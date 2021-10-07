Сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума, - Шмыгаль
Украина и Международный валютный фонд финализируют меморандум о продолжении программы в четверг-пятницу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с МВФ по подготовке меморандума о продолжении нашей программы", - сказал глава правительства в ходе Киевского международного форума.
Шмыгаль заверил, что Киев сможет получить транш МВФ к концу текущего года. В то же время он уклонился от ответа на вопрос о дате поступления средств, отметив, что Украина "получает транши тогда, когда в этом нуждается" и что "деньги любят тишину".
Премьер подчеркнул, что украинская сторона выполнила все макропоказатели.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине заинтересована продлить программу МВФ на полгода.
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