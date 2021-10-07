Латвія планує організувати міжнародну конференцію з питань окупації Криму, - ВР
Латвія готова до активної роботи в межах Кримської платформи.
Про це заявила віцеспікерка Сейму Дагмара Бейтнере-Ле Галла на зустрічі з заступником Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
Під час зустрічі сторони обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення і збереження історичної пам'яті про злочини тоталітарних режимів. Також Верховна Рада високо цінує створення в Сеймі Кримської платформи.
У свою чергу, віцеспікер Сейму запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність є дуже важливими для Латвії. За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в межах Кримської платформи.
Разом із присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Кляве сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.
Учасниці та учасники зустрічі також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в рамках формату Балтік+, активізацію співробітництва України з ініціативою Трьох морів.
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