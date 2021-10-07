Сьогодні-завтра ми з МВФ завершуємо підготовку меморандуму, - Шмигаль
Україна і Міжнародний валютний фонд фіналізують меморандум про продовження програми в четвер-п'ятницю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з МВФ щодо підготовки меморандуму про продовження нашої програми", - сказав глава уряду в ході Київського міжнародного форуму.
Шмигаль запевнив, що Київ зможе отримати транш МВФ до кінця поточного року. У той же час він ухилився від відповіді на питання про дату надходження коштів, зазначивши, що Україна "отримує транші тоді, коли цього потребує" і що "гроші люблять тишу".
Прем'єр підкреслив, що українська сторона виконала всі макропоказники.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зацікавлена продовжити програму МВФ на пів року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь что скажет зеленое чучело?