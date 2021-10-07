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Новости Силовики
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Полиция нашла пропавших накануне троих школьников-беглецов из Кагарлыка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция нашла пропавших накануне троих школьников из Кагарлыка - Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыкова Максима 2009 г.р. и Мостипана Дмитрия 2008 г.р.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области в Facebook.

"Поиски школьников продолжались всю ночь. Около 5 часов утра школьников разыскали и вернули домой. Они блуждали в кукурузном поле", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, друзья тщательно спланировали побег: "В школьной тетради они нарисовали план своих приключений и отправились в путешествие. Однако, долго путешествовать ребятам не пришлось - их разыскали правоохранители".

"Уважаемые родители, в очередной раз призываем, интересуйтесь досугом ваших детей, поддерживайте их и старайтесь быть для них друзьями. Помните, дети-наше будущее, берегите их!" - добавили в полиции.

Напомним, 6 октября около 17 часов в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11:00 утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении.

Полиция установила, что 3 дня назад школьники договаривались о побеге в лес. Выяснили также, что после того, как дети сбежали из школы, они зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

К розыску несовершеннолетних привлекался личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлыцкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины. В розыске школьников также принимают участие более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников КОРД, а также охотники с тепловизорами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое школьников из Кагарлыка пропали на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Полиция нашла пропавших накануне троих школьников-беглецов из Кагарлыка 01
Полиция нашла пропавших накануне троих школьников-беглецов из Кагарлыка 02
Полиция нашла пропавших накануне троих школьников-беглецов из Кагарлыка 03
Фото: полиция/Facebook

дети (6493) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) розыск (840) силовики (2799)


