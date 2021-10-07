РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6572 посетителя онлайн
Новости
574 16

Сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума, - Шмыгаль

Сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума, - Шмыгаль

Украина и Международный валютный фонд финализируют меморандум о продолжении программы в четверг-пятницу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с МВФ по подготовке меморандума о продолжении нашей программы", - сказал глава правительства в ходе Киевского международного форума.

Шмыгаль заверил, что Киев сможет получить транш МВФ к концу текущего года. В то же время он уклонился от ответа на вопрос о дате поступления средств, отметив, что Украина "получает транши тогда, когда в этом нуждается" и что "деньги любят тишину".

Премьер подчеркнул, что украинская сторона выполнила все макропоказатели.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине заинтересована продлить программу МВФ на полгода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В следующем году среднюю зарплату медиков сделаем на уровне $800-900, - Шмыгаль

Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2683)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Меморандум... Как много в этом звуке для сердца зебилоида слилось!
показать весь комментарий
07.10.2021 10:44
+3
А Голабаротька посилала МВФ вжопу.
показать весь комментарий
07.10.2021 10:48
+2
ШМГ ПНХ!
показать весь комментарий
07.10.2021 10:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Меморандум... Как много в этом звуке для сердца зебилоида слилось!
показать весь комментарий
07.10.2021 10:44 Ответить
Чемпионы мира по меморандумам. Делам - нет, меморандумам - да-да-да !
показать весь комментарий
07.10.2021 10:48 Ответить
ШМГ ПНХ!
показать весь комментарий
07.10.2021 10:46 Ответить
А Голабаротька посилала МВФ вжопу.
показать весь комментарий
07.10.2021 10:48 Ответить
А жопа дала "обратку".
показать весь комментарий
07.10.2021 10:51 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 10:52 Ответить
мамамоярандум!...
показать весь комментарий
07.10.2021 10:48 Ответить
я когда слышу о меморандумах,у меня ржачная истерика открывается...
показать весь комментарий
07.10.2021 10:49 Ответить
Меморандум - це круто! Країна ще ніяк не "вичухається" від сумнозвісного Меморандума 90-х!
показать весь комментарий
07.10.2021 10:49 Ответить
На этот раз будет не Будапештский, а Шмыгалевский?
показать весь комментарий
07.10.2021 10:52 Ответить
Это знаковое событие.
показать весь комментарий
07.10.2021 10:54 Ответить
Никогда такого не было.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:05 Ответить
Офшорные зе-барыги уже ждут не дождутся нового кредита мвф, ведь срок их правления стремительно подходит к концу, а в ростов без миллиардов некошерно бежать
показать весь комментарий
07.10.2021 10:59 Ответить
Вот меморандум вместо денег и юзайте.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:04 Ответить
Как это там на Юрмале клован называл Украину,за то что брали деньги в МВФ?
Теперь что скажет зеленое чучело?
показать весь комментарий
07.10.2021 11:18 Ответить
економіку піднімайте,а не влазите в нові борги,тупі слуги!! Нема ума,геть з влади!
показать весь комментарий
07.10.2021 12:00 Ответить
 
 