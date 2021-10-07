Цього року очікуємо зростання ВВП на 4%, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує зростання ВВП на 4% цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дуже швидке відновлення цього року - ми очікуємо плюс 4% (зростання ВВП. - Ред.), на відміну від тих прогнозів, які давали міжнародні партнери", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна активно проводить реформи в різних сферах, що призведе до зростання економіки і поліпшення життя населення.

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