В этом году ожидаем рост ВВП на 4%, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает рост ВВП на 4% в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Очень быстрое восстановление в этом году - мы ожидаем плюс 4% (рост ВВП. - Ред.), в отличие от тех прогнозов, которые давали международные партнеры", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина активно проводит реформы в различных сферах, что приведет к росту экономики и улучшения жизни населения.

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