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Новости Отставка Разумкова
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"СН" даст свыше 200 голосов за отставку Разумкова, - Кравчук

Фракция "Слуга народа" сегодня даст больше 200 голосов за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом сегодня в кулуарах ВР заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для принятия решения нужно 226 голосов, независимо с какой фракции. Конечно, основная часть это будет "Слуга народа". Думаю, будет больше 200 голосов. Но, как говорят, результат будет на табло", - отметила он.

Она также добавила: "для нас основное - иметь результативное голосование".

Нардеп призналась, что ей не звонили с Офиса Президента с просьбой, чтобы ее группа во фракции проголосовала за отставку Разумкова, так как ее позиция и так известна.

Депутат рассказала, что "Слуга народа" позже будет обсуждать, что будет с теми, кто не проголосует за увольнение спикера.

По словам заместителя главы фракции, депутаты "Слуги народа" сегодня будут брать перерывы в работе парламента, чтобы принимать решения относительно поддержки Руслана Стефанчука на должность спикера, а Александра Корниенко на должность первого вице-спикера.

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Отвечая на уточняющий вопрос, не является ли конфликтом интересов то, что заседание по отставке спикера будет вести Даниил Гетманцев, так как его привел в парламент Стефанчук, Кравчук заявила: "можно сказать, что нас всех в политику привел Владимир Зеленский. У меня такое понимание. А почему Даниил Гетманцев? Он кстати, даже не поставил подпись за отзыв (Разумкова. - Ред.), чтобы не было даже какого-то формального повода, сказать, что он заангажирован".

Автор: 

отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2631) Стефанчук Руслан (656) Корниенко Александр (658) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+2
Хто б сумнівався.
300 тисяч доларів за це платять.
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07.10.2021 10:07
+2
Oleksiy Goncharenko


@GoncharenkoUa



За снятие Разумкова сегодня будет голосовать и Батьківщина, и часть Голоса
Теж продались.... за 300 000.
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07.10.2021 10:08
+2
Дайте слугам урода правильно посчитать, и фракция легко даст 500-600 голосов!
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07.10.2021 10:15
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Правила форума Совет форумчан
Хто б сумнівався.
300 тисяч доларів за це платять.
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07.10.2021 10:07 Ответить
Кожному?
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07.10.2021 10:17 Ответить
+ ещё нашкребут от Голоса из будки)
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07.10.2021 10:07 Ответить
Привет Славку...
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07.10.2021 10:08 Ответить
Секта Співаючої повії і тут відзначиться.
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07.10.2021 10:10 Ответить
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07.10.2021 10:08 Ответить
Oleksiy Goncharenko


@GoncharenkoUa



За снятие Разумкова сегодня будет голосовать и Батьківщина, и часть Голоса
Теж продались.... за 300 000.
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07.10.2021 10:08 Ответить
Голоси Батьківщини в цьому рішенні не були необхідні. Проте в наступному парламенті (за умови збереження поточних рейтингів) слуги потребуватимуть партнерів. Тимошенко дає сигнал, що вона готова до співпраці.
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07.10.2021 12:28 Ответить
Тимошенко завжди готова ділити бюджетний пиріг.
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07.10.2021 13:59 Ответить
Вона й сама залюбки все з'їсть. Але не дають, бо нема потреби.
Проте так буде не завжди.
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07.10.2021 14:02 Ответить
Приятно смотреть как сученные между собой грызутся!!!!
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07.10.2021 10:10 Ответить
Дайте слугам урода правильно посчитать, и фракция легко даст 500-600 голосов!
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07.10.2021 10:15 Ответить
это официальное признание, что большинства нет и у парламента месяц на формирование коалиции иначе перевыборы?
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07.10.2021 10:16 Ответить
Канімабалізмом серед савців займаються в основному свині, леви мавпи та частково люди, оскільки слуг з левами та людьми позиціонувати не можливо, то висновок напрошується сам за себе!
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07.10.2021 10:20 Ответить
Та мать вашу за ногу, хоч і 300! Тоже мені "достіженіє мірового уровня"!
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07.10.2021 10:22 Ответить
в стране "зе нищета" ,а власть хороводы за портфели водит.
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07.10.2021 10:25 Ответить
Странно, что нардепы, собирающиеся проголосовать за отставку Разумкова, не понимают, что этим подписывают себе смертный приговор. Ведь цель верхушки «зеленого рейха», Зеленского, Ермака, Шефира, Арахамии - это полный контроль над депутатами. И для этого, вслед за отставкой Разумкова будет прежде всего назначен новый глава Аппарата ВР. Вячеслав Штучный.

Юрий Бутусов: «Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО. Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно. После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный… пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады! Но оказалось, что и тут он продолжил интриговать, чтобы снискать расположение начальства. Посмотрим, сойдет ли ему с рук этот скандал, зависит от Слуг народа.»

Да, тип действительно интересный. Сотрудники УГО считают его *********. Причем во всех смыслах. Штучный действительно, чрезвычайно «тусовочный» кадр и его снимки в сети больше напоминают фотосессию какого-нибудь актера или певца. Впрочем, это его личное дело.
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07.10.2021 10:34 Ответить
Хто ж з комуністів слуг піде проти лінії партії та конверту з десятками тисяч доларів?
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07.10.2021 10:58 Ответить
Зелень-безликое, безпринципное стадо ведомое кучкой
проходимцев (ЗЕ, Ермак,Арахашка, сосновед Корниенко).
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08.10.2021 01:20 Ответить
 
 