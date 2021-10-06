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Новини Відставка Разумкова
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Засідання Ради щодо відставки Разумкова повинна вести віцеспікерка Кондратюк, призначення Гетманцева - це порушення регламенту, - Сюмар

Засідання Ради щодо відставки Разумкова повинна вести віцеспікерка Кондратюк, призначення Гетманцева - це порушення регламенту, - Сюмар

Віцеспікерці Верховної Ради Олені Кондратюк не дають вести засідання парламенту, хоча це передбачено регламентом.

Про це в Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Олені Кондратюк як законній заступниці Голови ВР не дають вести засідання щодо зняття з посади Разумкова, хоча це прямо передбачено Регламентом. Але кому цікавий той регламент, якщо таке чутливе і важливе питання, що його можна довірити лише в доску "свому" Данилі Гетьманцеву", - підкреслила парламентарій.

"Скоро опозиції лишиться завісити свої місця прапорами і лишити бєспрєдєльщиків самих... А нарешті ніщо не заважатиме своїми виступами штампувати потрібні Банковій рішення", - додала Сюмар.

Читайте: Відставка Разумкова - помста за скандал із законом про олігархів, - Atlantic Council

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що завтра засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, буде вести глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Пізніше це рішення підтримали 239 нардепів.

Автор: 

ВР (14974) Сюмар Вікторія (270) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (882) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+26
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06.10.2021 12:50
+11
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06.10.2021 12:52
+9
К Гетьманцеву вообще то были вопросы у СБУ по финансированию терроризма

«На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі tel:28 28 915 936,39 грн.
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06.10.2021 12:51
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06.10.2021 12:50 Відповісти
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06.10.2021 12:52 Відповісти
... В ко-манді, де без жодної іронії говорять про "найвеличнішого лідера", його "великі успіхи", "велике будівництво", "велику фракцію" та інші суто фрейдистські маркери закомплексованості, вважати себе рівноцінним президенту рівнозначне єресі. Збори в Трускавці показали, що в країні встановлюється піраміда домінування "вищих" над "нижчими". За даними ЗМІ, депутатів від монобільшості поставили перед вибором "або-або". Або ви підтримуєте відставку Разумкова, яку схвалив президент, або ми обіцяємо не виганяти вас з парламенту після того, як ви покладете на стіл свій партійний квиток. - https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660 https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660

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06.10.2021 14:17 Відповісти
Вот это турбо-режим!
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06.10.2021 15:34 Відповісти
а вот тут интересно.. розумков может подать в суд и восстановится в должности))
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06.10.2021 12:54 Відповісти
Может.
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06.10.2021 15:35 Відповісти
куда оно кстати пропало в последнее время? пропадает на стройке?)
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06.10.2021 12:54 Відповісти
К Гетьманцеву вообще то были вопросы у СБУ по финансированию терроризма

«На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі tel:28 28 915 936,39 грн.
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06.10.2021 12:51 Відповісти
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06.10.2021 14:18 Відповісти
Разумков повністю відкрив кулуари Парламенту для журналістів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті.
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06.10.2021 12:51 Відповісти
тепер покличуть охорону укрексімбанківську й почнуть умєло, як вони уміють ,вичищати матеріали журналістів на виході з ВР.
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06.10.2021 14:13 Відповісти
А де кнуряка стефанчук 😂?
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06.10.2021 12:52 Відповісти
Кнуряка хитрий, знає що світить за порушення закону. Він і за закон проти олігархів не голосував.
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06.10.2021 13:09 Відповісти
пошли по беспределу ну ну
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06.10.2021 12:52 Відповісти
Кондратюк, что, дура? А вообще ложите мандаты и уходите из Рады. Этой клоунаде приходит конец
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06.10.2021 12:53 Відповісти
...Є й інша версія, що напрошується сама собою: команда Зеленського вирішила створити видимість нової опозиції. Посваритися публічно, щоб частина розчарованих у правлінні Єрмака й Зеленського знайшла собі нову політичну гавань - голосувала за майбутню партію Разумкова. Стримано-проросійську, яка збиратиме голоси на Сході й Півдні, адже рейтинги Зеленського там давно падають. Така керована з Банкової опозиція буде дуже зручною, адже зупинить перетікання симпатій до справді опозиційних партій. - https://gazeta.ua/blog/55862/u-korabli-zelenoyi-vladi-zyavilasya-nova-trischinka https://gazeta.ua/blog/55862/u-korabli-zelenoyi-vladi-zyavilasya-nova-trischinka

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06.10.2021 14:41 Відповісти
Inna Turenko@i_turenko



