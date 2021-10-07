12 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ
Рівень захворюваності на 100 тис. населення відповідає нормі лише в Кіровоградській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській і Чернівецькій областях перевищено показник рівня госпіталізацій.
У той же час, на Херсонщині також перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій, а на Житомирщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Динаміка рівня госпіталізацій перевищена також на Київщині та Полтавщині.
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищено на Сумщині та Хмельниччині.
У Донецькій і Харківській областях завантаженість ліжок перевищує норму в 65%.
Варто зазначити, що рівень захворюваності на 100 тис. населення відповідає нормі лише в Кіровоградській області.
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