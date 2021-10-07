Автобуси - для вакцинованих: У Мелітополі посилили карантинні заходи

У місті Мелітополь (Запорізька область) посилили карантинні заходи, зокрема, вводять обмеження на проїзд в громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Так, з 7 жовтня міський автобусний транспорт буде працювати тільки в пікові години - з 6:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:00.

Крім того, водії і пасажири будуть зобов'язані мати негативний тест (ПЛР або експрес-тест на антиген) на коронавірус, якому не більше трьох діб, або ж документ про вакцинацію (досить навіть однієї дози), або ж доказ одужання від хвороби.

Для учнів Мелітополя до 18 років будуть здійснювати перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування при наявності довідки з навчального закладу.

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