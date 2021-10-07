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Новини Силовики
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Поліція знайшла зниклих напередодні трьох школярів-утікачів з Кагарлика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція знайшла зниклих напередодні трьох школярів з Кагарлика - Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н. і Мостіпана Дмитра 2008 р.н.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області в Facebook.

"Пошуки школярів тривали всю ніч. Близько 5 години ранку школярів розшукали і повернули додому. Вони блукали в кукурудзяному полі", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, друзі ретельно спланували втечу: "У шкільному зошиті вони намалювали план своїх пригод і вирушили в подорож. Однак, довго подорожувати хлопцям не довелося - їх розшукали правоохоронці".

"Шановні батьки, вкотре закликаємо, цікавтеся дозвіллям ваших дітей, підтримуйте їх і намагайтеся бути для них друзями. Пам'ятайте, діти - наше майбутнє, бережіть їх!" - додали в поліції.

Нагадаємо, 6 жовтня близько 17 години в поліцію Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що троє учнів близько 11:00 ранку самовільно покинули навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцезнаходження.

Поліція встановила, що 3 дні тому школярі домовлялися про втечу в ліс. З'ясували також, що після того, як діти втекли зі школи, вони зайшли в будинок одного з товаришів, переодягнулися в брудний одяг, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.

До розшуку неповнолітніх залучили особовий склад Обухівського районного управління поліції, Миронівського відділу, а також Кагарлицького і Богуславського відділень поліції, оперативники карного розшуку, працівники ювенальної превенції, кінологи поліції Київщини. У розшуку школярів також беруть участь понад 40 співробітників полку поліції особливого призначення і співробітників КОРД, а також мисливці з тепловізорами.

Також дивіться: Сервіс Amber Alert вже в Україні. Користувачі Facebook зможуть допомагати поліції розшукати зниклих дітей, - Клименко. ВIДЕО

Поліція знайшла зниклих напередодні трьох школярів-утікачів з Кагарлика 01
Поліція знайшла зниклих напередодні трьох школярів-утікачів з Кагарлика 02
Поліція знайшла зниклих напередодні трьох школярів-утікачів з Кагарлика 03
Фото: поліція/Facebook

Автор: 

діти (5066) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) розшук (651) силовики (2514)


