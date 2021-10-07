"СН" дасть понад 200 голосів за відставку Разумкова, - Кравчук
Фракція "Слуга народу" сьогодні дасть понад 200 голосів за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.
Про це сьогодні в кулуарах ВР заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Для прийняття рішення потрібно 226 голосів, незалежно з якої фракції. Звичайно, основна частина це буде "Слуга народу". Думаю, буде понад 200 голосів. Але, як кажуть, результат буде на табло", - зазначила вона.
Вона також додала: "для нас основне - мати результативне голосування".
Нардеп зізналася, що їй не дзвонили з Офісу Президента з проханням, щоб її група у фракції проголосувала за відставку Разумкова, бо її позиція і так відома.
Депутат розповіла, що "Слуга народу" пізніше буде обговорювати, що буде з тими, хто не проголосує за звільнення спікера.
За словами заступника голови фракції, депутати "Слуги народу" сьогодні будуть брати перерви в роботі парламенту, щоб приймати рішення щодо підтримки Руслана Стефанчука на посаду спікера, а Олександра Корнієнка на посаду першого віцеспікера.
Відповідаючи на уточнювальне питання, чи не є конфліктом інтересів те, що засідання щодо відставки спікера буде вести Данило Гетманцев, бо його привів до парламенту Стефанчук, Кравчук заявила: "можна сказати, що нас усіх в політику привів Володимир Зеленський. У мене таке розуміння . А чому Данило Гетманцев? Він, до речі, навіть не поставив підпис за відкликання (Разумкова. - Ред.), щоб не було навіть якогось формального приводу, сказати, що він заангажований".
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300 тисяч доларів за це платять.
@GoncharenkoUa
За снятие Разумкова сегодня будет голосовать и Батьківщина, и часть Голоса
Теж продались.... за 300 000.
Проте так буде не завжди.
Юрий Бутусов: «Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО. Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно. После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный… пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады! Но оказалось, что и тут он продолжил интриговать, чтобы снискать расположение начальства. Посмотрим, сойдет ли ему с рук этот скандал, зависит от Слуг народа.»
Да, тип действительно интересный. Сотрудники УГО считают его *********. Причем во всех смыслах. Штучный действительно, чрезвычайно «тусовочный» кадр и его снимки в сети больше напоминают фотосессию какого-нибудь актера или певца. Впрочем, это его личное дело.
комуністівслуг піде проти лінії партії та конверту з десятками тисяч доларів?
проходимцев (ЗЕ, Ермак,Арахашка, сосновед Корниенко).