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Топ комментарии
+9
Ремнем авантюризм и свободу не спыныты
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07.10.2021 09:23
+8
а батьків чекає не менш серйозна розмова з правоохоронцями...
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07.10.2021 09:03
+7
Добра ранкова новина.
Але на хлопчаків чекає серйозна розмова з батьками.
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07.10.2021 09:02
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Добра ранкова новина.
Але на хлопчаків чекає серйозна розмова з батьками.
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07.10.2021 09:02 Ответить
а батьків чекає не менш серйозна розмова з правоохоронцями...
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07.10.2021 09:03 Ответить
да цi дибiли наговорять!
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07.10.2021 10:14 Ответить
пацаны абсолютно нормальные,в отличие от ровесников зомби-дилдокеров,из таких потом вырастают настоящие мужчины..
Думаю,что вдохновились бессмертными "Тореадорами з Васюківки" Всеволода Нестайка..
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07.10.2021 10:00 Ответить
цiкаво що мєнти тeпeр скажуть "нe читайтe такi книжки!" як вони сказали нeщодавно стосовно бойовикiв (коли порiзали молоду жiнку аби подивитись як воно в рeалi). а взагалi цe сiльськi дiти робили ранiшe кожeн дeнь. а зараз цe дико! бо навiть сiльськi дiти можуть алe нe роблять вжe!
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07.10.2021 10:13 Ответить
повезло этим "абсолютно нормальным" что не заблудились к чертям собачим в лесу или могли где-нибудь встретить "добрый дядя Александр "Фишер" Головкин", подвёз бы, угостил чем-нибудь... из таких не мужчины вырастают настоящие, а зачастую безмозглые болваны без инстинкта самосохранения
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07.10.2021 10:19 Ответить
не стану спорить,уважаемый Дамир,ибо мужчине - мужское,дилдокеру-дилдокерово,а вообще "каждому -своё" (с)
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07.10.2021 10:27 Ответить
І планшетики зло, і подорож теж якось не воно...
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07.10.2021 11:56 Ответить
Хорошо что живыми нашли кретинов малолетних! Пусть теперь мамки с папками радостно оплатят сие мероприятие
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07.10.2021 09:02 Ответить
В чём критинизм???? Как раз это и есть нормальные дети., а не вот те реально кретины смартодрочеры с утра до ночи пялящие тупые взгляды в телефоны, которым кроме них ничего и не надо.
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07.10.2021 09:49 Ответить
100 лайков
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07.10.2021 09:57 Ответить
о понятно) старый совковый пердун? у меня сыну 13 лет, занимается спортом, увлекается программированием ("тупит взгляд в монитор"), нигде лишний раз не таскается, на сигареты смотрит с презрением, не говоря уже про что-то другое! А это малолетние идиоты, в 12-13 лет надо уже что-то соображать!
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07.10.2021 10:04 Ответить
тома соeра почитай. просто твоя дитина чисто городський космiчний продукт. раб цивiлiзацii. а цe дiти природи!
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07.10.2021 10:17 Ответить
Ты из Марка Твена только Тома Соера осилил? тогда всё ясно! Тогда Киплинга почитай)) там один в лесу тоже жил, даже волком себя считал
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07.10.2021 10:21 Ответить
вiн нe за власним виборм вовком був. ось вжe видно твоi логiчнi здiбностi.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%AD%D1%85%D0%BE
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07.10.2021 10:33 Ответить
Вы бы поосторожней с высказываниями) Жизнь такая штука) У моего друга сыну тоже 13.. Школа олимпийского резерва, чемпионаты Украины и все такое) Идеальный ребенок, спокойный, уравновешенный) Всегда в пример ставили) А этим летом с друзьями залез в чужой баштан(дома свой есть), а через неделю, на берегу моря нашли что то ржавое военное( не знаю с 2мировой или нынешнее) и решили подпалить содержимое... Вспыхнуло так, что обожгло с ног до головы... Бинты только неделю назад сняли... Раньше они тоже находили, только всегда саперов вызывали...
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07.10.2021 23:07 Ответить
Ремень дома подправит эти авантюристкие черты характера)
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07.10.2021 09:11 Ответить
Ремнем авантюризм и свободу не спыныты
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07.10.2021 09:23 Ответить
Знущання може викликати тільки озлобленість на батьків і більше нічого.
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07.10.2021 10:44 Ответить
Вам помогал?)))
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07.10.2021 23:08 Ответить
Эти школьники решили, что им лучше в лесу, чем в таком окружении, но не получилось, Кагарлык не отпускает никого из своих владений.
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07.10.2021 09:13 Ответить
Сайлент Хилл кароче. Не выпускает Кагарлык
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07.10.2021 09:24 Ответить
А ці, сракаті усміхнені, їх матусі? Радонькі, що дурнонькі!
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07.10.2021 09:16 Ответить
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07.10.2021 09:27 Ответить
в чом дуроньки? найдурнiшi цe городяни! добровiльно сeбe у городську тюрьму садять заради тувалeта в хатi i води з крана.
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07.10.2021 10:19 Ответить
так, немедленно выключай комп, свет, снимай одежду, лезь в пещеру, потри палки, добудь огонь и радуйся
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07.10.2021 10:28 Ответить
так iдiоти як ти i в школах працюють!
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07.10.2021 10:31 Ответить
с идиотами которые в школах работают до сих пор по советским лекалам, воюю уже восьмой год, так что не обобщай, да уж слабая у тебя аргументация... Если мой сын хочет в лес, мы пойдём в лес, на рыбалку - ок, в горы - тоже можно по возможности выбраться! Но я во всяком случае знаю чего хочет мой сын и чем интересуется, в отличии от этих недоразвитых родителей, воспитывающих безответственных идиотов, себе подобных! ушли со школы в 11.00, а в 17.00 ДИРЕКТОР школы позвонила в полицию (тварь тупая, должна была СРАЗУ звонить родителям), а родители почему до 17.00 не делали никаких телодвижений?! Ты здесь сильно перекручиваешь сложившуюся ситуацию, делая из бездумного, безответственного поступка нечто романтическое!
P.S.: "так iдiоти як ти..." - я тебя не оскорблял, но ты сам подтвердил что, ты обычный мудак
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07.10.2021 10:46 Ответить
а якщо вiн хоч бeз старого козла пiти?
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07.10.2021 10:52 Ответить
а батьки на роботi i прийдуть додому пiлся 18. тодi лишe будe ясно що є пропажа
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07.10.2021 10:54 Ответить
А вы каждый раз звоните в полицию когда ваш ребенок где то задержался?) Или его каждый шаг под полным контролем?)
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07.10.2021 23:12 Ответить
я просто в курсе если он где-то задерживается, или вы про мобильную связь, интернет не слышали
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08.10.2021 07:41 Ответить
Телефоны иногда тухнут бывают, и интернет со связью пропадают))) Вопрос все тот же... Вы СРАЗУ ЖЕ звоните в полицию?)
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08.10.2021 23:16 Ответить
...и не забудь бабу бревном по голове соблазнить, но перед этим поохоться копьём с каменным наконечником, если умеешь, а если не умеешь собирательство тебе в помощь
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07.10.2021 10:31 Ответить
а ти вжe довбонутий! яка тeбe прилaскала?
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07.10.2021 10:38 Ответить
чёрт больной, где я тебя оскорблял? винторогое ты быдло
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07.10.2021 10:47 Ответить
какай далi узькомозглий
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07.10.2021 10:51 Ответить
вспомнил одну из цитат Марка Твена... так что пропущу тебя идиота вперёд
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07.10.2021 10:59 Ответить
пiхуй!
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07.10.2021 11:02 Ответить
По жопе хоть дали?
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07.10.2021 09:20 Ответить
Ты шо? А как же права детей!))
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07.10.2021 09:25 Ответить
Сначала по жопе, а потом права!
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07.10.2021 09:26 Ответить
опасный возраст: в жопе романтика, в голове ветер.. нужно несильно дать ремня..
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07.10.2021 09:22 Ответить
ну да i вбити волю. цe по украiнськi. вчилки тeж цим займаються
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07.10.2021 10:20 Ответить
вот балбесы!
хорошо что все хорошо закончилось.
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07.10.2021 09:25 Ответить
нормальнi дiти. балбєси в гOродi сидять.
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07.10.2021 10:43 Ответить
"Дети кукурузы"
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07.10.2021 09:31 Ответить
нi цe по фiльму EХО. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%AD%D1%85%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%AD%D1%85%D0%BE

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07.10.2021 10:28 Ответить
Битьё определяет сознание.
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07.10.2021 09:46 Ответить
Младенцы в кукурузных джунглях.
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07.10.2021 09:47 Ответить
По ходу у них самый любимый фильм - "Вождь краснокожих"
П.С. В первую очередь там проблема с родителями....
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07.10.2021 10:00 Ответить
срочно заборонити! занадто дико для городського сознанiя!
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07.10.2021 10:30 Ответить
Срочно запретить Фенимора Купера и разсказы Чехова.
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07.10.2021 10:21 Ответить
Срочно ШТРАФАНУТЬ тупорылых родителей! Нахрена отец нужен? он не может с сыном и его друзьями в лес пойти, на рыбалку и т.д. ...
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07.10.2021 10:33 Ответить
тю то ж нe цiкаво нe самостiйно. зi старьйом тягаться.
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07.10.2021 10:37 Ответить
А на первое свидание тоже сопровождать будете? Свечку держать?)
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07.10.2021 23:16 Ответить
Слава Богу.
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07.10.2021 10:31 Ответить
 
 