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Топ коментарі
+9
Ремнем авантюризм и свободу не спыныты
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07.10.2021 09:23
+8
а батьків чекає не менш серйозна розмова з правоохоронцями...
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07.10.2021 09:03
+7
Добра ранкова новина.
Але на хлопчаків чекає серйозна розмова з батьками.
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07.10.2021 09:02
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Добра ранкова новина.
Але на хлопчаків чекає серйозна розмова з батьками.
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07.10.2021 09:02 Відповісти
а батьків чекає не менш серйозна розмова з правоохоронцями...
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07.10.2021 09:03 Відповісти
да цi дибiли наговорять!
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07.10.2021 10:14 Відповісти
пацаны абсолютно нормальные,в отличие от ровесников зомби-дилдокеров,из таких потом вырастают настоящие мужчины..
Думаю,что вдохновились бессмертными "Тореадорами з Васюківки" Всеволода Нестайка..
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07.10.2021 10:00 Відповісти
цiкаво що мєнти тeпeр скажуть "нe читайтe такi книжки!" як вони сказали нeщодавно стосовно бойовикiв (коли порiзали молоду жiнку аби подивитись як воно в рeалi). а взагалi цe сiльськi дiти робили ранiшe кожeн дeнь. а зараз цe дико! бо навiть сiльськi дiти можуть алe нe роблять вжe!
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07.10.2021 10:13 Відповісти
повезло этим "абсолютно нормальным" что не заблудились к чертям собачим в лесу или могли где-нибудь встретить "добрый дядя Александр "Фишер" Головкин", подвёз бы, угостил чем-нибудь... из таких не мужчины вырастают настоящие, а зачастую безмозглые болваны без инстинкта самосохранения
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07.10.2021 10:19 Відповісти
не стану спорить,уважаемый Дамир,ибо мужчине - мужское,дилдокеру-дилдокерово,а вообще "каждому -своё" (с)
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07.10.2021 10:27 Відповісти
І планшетики зло, і подорож теж якось не воно...
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07.10.2021 11:56 Відповісти
Хорошо что живыми нашли кретинов малолетних! Пусть теперь мамки с папками радостно оплатят сие мероприятие
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07.10.2021 09:02 Відповісти
В чём критинизм???? Как раз это и есть нормальные дети., а не вот те реально кретины смартодрочеры с утра до ночи пялящие тупые взгляды в телефоны, которым кроме них ничего и не надо.
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07.10.2021 09:49 Відповісти
100 лайков
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07.10.2021 09:57 Відповісти
о понятно) старый совковый пердун? у меня сыну 13 лет, занимается спортом, увлекается программированием ("тупит взгляд в монитор"), нигде лишний раз не таскается, на сигареты смотрит с презрением, не говоря уже про что-то другое! А это малолетние идиоты, в 12-13 лет надо уже что-то соображать!
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07.10.2021 10:04 Відповісти
тома соeра почитай. просто твоя дитина чисто городський космiчний продукт. раб цивiлiзацii. а цe дiти природи!
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07.10.2021 10:17 Відповісти
Ты из Марка Твена только Тома Соера осилил? тогда всё ясно! Тогда Киплинга почитай)) там один в лесу тоже жил, даже волком себя считал
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07.10.2021 10:21 Відповісти
вiн нe за власним виборм вовком був. ось вжe видно твоi логiчнi здiбностi.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%AD%D1%85%D0%BE
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07.10.2021 10:33 Відповісти
Вы бы поосторожней с высказываниями) Жизнь такая штука) У моего друга сыну тоже 13.. Школа олимпийского резерва, чемпионаты Украины и все такое) Идеальный ребенок, спокойный, уравновешенный) Всегда в пример ставили) А этим летом с друзьями залез в чужой баштан(дома свой есть), а через неделю, на берегу моря нашли что то ржавое военное( не знаю с 2мировой или нынешнее) и решили подпалить содержимое... Вспыхнуло так, что обожгло с ног до головы... Бинты только неделю назад сняли... Раньше они тоже находили, только всегда саперов вызывали...
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07.10.2021 23:07 Відповісти
Ремень дома подправит эти авантюристкие черты характера)
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07.10.2021 09:11 Відповісти
Ремнем авантюризм и свободу не спыныты
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07.10.2021 09:23 Відповісти
Знущання може викликати тільки озлобленість на батьків і більше нічого.
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07.10.2021 10:44 Відповісти
Вам помогал?)))
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07.10.2021 23:08 Відповісти
Эти школьники решили, что им лучше в лесу, чем в таком окружении, но не получилось, Кагарлык не отпускает никого из своих владений.
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07.10.2021 09:13 Відповісти
Сайлент Хилл кароче. Не выпускает Кагарлык
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07.10.2021 09:24 Відповісти
А ці, сракаті усміхнені, їх матусі? Радонькі, що дурнонькі!
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07.10.2021 09:16 Відповісти
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07.10.2021 09:27 Відповісти
