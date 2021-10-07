Сьогодні-завтра ми з МВФ завершуємо підготовку меморандуму, - Шмигаль

Україна і Міжнародний валютний фонд фіналізують меморандум про продовження програми в четвер-п'ятницю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з МВФ щодо підготовки меморандуму про продовження нашої програми", - сказав глава уряду в ході Київського міжнародного форуму.

Шмигаль запевнив, що Київ зможе отримати транш МВФ до кінця поточного року. У той же час він ухилився від відповіді на питання про дату надходження коштів, зазначивши, що Україна "отримує транші тоді, коли цього потребує" і що "гроші люблять тишу".

Прем'єр підкреслив, що українська сторона виконала всі макропоказники.

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Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зацікавлена ​​продовжити програму МВФ на пів року.