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Новини Відставка Разумкова
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Справжня опозиція не голосуватиме за відставку Разумкова, - Железняк

Справжня опозиція не голосуватиме за відставку Разумкова, - Железняк

Справжня опозиція не буде сьогодні голосувати за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, звільнення Разумкова відбуватиметься із грубим порушенням регламенту.

"Я перевірив: вчора о дев'ятій шістнадцять лише надійшов звіт Рахункової палати, і сьогодні о дев'ятій нуль дев'ять надійшов звіт голови парламенту. Нагадаю, ці два документи, відповідно до закону, згідно з процедурою повинні бути надані народним депутатам за два дні на ознайомлення", - підкреслив нардеп.

Железняк запевнив, що опозиція реагуватиме на порушення регламенту: "Братимемо перерви, якось переконувати. Але в мене вже стільки було розмов з колегами - представниками влади, де ми їх прямо запитували: "Друзі, чому ви йдете по беззаконню?!". Хтось каже, що вони хочуть звільнити Разумкова до його дня народження - таке їм поставили завдання. Це доволі цинічно і якісь уже комплекси. Інші боятися, що не вистачить голосів на наступному пленарному тижні".

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Автор: 

ВР (14975) опозиція (292) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527) Железняк Ярослав (551)


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Чисто просто интересно:за что у "Голоса" такая любовь к этому гермафродиту?
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07.10.2021 10:14 Відповісти
Голос из будки будет голосовать так как скажет Пинчук...а ему скажет Беня как правильно!)
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07.10.2021 10:17 Відповісти
Наскільки я бачу, у обраних по списку голоса нині вже два хазяї: один з них Пінчук, а другий - ??? Фіала? нє? Ну, ще проявиться...
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07.10.2021 10:43 Відповісти
А на каком основании, законе, ст. Конституции, вообще убирают спикера ВР? Или так , по беспредельчику 95, чисто по- рдачному?
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07.10.2021 10:17 Відповісти
Настоящая не будет? мы спасены.
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07.10.2021 10:18 Відповісти
НАСТОЯЩЕЙ оппозиции по хер эти игры с заменой спикера!!!!!!!!!!!!
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07.10.2021 10:19 Відповісти
Настоящая это ЖОпзж ?
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07.10.2021 10:28 Відповісти
Чего из этого Разумкова так всполошились то? ЗЕ оно и есть ЗЕ, да еще с рыговским прошлым, наверно слишком для них умный, вот и избавляются...
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07.10.2021 10:55 Відповісти
 
 