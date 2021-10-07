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Новини Коронавірус і карантин
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12 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ

12 регіонів відповідають

Рівень захворюваності на 100 тис. населення відповідає нормі лише в Кіровоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській і Чернівецькій областях перевищено показник рівня госпіталізацій.

У той же час, на Херсонщині також перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, а на Житомирщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Динаміка рівня госпіталізацій перевищена також на Київщині та Полтавщині.

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Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищено на Сумщині та Хмельниччині.

У Донецькій і Харківській областях завантаженість ліжок перевищує норму в 65%.

Варто зазначити, що рівень захворюваності на 100 тис. населення відповідає нормі лише в Кіровоградській області.

12 регіонів відповідають помаранчевому рівню епіднебезпеки, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Переходимо до наколотих апельсинок. Далі буде.
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07.10.2021 09:21 Відповісти
Это еще что. У нас 73% населения соответствует определению "ватный идиот". И с этим надо как-то жить.
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07.10.2021 09:24 Відповісти
 
 