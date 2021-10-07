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Новости Агрессия России против Украины
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США перебросили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer

США перебросили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer

Соединенные Штаты перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании две пары стратегических бомбардировщика B-1B Lancer

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило Европейское командование США.

"Бомбардировщики B-1B Lancer, вспомогательное оборудование и персонал из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с базы ВВС Дайс (штат Техас) прибыли на базу Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Европейское командование совместно со Стратегическим командованием США регулярно проводят такие операции с 2018 года с задействованием стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Миссии стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе позволяют экипажам тренироваться в развертывании на незнакомых аэродромах и взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами для повышения боеготовности, указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США располагают 3750 ядерными боеголовками, - Госдепартамент

"Тренируясь и интегрируясь с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам на глобальном уровне", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

При этом он подчеркнул, что стратегические бомбардировочные миссии на театрах военных действий в зоне ответственности Командования ВВС США в Европе демонстрируют уникальную способность американских ВВС быстро развертываться и интегрироваться с союзниками по НАТО и партнерами, обеспечивая при этом необходимую подготовку для совместных сил.

При подлете к Великобритании американские бомбардировщики сопровождались истребителями британских Королевских ВВС.

Великобритания (4964) Европа (1854) оборона (5205) самолет (3591) США (26672)


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Топ комментарии
+7
Британцы правильно сделали, что сблизились с США. Им слабохарактерные Макрон, Меркель не интересны. В мире слишком опасно стало, что б сидеть в зоне комфорта и делать вид, что ничего не происходит.
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07.10.2021 07:55
+2
В Украину то же надо штук 40 для защиты !
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07.10.2021 07:50
+2
Макрон и Меркель - не англосаксы, скажем так, чтобы не звучало антисемитски.
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07.10.2021 09:14
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В Украину то же надо штук 40 для защиты !
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07.10.2021 07:50 Ответить
Ни в коем случае, их или испортят или украдут.
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07.10.2021 08:59 Ответить
*********** пыль глотать - портить и угонять.
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07.10.2021 09:13 Ответить
Британцы правильно сделали, что сблизились с США. Им слабохарактерные Макрон, Меркель не интересны. В мире слишком опасно стало, что б сидеть в зоне комфорта и делать вид, что ничего не происходит.
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07.10.2021 07:55 Ответить
Что значит сблизились? Со времён Второй мировой работают вместе.
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07.10.2021 09:11 Ответить
Макрон и Меркель - не англосаксы, скажем так, чтобы не звучало антисемитски.
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07.10.2021 09:14 Ответить
Так я и не о них
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07.10.2021 09:28 Ответить
КАК РАЗ КАЛИНКУ ОТРАБОТАТЬ !)
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07.10.2021 08:38 Ответить
Китайцы улыбнулись...
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07.10.2021 09:00 Ответить
Китайцы посмотрели на свои Ту-16 и заплакали.
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07.10.2021 09:15 Ответить
У них свои бомбёшники шикарные есть плюс стошестидесятые помогут. Учи китайский, пригодится.
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07.10.2021 09:38 Ответить
админ,тут кацап по пути насру весну заблукал,парня своего ищет,выведи его нх..
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07.10.2021 10:15 Ответить
Кросівоє.
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07.10.2021 09:25 Ответить
Ви В-1B Lancer в Україну продаєте ?...
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07.10.2021 09:30 Ответить
Сюда никто ничего не продаёт, денюжкав нет и не будет.
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07.10.2021 09:39 Ответить
Тільки показуємо...
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07.10.2021 09:44 Ответить
ой не думаю шо хватит....
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07.10.2021 10:08 Ответить
 
 