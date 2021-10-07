В этом году ожидаем рост ВВП на 4%, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает рост ВВП на 4% в этом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Очень быстрое восстановление в этом году - мы ожидаем плюс 4% (рост ВВП. - Ред.), в отличие от тех прогнозов, которые давали международные партнеры", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Украина активно проводит реформы в различных сферах, что приведет к росту экономики и улучшения жизни населения.
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З ціною на газ в 30+грн внаслідок начисто пролюбленої міжнародної політики по ПП2 буде вам (хоча швидше нам, їм то пофігу) ріст...
если учесть что экономика при ЗЕ просела на 15-17%,то относительно этого минуса,4 прогнозируемых процента,это вообще ничего,а если не упоминать о проваленной экономике,то тогда ух!
ВВП тупо падав весь 2020 рік і частину 2021 року, тому ці 4% не вернуть обсяг ВВП на рівень початку 2019 року!
І так, промислове виробництво за перше півріччя зросло всього на 2,1%, а це ключовий фактор у рості ВВП!
пееереееемога
що маємо при Зелупi -
20 21 22
паРаша - -3,0 +4,7 +2,9
Україна - -4,0 +3,5 +3,6
а ще донедавна спiвали про зростання на 5 вiдсоткiв i бiльше....
соромлюсь спитати, ЗеБiли, сволото, зростання на 40 вiдсоткiв в порiвняннi з останнiм роком Порошенко вже вiдбулося, чи ще все попереду?