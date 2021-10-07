Поліція знайшла зниклих напередодні трьох школярів-утікачів з Кагарлика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція знайшла зниклих напередодні трьох школярів з Кагарлика - Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н. і Мостіпана Дмитра 2008 р.н.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області в Facebook.

"Пошуки школярів тривали всю ніч. Близько 5 години ранку школярів розшукали і повернули додому. Вони блукали в кукурудзяному полі", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, друзі ретельно спланували втечу: "У шкільному зошиті вони намалювали план своїх пригод і вирушили в подорож. Однак, довго подорожувати хлопцям не довелося - їх розшукали правоохоронці".

"Шановні батьки, вкотре закликаємо, цікавтеся дозвіллям ваших дітей, підтримуйте їх і намагайтеся бути для них друзями. Пам'ятайте, діти - наше майбутнє, бережіть їх!" - додали в поліції.

Нагадаємо, 6 жовтня близько 17 години в поліцію Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що троє учнів близько 11:00 ранку самовільно покинули навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцезнаходження.

Поліція встановила, що 3 дні тому школярі домовлялися про втечу в ліс. З'ясували також, що після того, як діти втекли зі школи, вони зайшли в будинок одного з товаришів, переодягнулися в брудний одяг, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.

До розшуку неповнолітніх залучили особовий склад Обухівського районного управління поліції, Миронівського відділу, а також Кагарлицького і Богуславського відділень поліції, оперативники карного розшуку, працівники ювенальної превенції, кінологи поліції Київщини. У розшуку школярів також беруть участь понад 40 співробітників полку поліції особливого призначення і співробітників КОРД, а також мисливці з тепловізорами.

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Фото: поліція/Facebook