Спілкувалася з нарідом.
Просто слухала, бо слово вставити не можна було.
Отже розслідування вразило, відчувають себе обманутими. Але Разумков то наше все, він взагалі головний, якщо що, його гнобить клоун офшорний, а він наша надія і опора.
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06.10.2021 14:52 Відповісти
По г+г цього не покажуть, того наріт і не задумається... Хоча 73% і думати...
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06.10.2021 12:54 Відповісти
А за что его отставляют?
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06.10.2021 12:55 Відповісти
Потому что он бене не нравился. Неужели вам ватникам не понятно с чего все началось?
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06.10.2021 12:58 Відповісти
За то ,что зебыдло не знает за что голосит
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06.10.2021 13:00 Відповісти
За те, що виконав вимоги Закону.
А для плісняви закон, це хотелки найвеличніВшивого "юриста" всесвіту і його хазяїв.
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06.10.2021 13:05 Відповісти
зелені це революціонери, а всякі там регламенти це буржуазні штучки, яких наріт не доганяє...
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06.10.2021 12:57 Відповісти
Нахрена эта дурочка с картинкой ➡️Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента,-Сюмар" фон создает для того, о чем ни понимания ни представления не имеет.
Псс, дегенерат это уровень,чьё сознание элементали паразитирующей - сознанием мир мужских трезвомыслящих деловых аспектов не считал, не считает и считать никогда не будет.
...но вот кем же таких опущенок дегенеративного уровня сознания считют, те, кто дегенерата видят там ( отставка Разумкова), где его отродясь не было...
Наверное, пустым местом от морфологии "...что стучишся в голову к ней , видишь в мозгу , кроме черепной коробочки нет никто " Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента,- Сюмар"
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06.10.2021 13:03 Відповісти
Почався безпрєдєл.
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06.10.2021 13:04 Відповісти
Яка витам опозиція? Вчіться у МІхо - от він - опозиція, а ви так - балаболи
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06.10.2021 13:12 Відповісти
Астанавитесь! (с)
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06.10.2021 13:14 Відповісти
А куда делся п.2 статьи 80 Регламента ВР ?
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06.10.2021 13:30 Відповісти
Удивительно, что у Сюмар не было НИ ОДНОЙ претензии к Парубию из-за "нарушения регламента"! Зато сейчас встала на "защиту регламента" стеной!
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06.10.2021 13:47 Відповісти
нагадай ,коли порушив? я кажу що не порушував
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06.10.2021 14:50 Відповісти
давай хоч одно порушення,давай балабол
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06.10.2021 22:27 Відповісти
Удивительно, как вы грудью защищаете офшорных барыг и сепаратистов
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06.10.2021 14:57 Відповісти
Напротив, я поддерживаю тех, кто борется с сепаратистами и предателями (мертвечук, петушарий). Ну и с барыгами тоже. Вы живёте в искажённой реальности, где белое- это чёрное и наоборот.
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06.10.2021 17:19 Відповісти
Поэтому вы высрались на Сюмар? И не заметили нарушения регламента? Ну-ну. Вы живёте в зелёной реальности, где белое- это чёрное и наоборот.
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06.10.2021 17:49 Відповісти
Зачем мне это делать с Сюмар? Она и так по уши в г-не. Причем давно.
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07.10.2021 01:05 Відповісти
Зачем вам это делать? Чтоб оправдать гниду зелёную за кражу бабок с привата, за Татаровых и Портновых при власти, за преследование патриотов, за вагнергейт, за распил ковидного фонда, за разворовывание армии, за кумовей квартальных на хлебных местах, за запрет отвечать сепаратистам, за деребан бюджета, за торговлю с парашей, за покрывательство каломойши, за финансирование сепаров.... Ты в говне, вместе с Нелохом пол жизни
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07.10.2021 01:50 Відповісти
На бред из методички даже отвечать не собираюсь. У вас своя, параллельная реальность. Вот и живите с этим.
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07.10.2021 13:01 Відповісти
Пишите просто - всё что против зебилов= методичка.
"У вас своя, параллельная реальность. Вот и живите с этим." - вы прям люся акрестовна
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07.10.2021 13:16 Відповісти
Не знаю, кто такие "зебилы". Разбирайтесь с ними сами - с методиками или без.
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07.10.2021 14:52 Відповісти
Не знаете? Вас - 73%
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07.10.2021 16:05 Відповісти
А какое дело карликовой партии в Раде к работе спикеров?
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06.10.2021 14:26 Відповісти
И вообще, конституция для лохов (ЗЕ)
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06.10.2021 14:58 Відповісти
ви дитина напевно-діючий народний депутат ВР України має дєло до всього,що відбувається в ВР і в сесійній залі
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06.10.2021 14:59 Відповісти
 
 