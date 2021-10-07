США перекинули до Великої Британії чотири стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer

Сполучені Штати перекинули на передову базу Ферфорд у Великій Британії дві пари стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Європейське командування США.

"Бомбардувальники B-1B Lancer, допоміжне обладнання і персонал зі складу 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї з бази ВПС Дайс (штат Техас) прибули на базу Королівських ВПС Ферфорд в Англії для виконання давно запланованої місії оперативної групи бомбардувальників", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Європейське командування спільно зі Стратегічним командуванням США регулярно проводять такі операції з 2018 року із залученням стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer, B-52H Stratofortress та B-2 Spirit.

Місії стратегічних бомбардувальників ВПС США у Європі дозволяють екіпажам тренуватися в розгортанні на незнайомих аеродромах і взаємодіяти із союзниками по НАТО і партнерами для підвищення боєготовності, вказується в повідомленні.

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"Тренуючись і інтегруючись з нашими союзниками і партнерами, ми розширюємо нашу здатність адаптуватися до викликів і протистояти противникам на глобальному рівні", - сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Харрігян.

При цьому він наголосив, що стратегічні бомбардувальні місії на театрах військових дій у зоні відповідальності Командування ВПС США в Європі демонструють унікальну здатність американських ВПС швидко розгортатися й інтегруватися із союзниками по НАТО і партнерами, забезпечуючи при цьому необхідну підготовку для спільних сил.

Під час підльоту до Великої Британії американські бомбардувальники супроводжувалися винищувачами британських Королівських ВПС.