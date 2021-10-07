"СН" даст свыше 200 голосов за отставку Разумкова, - Кравчук

Фракция "Слуга народа" сегодня даст больше 200 голосов за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом сегодня в кулуарах ВР заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для принятия решения нужно 226 голосов, независимо с какой фракции. Конечно, основная часть это будет "Слуга народа". Думаю, будет больше 200 голосов. Но, как говорят, результат будет на табло", - отметила он.

Она также добавила: "для нас основное - иметь результативное голосование".

Нардеп призналась, что ей не звонили с Офиса Президента с просьбой, чтобы ее группа во фракции проголосовала за отставку Разумкова, так как ее позиция и так известна.

Депутат рассказала, что "Слуга народа" позже будет обсуждать, что будет с теми, кто не проголосует за увольнение спикера.

По словам заместителя главы фракции, депутаты "Слуги народа" сегодня будут брать перерывы в работе парламента, чтобы принимать решения относительно поддержки Руслана Стефанчука на должность спикера, а Александра Корниенко на должность первого вице-спикера.

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Отвечая на уточняющий вопрос, не является ли конфликтом интересов то, что заседание по отставке спикера будет вести Даниил Гетманцев, так как его привел в парламент Стефанчук, Кравчук заявила: "можно сказать, что нас всех в политику привел Владимир Зеленский. У меня такое понимание. А почему Даниил Гетманцев? Он кстати, даже не поставил подпись за отзыв (Разумкова. - Ред.), чтобы не было даже какого-то формального повода, сказать, что он заангажирован".