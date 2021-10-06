Засідання Ради щодо відставки Разумкова повинна вести віцеспікерка Кондратюк, призначення Гетманцева - це порушення регламенту, - Сюмар
Віцеспікерці Верховної Ради Олені Кондратюк не дають вести засідання парламенту, хоча це передбачено регламентом.
Про це в Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
"Олені Кондратюк як законній заступниці Голови ВР не дають вести засідання щодо зняття з посади Разумкова, хоча це прямо передбачено Регламентом. Але кому цікавий той регламент, якщо таке чутливе і важливе питання, що його можна довірити лише в доску "свому" Данилі Гетьманцеву", - підкреслила парламентарій.
"Скоро опозиції лишиться завісити свої місця прапорами і лишити бєспрєдєльщиків самих... А нарешті ніщо не заважатиме своїми виступами штампувати потрібні Банковій рішення", - додала Сюмар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що завтра засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, буде вести глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Пізніше це рішення підтримали 239 нардепів.
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«На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі tel:28 28 915 936,39 грн.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті.
Спілкувалася з нарідом.
Просто слухала, бо слово вставити не можна було.
Отже розслідування вразило, відчувають себе обманутими. Але Разумков то наше все, він взагалі головний, якщо що, його гнобить клоун офшорний, а він наша надія і опора.
А для плісняви закон, це хотелки найвеличніВшивого "юриста" всесвіту і його хазяїв.
Псс, дегенерат это уровень,чьё сознание элементали паразитирующей - сознанием мир мужских трезвомыслящих деловых аспектов не считал, не считает и считать никогда не будет.
...но вот кем же таких опущенок дегенеративного уровня сознания считют, те, кто дегенерата видят там ( отставка Разумкова), где его отродясь не было...
Наверное, пустым местом от морфологии "...что стучишся в голову к ней , видишь в мозгу , кроме черепной коробочки нет никто " Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента,- Сюмар"
"У вас своя, параллельная реальность. Вот и живите с этим." - вы прям люся акрестовна