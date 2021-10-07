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Новости Отставка Разумкова
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Настоящая оппозиция не будет голосовать за отставку Разумкова, - Железняк

Настоящая оппозиция не будет голосовать за отставку Разумкова, - Железняк

Настоящая оппозиция не будет сегодня голосовать за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

 Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, увольнение Разумкова будет проходить с грубым нарушением регламента.

"Я проверил: вчера в девять шестнадцать только поступил отчет Счетной палаты, и сегодня в девять ноль девять поступил отчет председателя парламента. Напомню, эти два документа, согласно закону, согласно процедуре должны быть предоставлены народным депутатам за два дня на ознакомление", - подчеркнул нардеп.

Железняк заверил, что оппозиция будет реагировать на нарушение регламента: "Будем брать перерывы, как-то убеждать. Но у меня уже столько было разговоров с коллегами - представителями власти, где мы их прямо спрашивали: "Друзья, почему вы идете по беспределу?!" Кто-то говорит, что они хотят уволить Разумкова к его дню рождения - такую им поставили задачу. Это достаточно цинично и какие-то уже комплексы. Другие боятся, что не хватит голосов на следующей пленарной неделе".

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Автор: 

ВР (29247) оппозиция (5335) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Железняк Ярослав (422)


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Чисто просто интересно:за что у "Голоса" такая любовь к этому гермафродиту?
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07.10.2021 10:14 Ответить
Голос из будки будет голосовать так как скажет Пинчук...а ему скажет Беня как правильно!)
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07.10.2021 10:17 Ответить
Наскільки я бачу, у обраних по списку голоса нині вже два хазяї: один з них Пінчук, а другий - ??? Фіала? нє? Ну, ще проявиться...
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07.10.2021 10:43 Ответить
А на каком основании, законе, ст. Конституции, вообще убирают спикера ВР? Или так , по беспредельчику 95, чисто по- рдачному?
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07.10.2021 10:17 Ответить
Настоящая не будет? мы спасены.
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07.10.2021 10:18 Ответить
НАСТОЯЩЕЙ оппозиции по хер эти игры с заменой спикера!!!!!!!!!!!!
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07.10.2021 10:19 Ответить
Настоящая это ЖОпзж ?
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07.10.2021 10:28 Ответить
Чего из этого Разумкова так всполошились то? ЗЕ оно и есть ЗЕ, да еще с рыговским прошлым, наверно слишком для них умный, вот и избавляются...
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07.10.2021 10:55 Ответить
 
 