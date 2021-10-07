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Новини Боротьба з коронавірусом
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Автобуси - для вакцинованих: У Мелітополі посилили карантинні заходи

Автобуси - для вакцинованих: У Мелітополі посилили карантинні заходи

У місті Мелітополь (Запорізька область) посилили карантинні заходи, зокрема, вводять обмеження на проїзд в громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Так, з 7 жовтня міський автобусний транспорт буде працювати тільки в пікові години - з 6:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:00.

Крім того, водії і пасажири будуть зобов'язані мати негативний тест (ПЛР або експрес-тест на антиген) на коронавірус, якому не більше трьох діб, або ж документ про вакцинацію (досить навіть однієї дози), або ж доказ одужання від хвороби.

Для учнів Мелітополя до 18 років будуть здійснювати перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування при наявності довідки з навчального закладу.

Також читайте: 12 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ

Автор: 

Мелітополь (770) транспорт (1393) Запорізька область (3608) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Это полный треш. Нарушаются базовые права человека. Каждый придумывает всякую херню кто во что гаразд. Мне интересно настанет то время, когда подобные борцуны с ковид ответят за свои действия на скамье подсудимых?
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07.10.2021 09:58
+9
баный бред,еще по такому признаку не разделяли народ..
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07.10.2021 09:54
+9
Ой доиграетесь....народ как поднимется, как даст пиз...лей властям.
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07.10.2021 09:56
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А могут разнести и водителя и автобус. Кста, жду скорого опровержения, что мерия подобные правила устанавливала.
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07.10.2021 10:04 Відповісти
Мабуть доки народ не візьме у руки бруківку - будуть зеленячіть по повній
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07.10.2021 10:03 Відповісти
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07.10.2021 10:03 Відповісти
Тут скорее на ум приходят фашиские душегубки на колесах!)
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07.10.2021 10:06 Відповісти
Нормальні рішення, от тільки чому транспорт курсує в окремі години ? А як повертатись додому всім іншим ?
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07.10.2021 10:05 Відповісти
Так нормальне ж рішення. Чого ж питання задавати.
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07.10.2021 10:12 Відповісти
коронобесие крепчало...
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07.10.2021 10:08 Відповісти
Для меня странно другое. Вот была первая волна ковида. Мир не готов, все охреневшие. И пошло - локдаун, маски, дистанция, антисептики... Ковид локализовали. Сейчас об этом нигде ни слова. Только вакцина. Ширнись, а лучше дважды и... бинго, ходи, катайся, кинотеатры, кабаки.... Ну тогда объявите, что вакцина это панацея и ковид побежден.
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07.10.2021 10:13 Відповісти
Да хрен там побежден. Гляньте на Израиль. Тут вакцинаторы некоторое время назад его в пример по вакцинации ставили. Шото попритихли. Ойц, невдобно получилось. Сейчас там уже третью штрыкают. Четвертая на подходе. Только шота не особо толку.
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07.10.2021 10:23 Відповісти
ну як тут не повірити в теорію про "золотий мільярд"....
всіх решта - в стойло(
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07.10.2021 10:17 Відповісти
Верить в теорию не надо. Верят в библию.
А теория уже не теория, а реальность. ЧТО еще надо, чтобы ЭТО всё принять всерьез????
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07.10.2021 10:19 Відповісти
Ну положим в чудо-вакцину тоже верят.
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07.10.2021 10:34 Відповісти
Нас просто загнали в патовую ситуацию. Каждый выбор - херовый. Но вакцина (ХЗ что будет потом, после нее), но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации.

А то, что это подготовлено заранее - УЖЕ ясно. Посмотрите хотя бы рашкованский фильмец (кстати, неплохой) - "Второе дыхание" 2013 года. . Там пальтрет вирусяки крупным планом тычут в нос. И название фильма по теме.
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07.10.2021 12:30 Відповісти
Ну надежда всегда есть у человека на что-то. Она, как известно, умирает последней.
И, честно говоря, уж извините, не увидел логики в Вашем таком рассуждении:
Нас просто загнали в патовую ситуацию. Каждый выбор - херовый. Но вакцина (ХЗ что будет потом, после нее), но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации.
Поясню. Если, как Вы говорите, ХЗ что будет потом, после нее (я так понимаю имеется в виду вакцинация), то как можно делать такой логически последовательный вывод: но есть какая то надежда не гыгнуть в реанимации. С логикой это слабо соотносится. Это скорее из области веры.
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07.10.2021 12:52 Відповісти
та вже напевно нічого(
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07.10.2021 12:00 Відповісти
Я за вакцинацию, ибо как то спасаться надо. Но ЭТО - киздец.
Не думаю, что местная гопота от власти сама до этого додумалась. Товарищи сверху подсказали. Для теста на вшивость. Типа как отреагируют пересични, проглотят или нет.
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07.10.2021 10:18 Відповісти
Та ну. В Україні так було завжди: не встигли зверху натякнути, що треба буде помолитись, а на місцях вже лоби розбивають. Місцеві чинуші жопу рвуть один поперед одного. А пересічні так, проковтнуть. Ще й вакциновані будуть ненавидіти і воювати з невакцинованими. Це вже є.
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08.10.2021 13:49 Відповісти
Автобусы к верху колёсами будут
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07.10.2021 10:45 Відповісти
вакцинованим нашивати на спину жовту зірку, а невакцинованим мішень)
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07.10.2021 10:47 Відповісти
Зірку Давіда? Ви антисеміт?
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07.10.2021 10:54 Відповісти
скоріш за все то буде зірка Зе )))) хоча він же теж єврей...
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07.10.2021 11:22 Відповісти
Попереджаю, краще облиште ці розмови. Бо забанять.
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07.10.2021 11:34 Відповісти
А для невакцинировнных - чёрные маршрутки ?
Может, автозаки ?
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07.10.2021 13:01 Відповісти
Для невакцинированных - передвижные центры вакцинации с двумя крепкими санитарами.
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07.10.2021 19:35 Відповісти
Это доказывает, что вакцинированные всё так же под угрозой.
Так зачем вакцинация, если она не защищает ?
А негативные последствия будут в любом случае.
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07.10.2021 13:03 Відповісти
И притом что эти же власти 12 дней назад устраивали массовые гуляния по празднованию дня города. На каждом шагу заявляя какие молодцы нардеп Миникупер и его конеголовый дружок мэр. Кучи точек общепита с шашлыками и бухлом, выступления самодеятельности, согнали детей со всех танцевальных кружков и спартсменов. Даже Тина Кароль почтила своим выступлением сие мероприятие. И когда люди возмущались что это за херня, карманные СМИ сообщали что эти гульбы никак на заболеваемости коронавирусом не повлияют.
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07.10.2021 15:31 Відповісти
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