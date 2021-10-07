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Новости Отставка Разумкова
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Рада рассматривает вопрос отставки Разумкова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховна Рада Украины начала рассматривать вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "СН" даст свыше 200 голосов за отставку Разумкова, - Кравчук

Ведет рассмотрение данного вопроса "слуга народа" Даниил Гетманцев.

Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+17
Смотрите тупорылые 73% как на ваших глазах оформляется офшорная 95 хунта...
Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ....
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07.10.2021 10:40
+12
пряме включення з цирку
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07.10.2021 10:38
+7
Шапіто онлайн
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07.10.2021 10:40
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Правила форума Совет форумчан
Осуждаем подлеца!)
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07.10.2021 10:37 Ответить
Смотрите тупорылые 73% как на ваших глазах оформляется офшорная 95 хунта...
Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ....
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07.10.2021 10:40 Ответить
пряме включення з цирку
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07.10.2021 10:38 Ответить
Шапіто онлайн
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07.10.2021 10:40 Ответить
Пора телеканал переименовать в Зрада. Привет ЗЕфилитики!
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07.10.2021 10:43 Ответить
давно вже... і не тільки телеканал
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07.10.2021 10:53 Ответить
какой то абсурд, такое впечатление что смотрю съезд ВКП(б) прошлого столетия
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07.10.2021 10:43 Ответить
Корнієнко звинувачує Разумкова в увсіх гріхах слугів урода 😆
клоунада продовжується 🤣
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07.10.2021 10:43 Ответить
Класика жанру - хто найголосніше кричить "Лови злодія!!!"?
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07.10.2021 11:09 Ответить
Это какой-то позор
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07.10.2021 10:47 Ответить
А виступаючий на якому місяці вагітний ?
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07.10.2021 10:48 Ответить
З 2019 .04.21.
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07.10.2021 10:50 Ответить
У нього перманентна вагітність.
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07.10.2021 11:48 Ответить
що цікаво, щойно потураєв ніби вступився за ПЦУ,натякаючи, ніби Разумков сприяв філіалу РПЦв Україні... Навіть не згадавши про те, що вже два роки їхня влада не може , вірніше, не хоче, примусити той філіал перейменуватись з перереєстрацією.
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07.10.2021 10:52 Ответить
Это разумков или зе версия 2019?
Клоуны блд..
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07.10.2021 10:56 Ответить
Зелёная шобла, ей не то что в парламенте, ей не место в Украине!

Вы ********** 73% сделали это вместе!
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07.10.2021 11:08 Ответить
Боже какой позор, зеля все ниже и ниже, СН абсолютная помойка, не имеет ни какого права представлять народ Украины в зале ВР.
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07.10.2021 11:12 Ответить
Позорище. Доказывать очевидное. А где презумпция Н? Где претензии по работе? .....Страну развалил Разумков?
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07.10.2021 11:15 Ответить
а що, юдьку і її шоблу купили, що вони також голоснули "за"???
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07.10.2021 11:45 Ответить
Разумков зробив Янелоха президентом - він його звідти і скине. Його центр Разумкова помститься Янелоху та його КоЗеМандє. Рейтинги будуть цікаві
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07.10.2021 11:52 Ответить
Этого ломбардного барыгу надо было гнать в шею ещё вчера. Даже опоздали.
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07.10.2021 11:55 Ответить
 
 