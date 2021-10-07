Справжня опозиція не голосуватиме за відставку Разумкова, - Железняк

Справжня опозиція не буде сьогодні голосувати за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, звільнення Разумкова відбуватиметься із грубим порушенням регламенту.

"Я перевірив: вчора о дев'ятій шістнадцять лише надійшов звіт Рахункової палати, і сьогодні о дев'ятій нуль дев'ять надійшов звіт голови парламенту. Нагадаю, ці два документи, відповідно до закону, згідно з процедурою повинні бути надані народним депутатам за два дні на ознайомлення", - підкреслив нардеп.

Железняк запевнив, що опозиція реагуватиме на порушення регламенту: "Братимемо перерви, якось переконувати. Але в мене вже стільки було розмов з колегами - представниками влади, де ми їх прямо запитували: "Друзі, чому ви йдете по беззаконню?!". Хтось каже, що вони хочуть звільнити Разумкова до його дня народження - таке їм поставили завдання. Це доволі цинічно і якісь уже комплекси. Інші боятися, що не вистачить голосів на наступному пленарному тижні".

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