Глава МИД Турции Чавушоглу едет в Украину

Во Львове 7-8 октября пройдет девятое заседание совместной группы стратегического планирования Украины и Турции, в котором по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы примет участие его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Министры уделят приоритетное внимание ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и подготовке к заседанию этого года в Анкаре украинского-турецкой "Квадриги" - политико-безопасностных консультаций на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Украины и Турции", - сообщает МИД Украины.

Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках "Крымской платформы", а также состояние выполнения договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне и перспективы украинского-турецкого сотрудничества на ключевых направлениях", - указывается в сообщении.

Во время визита главы МИД откроют украинско-турецкий бизнес-форум для создания новых экономических возможностей для украинских и турецких компаний.

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8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовский национальный университет им. И. Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".

Во время пребывания во Львове министры возложат цветы к месту захоронения Героев Небесной сотни во Львове и почтят память украинских воинов, которые отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Министры отдельно посетят мемориал турецким воинам, погибшим во время Первой мировой войны в селе Лопушня, Рогатинского района Ивано-Франковской области.