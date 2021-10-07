УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15714 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Разумкова
1 412 20

"СН" дасть понад 200 голосів за відставку Разумкова, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" сьогодні дасть понад 200 голосів за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це сьогодні в кулуарах ВР заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для прийняття рішення потрібно 226 голосів, незалежно з якої фракції. Звичайно, основна частина це буде "Слуга народу". Думаю, буде понад 200 голосів. Але, як кажуть, результат буде на табло", - зазначила вона.

Вона також додала: "для нас основне - мати результативне голосування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання Ради щодо відставки Разумкова повинна вести віцеспікерка Кондратюк, призначення Гетманцева - це порушення регламенту, - Сюмар

Нардеп зізналася, що їй не дзвонили з Офісу Президента з проханням, щоб її група у фракції проголосувала за відставку Разумкова, бо її позиція і так відома.

Депутат розповіла, що "Слуга народу" пізніше буде обговорювати, що буде з тими, хто не проголосує за звільнення спікера.

За словами заступника голови фракції, депутати "Слуги народу" сьогодні будуть брати перерви в роботі парламенту, щоб приймати рішення щодо підтримки Руслана Стефанчука на посаду спікера, а Олександра Корнієнка на посаду першого віцеспікера.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи не є конфліктом інтересів те, що засідання щодо відставки спікера буде вести Данило Гетманцев, бо його привів до парламенту Стефанчук, Кравчук заявила: "можна сказати, що нас усіх в політику привів Володимир Зеленський. У мене таке розуміння . А чому Данило Гетманцев? Він, до речі, навіть не поставив підпис за відкликання (Разумкова. - Ред.), щоб не було навіть якогось формального приводу, сказати, що він заангажований".

Автор: 

відставка (1464) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (882) Слуга народу (2813) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Кравчук Євгенія (374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Хто б сумнівався.
300 тисяч доларів за це платять.
показати весь коментар
07.10.2021 10:07
+2
Oleksiy Goncharenko


@GoncharenkoUa



За снятие Разумкова сегодня будет голосовать и Батьківщина, и часть Голоса
Теж продались.... за 300 000.
показати весь коментар
07.10.2021 10:08
+2
Дайте слугам урода правильно посчитать, и фракция легко даст 500-600 голосов!
показати весь коментар
07.10.2021 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто б сумнівався.
300 тисяч доларів за це платять.
показати весь коментар
07.10.2021 10:07 Відповісти
Кожному?
показати весь коментар
07.10.2021 10:17 Відповісти
+ ещё нашкребут от Голоса из будки)
показати весь коментар
07.10.2021 10:07 Відповісти
Привет Славку...
показати весь коментар
07.10.2021 10:08 Відповісти
Секта Співаючої повії і тут відзначиться.
показати весь коментар
07.10.2021 10:10 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 10:08 Відповісти
Oleksiy Goncharenko


@GoncharenkoUa



За снятие Разумкова сегодня будет голосовать и Батьківщина, и часть Голоса
Теж продались.... за 300 000.
показати весь коментар
07.10.2021 10:08 Відповісти
Голоси Батьківщини в цьому рішенні не були необхідні. Проте в наступному парламенті (за умови збереження поточних рейтингів) слуги потребуватимуть партнерів. Тимошенко дає сигнал, що вона готова до співпраці.
показати весь коментар
07.10.2021 12:28 Відповісти
Тимошенко завжди готова ділити бюджетний пиріг.
показати весь коментар
07.10.2021 13:59 Відповісти
Вона й сама залюбки все з'їсть. Але не дають, бо нема потреби.
Проте так буде не завжди.
показати весь коментар
07.10.2021 14:02 Відповісти
Приятно смотреть как сученные между собой грызутся!!!!
показати весь коментар
07.10.2021 10:10 Відповісти
Дайте слугам урода правильно посчитать, и фракция легко даст 500-600 голосов!
показати весь коментар
07.10.2021 10:15 Відповісти
это официальное признание, что большинства нет и у парламента месяц на формирование коалиции иначе перевыборы?
показати весь коментар
07.10.2021 10:16 Відповісти
Канімабалізмом серед савців займаються в основному свині, леви мавпи та частково люди, оскільки слуг з левами та людьми позиціонувати не можливо, то висновок напрошується сам за себе!
показати весь коментар
07.10.2021 10:20 Відповісти
Та мать вашу за ногу, хоч і 300! Тоже мені "достіженіє мірового уровня"!
показати весь коментар
07.10.2021 10:22 Відповісти
в стране "зе нищета" ,а власть хороводы за портфели водит.
показати весь коментар
07.10.2021 10:25 Відповісти
Странно, что нардепы, собирающиеся проголосовать за отставку Разумкова, не понимают, что этим подписывают себе смертный приговор. Ведь цель верхушки «зеленого рейха», Зеленского, Ермака, Шефира, Арахамии - это полный контроль над депутатами. И для этого, вслед за отставкой Разумкова будет прежде всего назначен новый глава Аппарата ВР. Вячеслав Штучный.

Юрий Бутусов: «Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО. Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно. После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный… пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады! Но оказалось, что и тут он продолжил интриговать, чтобы снискать расположение начальства. Посмотрим, сойдет ли ему с рук этот скандал, зависит от Слуг народа.»

Да, тип действительно интересный. Сотрудники УГО считают его *********. Причем во всех смыслах. Штучный действительно, чрезвычайно «тусовочный» кадр и его снимки в сети больше напоминают фотосессию какого-нибудь актера или певца. Впрочем, это его личное дело.
показати весь коментар
07.10.2021 10:34 Відповісти
Хто ж з комуністів слуг піде проти лінії партії та конверту з десятками тисяч доларів?
показати весь коментар
07.10.2021 10:58 Відповісти
Зелень-безликое, безпринципное стадо ведомое кучкой
проходимцев (ЗЕ, Ермак,Арахашка, сосновед Корниенко).
показати весь коментар
08.10.2021 01:20 Відповісти
 
 