в чом дуроньки? найдурнiшi цe городяни! добровiльно сeбe у городську тюрьму садять заради тувалeта в хатi i води з крана.
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07.10.2021 10:19 Відповісти
так, немедленно выключай комп, свет, снимай одежду, лезь в пещеру, потри палки, добудь огонь и радуйся
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07.10.2021 10:28 Відповісти
так iдiоти як ти i в школах працюють!
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07.10.2021 10:31 Відповісти
с идиотами которые в школах работают до сих пор по советским лекалам, воюю уже восьмой год, так что не обобщай, да уж слабая у тебя аргументация... Если мой сын хочет в лес, мы пойдём в лес, на рыбалку - ок, в горы - тоже можно по возможности выбраться! Но я во всяком случае знаю чего хочет мой сын и чем интересуется, в отличии от этих недоразвитых родителей, воспитывающих безответственных идиотов, себе подобных! ушли со школы в 11.00, а в 17.00 ДИРЕКТОР школы позвонила в полицию (тварь тупая, должна была СРАЗУ звонить родителям), а родители почему до 17.00 не делали никаких телодвижений?! Ты здесь сильно перекручиваешь сложившуюся ситуацию, делая из бездумного, безответственного поступка нечто романтическое!
P.S.: "так iдiоти як ти..." - я тебя не оскорблял, но ты сам подтвердил что, ты обычный мудак
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07.10.2021 10:46 Відповісти
а якщо вiн хоч бeз старого козла пiти?
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07.10.2021 10:52 Відповісти
а батьки на роботi i прийдуть додому пiлся 18. тодi лишe будe ясно що є пропажа
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07.10.2021 10:54 Відповісти
А вы каждый раз звоните в полицию когда ваш ребенок где то задержался?) Или его каждый шаг под полным контролем?)
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07.10.2021 23:12 Відповісти
я просто в курсе если он где-то задерживается, или вы про мобильную связь, интернет не слышали
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08.10.2021 07:41 Відповісти
Телефоны иногда тухнут бывают, и интернет со связью пропадают))) Вопрос все тот же... Вы СРАЗУ ЖЕ звоните в полицию?)
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08.10.2021 23:16 Відповісти
...и не забудь бабу бревном по голове соблазнить, но перед этим поохоться копьём с каменным наконечником, если умеешь, а если не умеешь собирательство тебе в помощь
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07.10.2021 10:31 Відповісти
а ти вжe довбонутий! яка тeбe прилaскала?
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07.10.2021 10:38 Відповісти
чёрт больной, где я тебя оскорблял? винторогое ты быдло
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07.10.2021 10:47 Відповісти
какай далi узькомозглий
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07.10.2021 10:51 Відповісти
вспомнил одну из цитат Марка Твена... так что пропущу тебя идиота вперёд
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07.10.2021 10:59 Відповісти
пiхуй!
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07.10.2021 11:02 Відповісти
По жопе хоть дали?
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07.10.2021 09:20 Відповісти
Ты шо? А как же права детей!))
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07.10.2021 09:25 Відповісти
Сначала по жопе, а потом права!
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07.10.2021 09:26 Відповісти
опасный возраст: в жопе романтика, в голове ветер.. нужно несильно дать ремня..
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07.10.2021 09:22 Відповісти
ну да i вбити волю. цe по украiнськi. вчилки тeж цим займаються
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07.10.2021 10:20 Відповісти
вот балбесы!
хорошо что все хорошо закончилось.
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07.10.2021 09:25 Відповісти
нормальнi дiти. балбєси в гOродi сидять.
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07.10.2021 10:43 Відповісти
"Дети кукурузы"
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07.10.2021 09:31 Відповісти
нi цe по фiльму EХО. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%AD%D1%85%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%AD%D1%85%D0%BE

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07.10.2021 10:28 Відповісти
Битьё определяет сознание.
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07.10.2021 09:46 Відповісти
Младенцы в кукурузных джунглях.
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07.10.2021 09:47 Відповісти
По ходу у них самый любимый фильм - "Вождь краснокожих"
П.С. В первую очередь там проблема с родителями....
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07.10.2021 10:00 Відповісти
срочно заборонити! занадто дико для городського сознанiя!
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07.10.2021 10:30 Відповісти
Срочно запретить Фенимора Купера и разсказы Чехова.
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07.10.2021 10:21 Відповісти
Срочно ШТРАФАНУТЬ тупорылых родителей! Нахрена отец нужен? он не может с сыном и его друзьями в лес пойти, на рыбалку и т.д. ...
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07.10.2021 10:33 Відповісти
тю то ж нe цiкаво нe самостiйно. зi старьйом тягаться.
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07.10.2021 10:37 Відповісти
А на первое свидание тоже сопровождать будете? Свечку держать?)
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07.10.2021 23:16 Відповісти
Слава Богу.
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07.10.2021 10:31 Відповісти
 
 