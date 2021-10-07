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Цього року очікуємо зростання ВВП на 4%, - Шмигаль

Цього року очікуємо зростання ВВП на 4%, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує зростання ВВП на 4% цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дуже швидке відновлення цього року - ми очікуємо плюс 4% (зростання ВВП. - Ред.), на відміну від тих прогнозів, які давали міжнародні партнери", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна активно проводить реформи в різних сферах, що призведе до зростання економіки і поліпшення життя населення.

Також читайте: Шмигаль про показники Держбюджету-2022: Доходи - 1,2 трлн грн, витрати - 1,4 трлн грн, з них 5,95% підуть на оборону та безпеку

Автор: 

ВВП (1358) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+9
Ждун-почекун твою мать!
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07.10.2021 11:30
+8
Чим відрізняється ріст від восстановлєнія? Му-ха-ха. Для зелебобіків - якщо все буде гарно, то на кінець каденції Зе ми вийдемо на рівень квітня 2019 року. Це якщо сильно повезе.)))
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07.10.2021 11:32
+6
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07.10.2021 11:40
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Ждун-почекун твою мать!
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07.10.2021 11:30 Відповісти
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07.10.2021 11:37 Відповісти
А люди ожидают платежки......
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07.10.2021 11:31 Відповісти
Ага.
З ціною на газ в 30+грн внаслідок начисто пролюбленої міжнародної політики по ПП2 буде вам (хоча швидше нам, їм то пофігу) ріст...
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07.10.2021 11:31 Відповісти
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07.10.2021 11:32 Відповісти
Робоча поза прем*єра?
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Не Дениска (как его называет Ермак) раком перед офисом Зе.
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07.10.2021 11:40 Відповісти
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07.10.2021 11:32 Відповісти
Чим відрізняється ріст від восстановлєнія? Му-ха-ха. Для зелебобіків - якщо все буде гарно, то на кінець каденції Зе ми вийдемо на рівень квітня 2019 року. Це якщо сильно повезе.)))
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07.10.2021 11:32 Відповісти
песимістичний сценарій більш ймовірний,корупція процвітає,інвестицій немає,працездатне населення виїжджає,за рахунок чого буде зростання чи відновлення?
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07.10.2021 11:40 Відповісти
Странно, газ уже по 900+ а на Цензоре ни слова об этом. Цена упала в 2 раза за сутки.
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07.10.2021 11:32 Відповісти
Ну зрады же нет. О чём писать?
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07.10.2021 11:40 Відповісти
Але це як і рекордний врожай збільшить ціни не тільки на хліб. Добре що хоч на 2030 рік не прогнозує "ожідання".
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07.10.2021 11:35 Відповісти
Міжнародні резерви України у вересні скоротилися майже на 10%.Джерело:прес-служба Національного банку.
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07.10.2021 11:35 Відповісти
ну это вполне реально. вопрос лишь в том,относительно какой границы считать эти 4%?

если учесть что экономика при ЗЕ просела на 15-17%,то относительно этого минуса,4 прогнозируемых процента,это вообще ничего,а если не упоминать о проваленной экономике,то тогда ух!
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07.10.2021 11:35 Відповісти
Обещать(ожидать)-не значит жениться
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07.10.2021 11:48 Відповісти
Перестаньте считать ВВП в гривнах! Прикиньте в штуках... а потом поставьте правильный знак...
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07.10.2021 11:36 Відповісти
Штуки це рулони мануфактури, до речі.
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07.10.2021 11:39 Відповісти
Чому так мало? Чувак на самокаті казав про 40%.
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07.10.2021 11:37 Відповісти
Тоді ще "миші" почали тільки плодитися.
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07.10.2021 11:39 Відповісти
Станом на прихід Зе до влади ріст ВВП складав 4,6%! Але вже в 4 кварталі 2019 "геніальний" уряд Гончарука зробив ріст ВВП всього 1,5%, а в січні 2020 (за 2 місяці до початку епідемії!) ВВП пішов у мінус!

ВВП тупо падав весь 2020 рік і частину 2021 року, тому ці 4% не вернуть обсяг ВВП на рівень початку 2019 року!
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Шмыгаль тоже на коксе?
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Це він про ВЛАСНИЙ "валовий продукт"?
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Невже може "навалити" що і собака не перестрибне?
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07.10.2021 11:40 Відповісти
Ща народ начнет получать платежки за коммуналку, будет тебе 44%
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07.10.2021 11:38 Відповісти
Ахаааааааааааааахххххххххххх
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07.10.2021 11:39 Відповісти
УУУУУУУУееееееееее!!!!
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07.10.2021 11:40 Відповісти
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07.10.2021 11:40 Відповісти
І причому цілком натурально, без ботоксу!
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07.10.2021 11:42 Відповісти
І цікаво, як вони під кінець року хочуть зробити 4% росту ВВП, якщо: За розрахунками Мінекономіки, обсяг ВВП у першому півріччі 2021 року збільшився на 1,7 % проти першої половини минулого року????

І так, промислове виробництво за перше півріччя зросло всього на 2,1%, а це ключовий фактор у рості ВВП!
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07.10.2021 11:40 Відповісти
Легко. Бо друге півріччя 20 року завалене у кізяк.
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07.10.2021 11:43 Відповісти
Так і перше завалене в кізяк, бо лохдаун саме в першому півріччі ж ввели...
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07.10.2021 11:44 Відповісти
У першому кварталі 20 ще якось ворушилися...
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07.10.2021 12:23 Відповісти
да можно и 25% роста обещать, все-равно потом ЗЕ-лохторат схавает любую отмазку почему не получилось, которую им придумает Подоляк, а сольют по Гы+Гы, по каналу Украина или по АйСиТиВи...
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07.10.2021 11:41 Відповісти
Фантастическая победа
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07.10.2021 11:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WwbWxIsvTL4
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07.10.2021 12:09 Відповісти
с минус 20 на минус 16%
пееереееемога
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07.10.2021 12:52 Відповісти
Для каких олигофренов это подаётся????
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07.10.2021 13:44 Відповісти
при Порошенко з 2016 року ВВП України зростав в 3 рази швидше, нiж ВВП азiопської паРашi.

що маємо при Зелупi -

20 21 22

паРаша - -3,0 +4,7 +2,9

Україна - -4,0 +3,5 +3,6

а ще донедавна спiвали про зростання на 5 вiдсоткiв i бiльше....

соромлюсь спитати, ЗеБiли, сволото, зростання на 40 вiдсоткiв в порiвняннi з останнiм роком Порошенко вже вiдбулося, чи ще все попереду?
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12.10.2021 19:26 Відповісти
 
 