:00 Ответить
Я вот давно думаю, а почему бы Латвии не объявить войну и не сдаться через пару минут?
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07.10.2021 00:02 Ответить
вот он, исчезающий зебобец!
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07.10.2021 06:26 Ответить
Херней страдают. Хер москали вернут украденное. И если при смене там власти, возможность вернуть Донецк и Луганск наверное будет, то о Крыме можно забыть, наверное он им важен с военной стороны. А санкции те до сраки как видим. Их влияние только растет.
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07.10.2021 00:19 Ответить
А теперь, когда запустили "Северный поток" рашке вобще до задницы все санкции и тем более конференции
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07.10.2021 02:34 Ответить
 
 