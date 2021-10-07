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Рада рассматривает вопрос отставки Разумкова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Верховна Рада Украины начала рассматривать вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания Верховной Рады.
Ведет рассмотрение данного вопроса "слуга народа" Даниил Гетманцев.
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+17 Геракл Платонович
показать весь комментарий07.10.2021 10:40
+12 Айболит13
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+7 Alex Uzh
показать весь комментарий07.10.2021 10:40
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клоунада продовжується 🤣
Клоуны блд..
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