Сегодня в Киеве возможны изменения в маршрутах общественного транспорта. СПИСОК

Сегодня в Киеве возможны изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с проведением мероприятий к Всемирному дню действий за достойный труд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"На время проведения мероприятий возможный запрет движения транспорта на улицах Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади), Грушевского и Ивана Мазепы. Из-за этого будут внесены изменения в маршруты следования общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Так, в случае запрета движения транспорта Главным управлением Национальной полиции с 10:30 до окончания мероприятий 7 октября движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы

№ 5, 7-К, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Академика Палладина, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до б-р Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова-б-р Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;

№ 38 от ст.м. "Выдубичи" в б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Температурный режим, отсутствие шумового загрязнения и чистота: в Киеве инспекторы будут контролировать стандарты перевозок в общественном транспорте. ФОТОрепортаж

Автобусы:

№ 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст.м. "Университет";

№ 55 от Дарницкого площади до ул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ст.м. "Дворец Спорта" - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинки - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;

№ 62 от Ботанического сада до б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

№ 114 на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст.м. "Университет";

№ 118 от ст "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы - ул. Борщаговская - ул. Академика Янгеля - ст.м. "Политехнический институт" - ул. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная, далее по действующему маршруту.

Также с 10:30 до окончания мероприятий возможные изменения в маршрутах № 189, 231, 429, 433, 470, 520 и 575, которые проходят на участках проведения мероприятия.