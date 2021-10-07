"СН" даст свыше 200 голосов за отставку Разумкова, - Кравчук
Фракция "Слуга народа" сегодня даст больше 200 голосов за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова.
Об этом сегодня в кулуарах ВР заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Для принятия решения нужно 226 голосов, независимо с какой фракции. Конечно, основная часть это будет "Слуга народа". Думаю, будет больше 200 голосов. Но, как говорят, результат будет на табло", - отметила он.
Она также добавила: "для нас основное - иметь результативное голосование".
Нардеп призналась, что ей не звонили с Офиса Президента с просьбой, чтобы ее группа во фракции проголосовала за отставку Разумкова, так как ее позиция и так известна.
Депутат рассказала, что "Слуга народа" позже будет обсуждать, что будет с теми, кто не проголосует за увольнение спикера.
По словам заместителя главы фракции, депутаты "Слуги народа" сегодня будут брать перерывы в работе парламента, чтобы принимать решения относительно поддержки Руслана Стефанчука на должность спикера, а Александра Корниенко на должность первого вице-спикера.
Отвечая на уточняющий вопрос, не является ли конфликтом интересов то, что заседание по отставке спикера будет вести Даниил Гетманцев, так как его привел в парламент Стефанчук, Кравчук заявила: "можно сказать, что нас всех в политику привел Владимир Зеленский. У меня такое понимание. А почему Даниил Гетманцев? Он кстати, даже не поставил подпись за отзыв (Разумкова. - Ред.), чтобы не было даже какого-то формального повода, сказать, что он заангажирован".
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300 тисяч доларів за це платять.
@GoncharenkoUa
За снятие Разумкова сегодня будет голосовать и Батьківщина, и часть Голоса
Теж продались.... за 300 000.
Проте так буде не завжди.
Юрий Бутусов: «Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО. Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно. После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный… пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады! Но оказалось, что и тут он продолжил интриговать, чтобы снискать расположение начальства. Посмотрим, сойдет ли ему с рук этот скандал, зависит от Слуг народа.»
Да, тип действительно интересный. Сотрудники УГО считают его *********. Причем во всех смыслах. Штучный действительно, чрезвычайно «тусовочный» кадр и его снимки в сети больше напоминают фотосессию какого-нибудь актера или певца. Впрочем, это его личное дело.
комуністівслуг піде проти лінії партії та конверту з десятками тисяч доларів?
проходимцев (ЗЕ, Ермак,Арахашка, сосновед Корниенко).