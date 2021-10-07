Цього року очікуємо зростання ВВП на 4%, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує зростання ВВП на 4% цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Дуже швидке відновлення цього року - ми очікуємо плюс 4% (зростання ВВП. - Ред.), на відміну від тих прогнозів, які давали міжнародні партнери", - сказав Шмигаль.
Він додав, що Україна активно проводить реформи в різних сферах, що призведе до зростання економіки і поліпшення життя населення.
Топ коментарі
+9 Фродо Странник
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+8 Oljik
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З ціною на газ в 30+грн внаслідок начисто пролюбленої міжнародної політики по ПП2 буде вам (хоча швидше нам, їм то пофігу) ріст...
если учесть что экономика при ЗЕ просела на 15-17%,то относительно этого минуса,4 прогнозируемых процента,это вообще ничего,а если не упоминать о проваленной экономике,то тогда ух!
ВВП тупо падав весь 2020 рік і частину 2021 року, тому ці 4% не вернуть обсяг ВВП на рівень початку 2019 року!
І так, промислове виробництво за перше півріччя зросло всього на 2,1%, а це ключовий фактор у рості ВВП!
пееереееемога
що маємо при Зелупi -
20 21 22
паРаша - -3,0 +4,7 +2,9
Україна - -4,0 +3,5 +3,6
а ще донедавна спiвали про зростання на 5 вiдсоткiв i бiльше....
соромлюсь спитати, ЗеБiли, сволото, зростання на 40 вiдсоткiв в порiвняннi з останнiм роком Порошенко вже вiдбулося, чи ще все попереду?