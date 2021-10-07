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США перекинули до Великої Британії чотири стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer

США перекинули до Великої Британії чотири стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer

Сполучені Штати перекинули на передову базу Ферфорд у Великій Британії дві пари стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Європейське командування США.

"Бомбардувальники B-1B Lancer, допоміжне обладнання і персонал зі складу 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї з бази ВПС Дайс (штат Техас) прибули на базу Королівських ВПС Ферфорд в Англії для виконання давно запланованої місії оперативної групи бомбардувальників", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Європейське командування спільно зі Стратегічним командуванням США регулярно проводять такі операції з 2018 року із залученням стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer, B-52H Stratofortress та B-2 Spirit.

Місії стратегічних бомбардувальників ВПС США у Європі дозволяють екіпажам тренуватися в розгортанні на незнайомих аеродромах і взаємодіяти із союзниками по НАТО і партнерами для підвищення боєготовності, вказується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають 3750 ядерних боєголовок, - Держдепартамент

"Тренуючись і інтегруючись з нашими союзниками і партнерами, ми розширюємо нашу здатність адаптуватися до викликів і протистояти противникам на глобальному рівні", - сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Харрігян.

При цьому він наголосив, що стратегічні бомбардувальні місії на театрах військових дій у зоні відповідальності Командування ВПС США в Європі демонструють унікальну здатність американських ВПС швидко розгортатися й інтегруватися із союзниками по НАТО і партнерами, забезпечуючи при цьому необхідну підготовку для спільних сил.

Під час підльоту до Великої Британії американські бомбардувальники супроводжувалися винищувачами британських Королівських ВПС.

Автор: 

Велика Британія (5590) Європа (1812) оборона (4781) літак (2903) США (22840)


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Топ коментарі
+7
Британцы правильно сделали, что сблизились с США. Им слабохарактерные Макрон, Меркель не интересны. В мире слишком опасно стало, что б сидеть в зоне комфорта и делать вид, что ничего не происходит.
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07.10.2021 07:55
+2
В Украину то же надо штук 40 для защиты !
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07.10.2021 07:50
+2
Макрон и Меркель - не англосаксы, скажем так, чтобы не звучало антисемитски.
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07.10.2021 09:14
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В Украину то же надо штук 40 для защиты !
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07.10.2021 07:50 Відповісти
Ни в коем случае, их или испортят или украдут.
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07.10.2021 08:59 Відповісти
*********** пыль глотать - портить и угонять.
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07.10.2021 09:13 Відповісти
Британцы правильно сделали, что сблизились с США. Им слабохарактерные Макрон, Меркель не интересны. В мире слишком опасно стало, что б сидеть в зоне комфорта и делать вид, что ничего не происходит.
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07.10.2021 07:55 Відповісти
Что значит сблизились? Со времён Второй мировой работают вместе.
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07.10.2021 09:11 Відповісти
Макрон и Меркель - не англосаксы, скажем так, чтобы не звучало антисемитски.
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07.10.2021 09:14 Відповісти
Так я и не о них
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07.10.2021 09:28 Відповісти
КАК РАЗ КАЛИНКУ ОТРАБОТАТЬ !)
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07.10.2021 08:38 Відповісти
Китайцы улыбнулись...
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07.10.2021 09:00 Відповісти
Китайцы посмотрели на свои Ту-16 и заплакали.
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07.10.2021 09:15 Відповісти
У них свои бомбёшники шикарные есть плюс стошестидесятые помогут. Учи китайский, пригодится.
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07.10.2021 09:38 Відповісти
админ,тут кацап по пути насру весну заблукал,парня своего ищет,выведи его нх..
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07.10.2021 10:15 Відповісти
Кросівоє.
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07.10.2021 09:25 Відповісти
Ви В-1B Lancer в Україну продаєте ?...
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07.10.2021 09:30 Відповісти
Сюда никто ничего не продаёт, денюжкав нет и не будет.
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07.10.2021 09:39 Відповісти
Тільки показуємо...
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07.10.2021 09:44 Відповісти
ой не думаю шо хватит....
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07.10.2021 10:08 Відповісти
 
 