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Новости Коронавирус и карантин
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12 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав

12 регионов соответствуют

Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения соответствует норме лишь в Кировоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсоноской и Черновицкой областях превышен показатель уровня госпитализаций.

В то же время, на Херсонщине также превышен показатель динамики уровня госпитализаций, а на Житомирщине превышен коэффициент выявления
случаев инфицирования.

Динамика уровня госпитализаций превышена также на Киевщине и Полтавщине.

Коэффициент выявления случаев инфицирования превышен на Сумщине и Хмельнитчине.

В Донецкой и Харьковской областях загруженность коек превышает норму в 65%.

Стоит отметить, что уровень заболеваемости на 100 тыс. населения соответствует норме лишь в Кировоградской области.

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12 регионов соответствуют оранжевому уровню эпидопасности, - Минздрав 01

Автор: 

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Переходимо до наколотих апельсинок. Далі буде.
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07.10.2021 09:21 Ответить
Это еще что. У нас 73% населения соответствует определению "ватный идиот". И с этим надо как-то жить.
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07.10.2021 09:24 Ответить
 
 