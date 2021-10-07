Автобуси - для вакцинованих: У Мелітополі посилили карантинні заходи
У місті Мелітополь (Запорізька область) посилили карантинні заходи, зокрема, вводять обмеження на проїзд в громадському транспорті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Так, з 7 жовтня міський автобусний транспорт буде працювати тільки в пікові години - з 6:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:00.
Крім того, водії і пасажири будуть зобов'язані мати негативний тест (ПЛР або експрес-тест на антиген) на коронавірус, якому не більше трьох діб, або ж документ про вакцинацію (досить навіть однієї дози), або ж доказ одужання від хвороби.
Для учнів Мелітополя до 18 років будуть здійснювати перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування при наявності довідки з навчального закладу.
Топ коментарі
+13 Странник Виртуальный #486477
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+9 Салаутдин
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+9 Михаил #414598
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всіх решта - в стойло(
А теория уже не теория, а реальность. ЧТО еще надо, чтобы ЭТО всё принять всерьез????
А то, что это подготовлено заранее - УЖЕ ясно. Посмотрите хотя бы рашкованский фильмец (кстати, неплохой) - "Второе дыхание" 2013 года. . Там пальтрет вирусяки крупным планом тычут в нос. И название фильма по теме.
И, честно говоря, уж извините, не увидел логики в Вашем таком рассуждении:
Нас просто загнали в патовую ситуацию. Каждый выбор - херовый. Но вакцина (ХЗ что будет потом, после нее), но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации.
Поясню. Если, как Вы говорите, ХЗ что будет потом, после нее (я так понимаю имеется в виду вакцинация), то как можно делать такой логически последовательный вывод: но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации. С логикой это слабо соотносится. Это скорее из области веры.
Не думаю, что местная гопота от власти сама до этого додумалась. Товарищи сверху подсказали. Для теста на вшивость. Типа как отреагируют пересични, проглотят или нет.
Может, автозаки ?
Так зачем вакцинация, если она не защищает ?
А негативные последствия будут в любом случае.