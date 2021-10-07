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Новости Борьба с коронавирусом
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Автобусы - для вакцинированных: В Мелитополе усилили карантинные меры

Автобусы - для вакцинированных: В Мелитополе усилили карантинные меры

В городе Мелитополь (Запорожская область) усилили карантинные меры, в частности, вводят ограничения на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, с 7 октября городской автобусный транспорт будет работать только в пиковые часы - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Кроме того, водители и пассажиры будут обязаны иметь отрицательный тест (ПЦР или экспресс-тест на антиген) на коронавирус, которому не более трех суток, либо же документ о вакцинации (достаточно даже одной дозы), или же доказательство выздоровления от болезни.

Для учеников Мелитополя до 18 лет будут осуществлять перевозки на городских автобусных маршрутах общего пользования при наличии справки из учебного заведения.

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Автор: 

Мелитополь (613) транспорт (1758) Запорожская область (3086) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
Это полный треш. Нарушаются базовые права человека. Каждый придумывает всякую херню кто во что гаразд. Мне интересно настанет то время, когда подобные борцуны с ковид ответят за свои действия на скамье подсудимых?
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07.10.2021 09:58
+9
баный бред,еще по такому признаку не разделяли народ..
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07.10.2021 09:54
+9
Ой доиграетесь....народ как поднимется, как даст пиз...лей властям.
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07.10.2021 09:56
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А могут разнести и водителя и автобус. Кста, жду скорого опровержения, что мерия подобные правила устанавливала.
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07.10.2021 10:04 Ответить
Мабуть доки народ не візьме у руки бруківку - будуть зеленячіть по повній
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07.10.2021 10:03 Ответить
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07.10.2021 10:03 Ответить
Тут скорее на ум приходят фашиские душегубки на колесах!)
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07.10.2021 10:06 Ответить
Нормальні рішення, от тільки чому транспорт курсує в окремі години ? А як повертатись додому всім іншим ?
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07.10.2021 10:05 Ответить
Так нормальне ж рішення. Чого ж питання задавати.
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07.10.2021 10:12 Ответить
коронобесие крепчало...
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07.10.2021 10:08 Ответить
Для меня странно другое. Вот была первая волна ковида. Мир не готов, все охреневшие. И пошло - локдаун, маски, дистанция, антисептики... Ковид локализовали. Сейчас об этом нигде ни слова. Только вакцина. Ширнись, а лучше дважды и... бинго, ходи, катайся, кинотеатры, кабаки.... Ну тогда объявите, что вакцина это панацея и ковид побежден.
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07.10.2021 10:13 Ответить
Да хрен там побежден. Гляньте на Израиль. Тут вакцинаторы некоторое время назад его в пример по вакцинации ставили. Шото попритихли. Ойц, невдобно получилось. Сейчас там уже третью штрыкают. Четвертая на подходе. Только шота не особо толку.
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07.10.2021 10:23 Ответить
ну як тут не повірити в теорію про "золотий мільярд"....
всіх решта - в стойло(
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07.10.2021 10:17 Ответить
Верить в теорию не надо. Верят в библию.
А теория уже не теория, а реальность. ЧТО еще надо, чтобы ЭТО всё принять всерьез????
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07.10.2021 10:19 Ответить
Ну положим в чудо-вакцину тоже верят.
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07.10.2021 10:34 Ответить
Нас просто загнали в патовую ситуацию. Каждый выбор - херовый. Но вакцина (ХЗ что будет потом, после нее), но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации.

А то, что это подготовлено заранее - УЖЕ ясно. Посмотрите хотя бы рашкованский фильмец (кстати, неплохой) - "Второе дыхание" 2013 года. . Там пальтрет вирусяки крупным планом тычут в нос. И название фильма по теме.
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07.10.2021 12:30 Ответить
Ну надежда всегда есть у человека на что-то. Она, как известно, умирает последней.
И, честно говоря, уж извините, не увидел логики в Вашем таком рассуждении:
Нас просто загнали в патовую ситуацию. Каждый выбор - херовый. Но вакцина (ХЗ что будет потом, после нее), но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации.
Поясню. Если, как Вы говорите, ХЗ что будет потом, после нее (я так понимаю имеется в виду вакцинация), то как можно делать такой логически последовательный вывод: но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации. С логикой это слабо соотносится. Это скорее из области веры.
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07.10.2021 12:52 Ответить
та вже напевно нічого(
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07.10.2021 12:00 Ответить
Я за вакцинацию, ибо как то спасаться надо. Но ЭТО - киздец.
Не думаю, что местная гопота от власти сама до этого додумалась. Товарищи сверху подсказали. Для теста на вшивость. Типа как отреагируют пересични, проглотят или нет.
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07.10.2021 10:18 Ответить
Та ну. В Україні так було завжди: не встигли зверху натякнути, що треба буде помолитись, а на місцях вже лоби розбивають. Місцеві чинуші жопу рвуть один поперед одного. А пересічні так, проковтнуть. Ще й вакциновані будуть ненавидіти і воювати з невакцинованими. Це вже є.
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08.10.2021 13:49 Ответить
Автобусы к верху колёсами будут
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07.10.2021 10:45 Ответить
вакцинованим нашивати на спину жовту зірку, а невакцинованим мішень)
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07.10.2021 10:47 Ответить
Зірку Давіда? Ви антисеміт?
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07.10.2021 10:54 Ответить
скоріш за все то буде зірка Зе )))) хоча він же теж єврей...
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07.10.2021 11:22 Ответить
Попереджаю, краще облиште ці розмови. Бо забанять.
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07.10.2021 11:34 Ответить
А для невакцинировнных - чёрные маршрутки ?
Может, автозаки ?
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07.10.2021 13:01 Ответить
Для невакцинированных - передвижные центры вакцинации с двумя крепкими санитарами.
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07.10.2021 19:35 Ответить
Это доказывает, что вакцинированные всё так же под угрозой.
Так зачем вакцинация, если она не защищает ?
А негативные последствия будут в любом случае.
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07.10.2021 13:03 Ответить
И притом что эти же власти 12 дней назад устраивали массовые гуляния по празднованию дня города. На каждом шагу заявляя какие молодцы нардеп Миникупер и его конеголовый дружок мэр. Кучи точек общепита с шашлыками и бухлом, выступления самодеятельности, согнали детей со всех танцевальных кружков и спартсменов. Даже Тина Кароль почтила своим выступлением сие мероприятие. И когда люди возмущались что это за херня, карманные СМИ сообщали что эти гульбы никак на заболеваемости коронавирусом не повлияют.
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07.10.2021 15:31 Ответить
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