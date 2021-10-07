УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15410 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Разумкова
5 781 21

Рада розглядає питання відставки Разумкова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада України почала розглядати питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання Верховної Ради.

Також читайте: "СН" дасть понад 200 голосів за відставку Разумкова, - Кравчук

Автор: 

ВР (14975) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Смотрите тупорылые 73% как на ваших глазах оформляется офшорная 95 хунта...
Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ....
показати весь коментар
07.10.2021 10:40
+12
пряме включення з цирку
показати весь коментар
07.10.2021 10:38
+7
Шапіто онлайн
показати весь коментар
07.10.2021 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осуждаем подлеца!)
показати весь коментар
07.10.2021 10:37 Відповісти
Смотрите тупорылые 73% как на ваших глазах оформляется офшорная 95 хунта...
Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ....
показати весь коментар
07.10.2021 10:40 Відповісти
пряме включення з цирку
показати весь коментар
07.10.2021 10:38 Відповісти
Шапіто онлайн
показати весь коментар
07.10.2021 10:40 Відповісти
Пора телеканал переименовать в Зрада. Привет ЗЕфилитики!
показати весь коментар
07.10.2021 10:43 Відповісти
давно вже... і не тільки телеканал
показати весь коментар
07.10.2021 10:53 Відповісти
какой то абсурд, такое впечатление что смотрю съезд ВКП(б) прошлого столетия
показати весь коментар
07.10.2021 10:43 Відповісти
Корнієнко звинувачує Разумкова в увсіх гріхах слугів урода 😆
клоунада продовжується 🤣
показати весь коментар
07.10.2021 10:43 Відповісти
Класика жанру - хто найголосніше кричить "Лови злодія!!!"?
показати весь коментар
07.10.2021 11:09 Відповісти
Это какой-то позор
показати весь коментар
07.10.2021 10:47 Відповісти
А виступаючий на якому місяці вагітний ?
показати весь коментар
07.10.2021 10:48 Відповісти
З 2019 .04.21.
показати весь коментар
07.10.2021 10:50 Відповісти
У нього перманентна вагітність.
показати весь коментар
07.10.2021 11:48 Відповісти
що цікаво, щойно потураєв ніби вступився за ПЦУ,натякаючи, ніби Разумков сприяв філіалу РПЦв Україні... Навіть не згадавши про те, що вже два роки їхня влада не може , вірніше, не хоче, примусити той філіал перейменуватись з перереєстрацією.
показати весь коментар
07.10.2021 10:52 Відповісти
Это разумков или зе версия 2019?
Клоуны блд..
показати весь коментар
07.10.2021 10:56 Відповісти
Зелёная шобла, ей не то что в парламенте, ей не место в Украине!

Вы ********** 73% сделали это вместе!
показати весь коментар
07.10.2021 11:08 Відповісти
Боже какой позор, зеля все ниже и ниже, СН абсолютная помойка, не имеет ни какого права представлять народ Украины в зале ВР.
показати весь коментар
07.10.2021 11:12 Відповісти
Позорище. Доказывать очевидное. А где презумпция Н? Где претензии по работе? .....Страну развалил Разумков?
показати весь коментар
07.10.2021 11:15 Відповісти
а що, юдьку і її шоблу купили, що вони також голоснули "за"???
показати весь коментар
07.10.2021 11:45 Відповісти
Разумков зробив Янелоха президентом - він його звідти і скине. Його центр Разумкова помститься Янелоху та його КоЗеМандє. Рейтинги будуть цікаві
показати весь коментар
07.10.2021 11:52 Відповісти
Этого ломбардного барыгу надо было гнать в шею ещё вчера. Даже опоздали.
показати весь коментар
07.10.2021 11:55 Відповісти
 
 