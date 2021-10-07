Сьогодні в Києві можливі зміни в маршрутах громадського транспорту. СПИСОК

Сьогодні в Києві можливі зміни в маршрутах громадського транспорту у зв'язку з проведенням заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

"На час проведення заходів можлива заборона руху транспорту на вулицях Володимирській (від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик), Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі), Грушевського та Івана Мазепи. Через це будуть внесені зміни у маршрути курсування громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Так, у разі заборони руху транспорту Головним управлінням Національної поліції з 10:30 до закінчення заходів 7 жовтня рух громадського транспорту буде організовано таким чином:

Тролейбуси

№ 5, 7-К, 8 та 17 відповідно від вул. Білицької, просп. Академіка Палладіна, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-р Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова –б-р Тараса Шевченка, далі за діючою трасою;

№ 38 від ст.м. "Видубичі" до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

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Автобуси

№ 24 від залізничного вокзалу "Центральний" до ст.м. "Університет";

№ 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст.м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом;

№ 62 від Ботанічного саду до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст.м. "Університет";

№ 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги – вул. Борщагівська – вул. Академіка Янгеля – ст.м. "Політехнічний інститут" – просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна, далі за діючим маршрутом.

Також з 10:30 до закінчення заходів можливі зміни у маршрутах № 189, 231, 429, 433, 470, 520 та 575, які проходять на ділянках проведення заходу.