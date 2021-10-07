Полиция нашла пропавших накануне троих школьников-беглецов из Кагарлыка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция нашла пропавших накануне троих школьников из Кагарлыка - Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыкова Максима 2009 г.р. и Мостипана Дмитрия 2008 г.р.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области в Facebook.

"Поиски школьников продолжались всю ночь. Около 5 часов утра школьников разыскали и вернули домой. Они блуждали в кукурузном поле", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, друзья тщательно спланировали побег: "В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие. Однако, долго путешествовать ребятам не пришлось - их разыскали правоохранители".

"Уважаемые родители, в очередной раз призываем, интересуйтесь досугом ваших детей, поддерживайте их и старайтесь быть для них друзьями. Помните, дети-наше будущее, берегите их!" - добавили в полиции.

Напомним, 6 октября около 17 часов в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11:00 утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении.

Полиция установила, что 3 дня назад школьники договаривались о побеге в лес. Выяснили также, что после того, как дети сбежали из школы, они зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

К розыску несовершеннолетних привлекался личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлыцкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины. В розыске школьников также принимают участие более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников КОРД, а также охотники с тепловизорами.

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Фото: полиция/Facebook