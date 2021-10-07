12 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав

Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения соответствует норме лишь в Кировоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсоноской и Черновицкой областях превышен показатель уровня госпитализаций.

В то же время, на Херсонщине также превышен показатель динамики уровня госпитализаций, а на Житомирщине превышен коэффициент выявления

случаев инфицирования.

Динамика уровня госпитализаций превышена также на Киевщине и Полтавщине.

Коэффициент выявления случаев инфицирования превышен на Сумщине и Хмельнитчине.

В Донецкой и Харьковской областях загруженность коек превышает норму в 65%.

Стоит отметить, что уровень заболеваемости на 100 тыс. населения соответствует норме лишь в Кировоградской области.

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