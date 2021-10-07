Полиция нашла пропавших накануне троих школьников-беглецов из Кагарлыка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция нашла пропавших накануне троих школьников из Кагарлыка - Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыкова Максима 2009 г.р. и Мостипана Дмитрия 2008 г.р.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области в Facebook.
"Поиски школьников продолжались всю ночь. Около 5 часов утра школьников разыскали и вернули домой. Они блуждали в кукурузном поле", - говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, друзья тщательно спланировали побег: "В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие. Однако, долго путешествовать ребятам не пришлось - их разыскали правоохранители".
"Уважаемые родители, в очередной раз призываем, интересуйтесь досугом ваших детей, поддерживайте их и старайтесь быть для них друзьями. Помните, дети-наше будущее, берегите их!" - добавили в полиции.
Напомним, 6 октября около 17 часов в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11:00 утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении.
Полиция установила, что 3 дня назад школьники договаривались о побеге в лес. Выяснили также, что после того, как дети сбежали из школы, они зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.
К розыску несовершеннолетних привлекался личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлыцкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины. В розыске школьников также принимают участие более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников КОРД, а также охотники с тепловизорами.
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Але на хлопчаків чекає серйозна розмова з батьками.
Думаю,что вдохновились бессмертными "Тореадорами з Васюківки" Всеволода Нестайка..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%AD%D1%85%D0%BE
P.S.: "так iдiоти як ти..." - я тебя не оскорблял, но ты сам подтвердил что, ты обычный мудак
хорошо что все хорошо закончилось.
П.С. В первую очередь там проблема с родителями....