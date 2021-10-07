Глава МЗС Туреччини Чавушоглу їде в Україну

У Львові 7-8 жовтня пройде дев'яте засідання спільної групи стратегічного планування України та Туреччини, в якому на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби візьме участь його турецький колега Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністри приділять пріоритетну увагу безпековій ситуації в регіоні Чорного моря та підготовці до засідання цього року в Анкарі українсько-турецької "Квадриги" - політико-безпекових консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств України і Туреччини", - повідомляє МЗС України.

Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.

Також читайте: Потрібно підтримувати прагнення України і Грузії до членства в НАТО, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять подальшу взаємодію двох країн в рамках Кримської платформи, а також стан виконання домовленостей, досягнутих на найвищому політичному рівні та перспективи українсько-турецької співпраці на ключових напрямах", - вказується в повідомленні.

Під час візиту глави МЗС відкриють українсько-турецький бізнес-форум для створення нових економічних можливостей для українських і турецьких компаній.

8 жовтня Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу завітають до Львівського національного університету ім. І. Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції "Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій".

Під час перебування у Львові міністри покладуть квіти до місця поховання Героїв Небесної сотні у Львові та вшанують пам’ять українських воїнів, які поклали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Міністри окремо відвідають меморіал турецьким воїнам, загиблим під час Першої світової війни у селі Лопушня, Рогатинського району Івано-Франківської області.