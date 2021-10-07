Автобусы - для вакцинированных: В Мелитополе усилили карантинные меры

В городе Мелитополь (Запорожская область) усилили карантинные меры, в частности, вводят ограничения на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, с 7 октября городской автобусный транспорт будет работать только в пиковые часы - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Кроме того, водители и пассажиры будут обязаны иметь отрицательный тест (ПЦР или экспресс-тест на антиген) на коронавирус, которому не более трех суток, либо же документ о вакцинации (достаточно даже одной дозы), или же доказательство выздоровления от болезни.

Для учеников Мелитополя до 18 лет будут осуществлять перевозки на городских автобусных маршрутах общего пользования при наличии справки из учебного заведения.

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