"СН" дасть понад 200 голосів за відставку Разумкова, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" сьогодні дасть понад 200 голосів за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це сьогодні в кулуарах ВР заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для прийняття рішення потрібно 226 голосів, незалежно з якої фракції. Звичайно, основна частина це буде "Слуга народу". Думаю, буде понад 200 голосів. Але, як кажуть, результат буде на табло", - зазначила вона.

Вона також додала: "для нас основне - мати результативне голосування".

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Нардеп зізналася, що їй не дзвонили з Офісу Президента з проханням, щоб її група у фракції проголосувала за відставку Разумкова, бо її позиція і так відома.

Депутат розповіла, що "Слуга народу" пізніше буде обговорювати, що буде з тими, хто не проголосує за звільнення спікера.

За словами заступника голови фракції, депутати "Слуги народу" сьогодні будуть брати перерви в роботі парламенту, щоб приймати рішення щодо підтримки Руслана Стефанчука на посаду спікера, а Олександра Корнієнка на посаду першого віцеспікера.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи не є конфліктом інтересів те, що засідання щодо відставки спікера буде вести Данило Гетманцев, бо його привів до парламенту Стефанчук, Кравчук заявила: "можна сказати, що нас усіх в політику привів Володимир Зеленський. У мене таке розуміння . А чому Данило Гетманцев? Він, до речі, навіть не поставив підпис за відкликання (Разумкова. - Ред.), щоб не було навіть якогось формального приводу, сказати, що він заангажований".