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Новини
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Сьогодні-завтра ми з МВФ завершуємо підготовку меморандуму, - Шмигаль

Сьогодні-завтра ми з МВФ завершуємо підготовку меморандуму, - Шмигаль

Україна і Міжнародний валютний фонд фіналізують меморандум про продовження програми в четвер-п'ятницю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з МВФ щодо підготовки меморандуму про продовження нашої програми", - сказав глава уряду в ході Київського міжнародного форуму.

Шмигаль запевнив, що Київ зможе отримати транш МВФ до кінця поточного року. У той же час він ухилився від відповіді на питання про дату надходження коштів, зазначивши, що Україна "отримує транші тоді, коли цього потребує" і що "гроші люблять тишу".

Прем'єр підкреслив, що українська сторона виконала всі макропоказники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року середню зарплату медиків зробимо на рівні $800-900, - Шмигаль

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зацікавлена ​​продовжити програму МВФ на пів року.

Автор: 

МВФ (3071) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+4
Меморандум... Как много в этом звуке для сердца зебилоида слилось!
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07.10.2021 10:44
+3
А Голабаротька посилала МВФ вжопу.
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07.10.2021 10:48
+2
ШМГ ПНХ!
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07.10.2021 10:46
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Меморандум... Как много в этом звуке для сердца зебилоида слилось!
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07.10.2021 10:44 Відповісти
Чемпионы мира по меморандумам. Делам - нет, меморандумам - да-да-да !
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07.10.2021 10:48 Відповісти
ШМГ ПНХ!
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07.10.2021 10:46 Відповісти
А Голабаротька посилала МВФ вжопу.
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07.10.2021 10:48 Відповісти
А жопа дала "обратку".
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07.10.2021 10:51 Відповісти
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07.10.2021 10:52 Відповісти
мамамоярандум!...
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07.10.2021 10:48 Відповісти
я когда слышу о меморандумах,у меня ржачная истерика открывается...
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07.10.2021 10:49 Відповісти
Меморандум - це круто! Країна ще ніяк не "вичухається" від сумнозвісного Меморандума 90-х!
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07.10.2021 10:49 Відповісти
На этот раз будет не Будапештский, а Шмыгалевский?
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07.10.2021 10:52 Відповісти
Это знаковое событие.
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07.10.2021 10:54 Відповісти
Никогда такого не было.
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07.10.2021 11:05 Відповісти
Офшорные зе-барыги уже ждут не дождутся нового кредита мвф, ведь срок их правления стремительно подходит к концу, а в ростов без миллиардов некошерно бежать
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07.10.2021 10:59 Відповісти
Вот меморандум вместо денег и юзайте.
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07.10.2021 11:04 Відповісти
Как это там на Юрмале клован называл Украину,за то что брали деньги в МВФ?
Теперь что скажет зеленое чучело?
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07.10.2021 11:18 Відповісти
економіку піднімайте,а не влазите в нові борги,тупі слуги!! Нема ума,геть з влади!
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07.10.2021 12:00 Відповісти
 
 