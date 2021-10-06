Засідання Ради щодо відставки Разумкова повинна вести віцеспікерка Кондратюк, призначення Гетманцева - це порушення регламенту, - Сюмар

Віцеспікерці Верховної Ради Олені Кондратюк не дають вести засідання парламенту, хоча це передбачено регламентом.

Про це в Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Олені Кондратюк як законній заступниці Голови ВР не дають вести засідання щодо зняття з посади Разумкова, хоча це прямо передбачено Регламентом. Але кому цікавий той регламент, якщо таке чутливе і важливе питання, що його можна довірити лише в доску "свому" Данилі Гетьманцеву", - підкреслила парламентарій.

"Скоро опозиції лишиться завісити свої місця прапорами і лишити бєспрєдєльщиків самих... А нарешті ніщо не заважатиме своїми виступами штампувати потрібні Банковій рішення", - додала Сюмар.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що завтра засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, буде вести глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Пізніше це рішення підтримали 239 нардепів.