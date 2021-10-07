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Рада розглядає питання відставки Разумкова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Верховна Рада України почала розглядати питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання Верховної Ради.
Топ коментарі
+17 Геракл Платонович
показати весь коментар07.10.2021 10:40
+12 Айболит13
показати весь коментар07.10.2021 10:38
+7 Alex Uzh
показати весь коментар07.10.2021 10:40
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клоунада продовжується 🤣
Клоуны блд..
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