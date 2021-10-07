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Новини Окупація Криму
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Латвія планує організувати міжнародну конференцію з питань окупації Криму, - ВР

Латвія планує організувати міжнародну конференцію з питань окупації Криму, - ВР

Латвія готова до активної роботи в межах Кримської платформи.

Про це заявила віцеспікерка Сейму Дагмара Бейтнере-Ле Галла на зустрічі з заступником Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Під час зустрічі сторони обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення і збереження історичної пам'яті про злочини тоталітарних режимів. Також Верховна Рада високо цінує створення в Сеймі Кримської платформи.

У свою чергу, віцеспікер Сейму запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність є дуже важливими для Латвії. За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в межах Кримської платформи.

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Разом із присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Кляве сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.

Учасниці та учасники зустрічі також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в рамках формату Балтік+, активізацію співробітництва України з ініціативою Трьох морів.

Автор: 

ВР (14975) Крим (14147) Латвія (1347) Кондратюк Олена (91) Кримська платформа (320)


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Ну кто бы сомневался? Кто же еще, как ни Латвия? Бубочке-то некогда, он бюджет пилит, страну разваливает по заданию *****, а Европа она такая озабоченная...
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07.10.2021 00:00 Відповісти
Я вот давно думаю, а почему бы Латвии не объявить войну и не сдаться через пару минут?
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07.10.2021 00:02 Відповісти
вот он, исчезающий зебобец!
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07.10.2021 06:26 Відповісти
Херней страдают. Хер москали вернут украденное. И если при смене там власти, возможность вернуть Донецк и Луганск наверное будет, то о Крыме можно забыть, наверное он им важен с военной стороны. А санкции те до сраки как видим. Их влияние только растет.
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07.10.2021 00:19 Відповісти
А теперь, когда запустили "Северный поток" рашке вобще до задницы все санкции и тем более конференции
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07.10.2021 02:34 Відповісти
 
 