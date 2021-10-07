Настоящая оппозиция не будет голосовать за отставку Разумкова, - Железняк

Настоящая оппозиция не будет сегодня голосовать за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, увольнение Разумкова будет проходить с грубым нарушением регламента.

"Я проверил: вчера в девять шестнадцать только поступил отчет Счетной палаты, и сегодня в девять ноль девять поступил отчет председателя парламента. Напомню, эти два документа, согласно закону, согласно процедуре должны быть предоставлены народным депутатам за два дня на ознакомление", - подчеркнул нардеп.

Железняк заверил, что оппозиция будет реагировать на нарушение регламента: "Будем брать перерывы, как-то убеждать. Но у меня уже столько было разговоров с коллегами - представителями власти, где мы их прямо спрашивали: "Друзья, почему вы идете по беспределу?!" Кто-то говорит, что они хотят уволить Разумкова к его дню рождения - такую им поставили задачу. Это достаточно цинично и какие-то уже комплексы. Другие боятся, что не хватит голосов на следующей пленарной неделе".

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