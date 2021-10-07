Автобусы - для вакцинированных: В Мелитополе усилили карантинные меры
В городе Мелитополь (Запорожская область) усилили карантинные меры, в частности, вводят ограничения на проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Так, с 7 октября городской автобусный транспорт будет работать только в пиковые часы - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.
Кроме того, водители и пассажиры будут обязаны иметь отрицательный тест (ПЦР или экспресс-тест на антиген) на коронавирус, которому не более трех суток, либо же документ о вакцинации (достаточно даже одной дозы), или же доказательство выздоровления от болезни.
Для учеников Мелитополя до 18 лет будут осуществлять перевозки на городских автобусных маршрутах общего пользования при наличии справки из учебного заведения.
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всіх решта - в стойло(
А теория уже не теория, а реальность. ЧТО еще надо, чтобы ЭТО всё принять всерьез????
А то, что это подготовлено заранее - УЖЕ ясно. Посмотрите хотя бы рашкованский фильмец (кстати, неплохой) - "Второе дыхание" 2013 года. . Там пальтрет вирусяки крупным планом тычут в нос. И название фильма по теме.
И, честно говоря, уж извините, не увидел логики в Вашем таком рассуждении:
Нас просто загнали в патовую ситуацию. Каждый выбор - херовый. Но вакцина (ХЗ что будет потом, после нее), но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации.
Поясню. Если, как Вы говорите, ХЗ что будет потом, после нее (я так понимаю имеется в виду вакцинация), то как можно делать такой логически последовательный вывод: но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации. С логикой это слабо соотносится. Это скорее из области веры.
Не думаю, что местная гопота от власти сама до этого додумалась. Товарищи сверху подсказали. Для теста на вшивость. Типа как отреагируют пересични, проглотят или нет.
Может, автозаки ?
Так зачем вакцинация, если она не защищает ?
А негативные последствия будут в любом случае.