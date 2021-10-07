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Новости
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Сегодня в Киеве возможны изменения в маршрутах общественного транспорта. СПИСОК

Сегодня в Киеве возможны изменения в маршрутах общественного транспорта. СПИСОК

Сегодня в Киеве возможны изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с проведением мероприятий к Всемирному дню действий за достойный труд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"На время проведения мероприятий возможный запрет движения транспорта на улицах Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади), Грушевского и Ивана Мазепы. Из-за этого будут внесены изменения в маршруты следования общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Так, в случае запрета движения транспорта Главным управлением Национальной полиции с 10:30 до окончания мероприятий 7 октября движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы

№ 5, 7-К, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Академика Палладина, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до б-р Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова-б-р Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;

№ 38 от ст.м. "Выдубичи" в б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

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Автобусы:

№ 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст.м. "Университет";

№ 55 от Дарницкого площади до ул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ст.м. "Дворец Спорта" - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинки - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;

№ 62 от Ботанического сада до б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

№ 114 на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст.м. "Университет";

№ 118 от ст "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы - ул. Борщаговская - ул. Академика Янгеля - ст.м. "Политехнический институт" - ул. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная, далее по действующему маршруту.

Также с 10:30 до окончания мероприятий возможные изменения в маршрутах № 189, 231, 429, 433, 470, 520 и 575, которые проходят на участках проведения мероприятия.

КГГА (2983) Киев (25524) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+3
Ми що, в совок повернулися?
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07.10.2021 08:13
+3
Фігня якась ,малята
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07.10.2021 08:18
+2
Комуністичне свято. Мама Рімма наполягла, певно...
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07.10.2021 08:19
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Правила форума Совет форумчан
Ми що, в совок повернулися?
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07.10.2021 08:13 Ответить
Фігня якась ,малята
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07.10.2021 08:18 Ответить
Комуністичне свято. Мама Рімма наполягла, певно...
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07.10.2021 08:19 Ответить
Свято ініційоване комуністичними партіями світу.
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07.10.2021 08:30 Ответить
Совкове дурбецало - якщо само дурнэ - то чытай шо люды пышуть...
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07.10.2021 08:49 Ответить
Не-не Офшорный Бубочка, никаких "праздников" не хватит, что бы перекрывать Центр КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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07.10.2021 08:22 Ответить
А день жовтневої вакханалії відмічати Бубочка буде?
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07.10.2021 08:25 Ответить
это какой же такой достойный труд? получать "слугам народа"в конвертах десятки тысяч баксов за голоса когда обычным простым трудящимся хватает на еду, зеленые лицемеры еще те сволочи
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07.10.2021 08:28 Ответить
Поняли, Зедиоты? За свободный труд! Хавай-те!
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07.10.2021 08:33 Ответить
За чей счет гулянка?
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07.10.2021 08:36 Ответить
Вчера вечером почти час в пробке на Крещатике...какая то ***** ехало и город перекрыли падлы зеленые......
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07.10.2021 08:41 Ответить
Через день какая-то фигня с перекрытием.
А те, кому теперь опять стоять в пробках, имеют право на труд?
Соберется пару десятков бездельников для самопиара и дебил с отбитыми мозгами тут же им навстречу.
Лучше бы он с таким рвением трубы менял.
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07.10.2021 09:22 Ответить
" дню действий за достойный труд" - що це таке ????
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07.10.2021 10:55 Ответить
 
 