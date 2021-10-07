12 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав
Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения соответствует норме лишь в Кировоградской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсоноской и Черновицкой областях превышен показатель уровня госпитализаций.
В то же время, на Херсонщине также превышен показатель динамики уровня госпитализаций, а на Житомирщине превышен коэффициент выявления
случаев инфицирования.
Динамика уровня госпитализаций превышена также на Киевщине и Полтавщине.
Коэффициент выявления случаев инфицирования превышен на Сумщине и Хмельнитчине.
В Донецкой и Харьковской областях загруженность коек превышает норму в 65%.
Стоит отметить, что уровень заболеваемости на 100 тыс. населения соответствует норме лишь в Кировоградской области.
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