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Новини
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Сьогодні в Києві можливі зміни в маршрутах громадського транспорту. СПИСОК

Сьогодні в Києві можливі зміни в маршрутах громадського транспорту. СПИСОК

Сьогодні в Києві можливі зміни в маршрутах громадського транспорту у зв'язку з проведенням заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

"На час проведення заходів можлива заборона руху транспорту на вулицях Володимирській (від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик), Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі), Грушевського та Івана Мазепи. Через це будуть внесені зміни у маршрути курсування громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Так, у разі заборони руху транспорту Головним управлінням Національної поліції з 10:30 до закінчення заходів 7 жовтня рух громадського транспорту буде організовано таким чином:

Тролейбуси

  • № 5, 7-К, 8 та 17 відповідно від вул. Білицької, просп. Академіка Палладіна, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-р Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова –б-р Тараса Шевченка, далі за діючою трасою;
  • № 38 від ст.м. "Видубичі" до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

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Автобуси

  • № 24 від залізничного вокзалу "Центральний" до ст.м. "Університет";
  • № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст.м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом;
  • № 62 від Ботанічного саду до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
  • № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст.м. "Університет";
  • № 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги – вул. Борщагівська – вул. Академіка Янгеля – ст.м. "Політехнічний інститут" – просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна, далі за діючим маршрутом.

Також з 10:30 до закінчення заходів можливі зміни у маршрутах № 189, 231, 429, 433, 470, 520 та 575, які проходять на ділянках проведення заходу.

Автор: 

КМДА (2371) Київ (19469) транспорт (1393)


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Топ коментарі
+3
Ми що, в совок повернулися?
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07.10.2021 08:13
+3
Фігня якась ,малята
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07.10.2021 08:18
+2
Комуністичне свято. Мама Рімма наполягла, певно...
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07.10.2021 08:19
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Ми що, в совок повернулися?
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07.10.2021 08:13 Відповісти
Фігня якась ,малята
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07.10.2021 08:18 Відповісти
Комуністичне свято. Мама Рімма наполягла, певно...
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07.10.2021 08:19 Відповісти
Свято ініційоване комуністичними партіями світу.
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07.10.2021 08:30 Відповісти
Совкове дурбецало - якщо само дурнэ - то чытай шо люды пышуть...
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07.10.2021 08:49 Відповісти
Не-не Офшорный Бубочка, никаких "праздников" не хватит, что бы перекрывать Центр КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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07.10.2021 08:22 Відповісти
А день жовтневої вакханалії відмічати Бубочка буде?
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07.10.2021 08:25 Відповісти
это какой же такой достойный труд? получать "слугам народа"в конвертах десятки тысяч баксов за голоса когда обычным простым трудящимся хватает на еду, зеленые лицемеры еще те сволочи
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07.10.2021 08:28 Відповісти
Поняли, Зедиоты? За свободный труд! Хавай-те!
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07.10.2021 08:33 Відповісти
За чей счет гулянка?
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07.10.2021 08:36 Відповісти
Вчера вечером почти час в пробке на Крещатике...какая то ***** ехало и город перекрыли падлы зеленые......
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07.10.2021 08:41 Відповісти
Через день какая-то фигня с перекрытием.
А те, кому теперь опять стоять в пробках, имеют право на труд?
Соберется пару десятков бездельников для самопиара и дебил с отбитыми мозгами тут же им навстречу.
Лучше бы он с таким рвением трубы менял.
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07.10.2021 09:22 Відповісти
" дню действий за достойный труд" - що це таке ????
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07.10.2021 10:55 Відповісти
 
 