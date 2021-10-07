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Госдолг Украины превышает $90 млрд, - Шмыгаль

Госдолг Украины превышает $90 млрд, - Шмыгаль

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 млрд долл.", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга.

"Мы увеличиваем собственные внутренние заимствования и уменьшаем долю внешних заимствований", - объяснил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума, - Шмыгаль

Автор: 

госдолг (453) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+14
Практически все госкомпании, которые в 2018-м были прибыльны - теперь убыточны! Потому что зе-мародеры дорвались що власти - грабить страну!
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07.10.2021 11:21
+12
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07.10.2021 11:12
+12
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07.10.2021 11:18
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07.10.2021 11:12 Ответить
Ура...вы ЗРОБИЛИ ЦЕ разом....дурники
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07.10.2021 11:13 Ответить
А что при порошенко кредиты не брали? То что погода плохая тоже Зеля виноват?
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07.10.2021 11:28 Ответить
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07.10.2021 11:36 Ответить
Что это за график?
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07.10.2021 11:39 Ответить
Тебе это не надо.
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07.10.2021 13:20 Ответить
2013 - 70 млрд $
2019 - 73 млрд $
2021 - 93 млрд $
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
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07.10.2021 11:39 Ответить
Любопытно. По данной ссылке можно убедиться, что при порошенко и КО набрали кредитов больше, чем при зеле. Я понимаю, что у зели ещё все впереди, но на данный момент так и есть.
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07.10.2021 11:49 Ответить
Вы ЗелеБобик на зарплате или идейный?
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07.10.2021 12:19 Ответить
Идейных почти не осталось. Они первыми дохнут. Теперь только два вида - зеленые в теме и идиотики, которые лоханулись, но признать это понты мешают.
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07.10.2021 16:46 Ответить
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07.10.2021 12:39 Ответить
Любопытно, что у вас что-то либо с глазами либо с головой, если у вас +3-5 млрд $ при Порошенко за 5 лет больше чем + 20 млрд $ при клоуне за 2 года
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07.10.2021 13:15 Ответить
для пана - брали при Порошенко кредити, але вони фактично всі потрапили в казну держави для відновлення золото-валютних резервів, які фактично з нуля виросли до 25 млрд доларів США і віддали найбільше боргів за всі попередні уряди. Борг держави з кожним місяцем зменшувався. А при Косоворотці крім кредитів, проїдання 3,7 млд доларів США за виграний суд у Газпрома урядом Порошенко та 2,7 млрд доларів, які просто дали державі по "ковідній" програмі, набрали ще 12 млрд доларів США боргу. А ще не забуваємо, що не підтримали позов до Газпрому на суму 17 млрд доларів США, просто відкликали те, що зробили попередники і мали перспективу на 99%.
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07.10.2021 15:24 Ответить
Сократить поголовье зебобиков - святое дело любой власти.
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07.10.2021 11:14 Ответить
Хто це -МИ?
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07.10.2021 11:15 Ответить
Ж ж ж ы . . . д д ы .
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07.10.2021 11:25 Ответить
Другими словами мы печатаем пустые бумажки и скидываем их в ОВГЗ, чтобы лохи не увидели как на дрожжах растет валовый государственный долг.
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07.10.2021 11:16 Ответить
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07.10.2021 11:18 Ответить
Очень показательный график, но для мудрого избирателя он как квантовая механика
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07.10.2021 11:26 Ответить
А что это за график? Что за "денежная база"? Ты разбирался?
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07.10.2021 11:37 Ответить
Це не ваше, не дивіться
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07.10.2021 12:44 Ответить
На счет Казначейства Украины из Валютного фонда после дня Незалежности пришел подарок беспроцентный в сумме 2,7 ярда долляров...Дениска,куда дел баблосы? % заплатил? или в офшор Данылыча отправил секретной дипломатической почтой?
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07.10.2021 11:16 Ответить
Они должны были отдать в 3 квартале 5,4 млрд.долгов.

2,7 минус 5,4 получается минус 2,7.
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07.10.2021 11:20 Ответить
Я знаю де можна конфіскувати 41 лям баксів.
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07.10.2021 11:21 Ответить
Степан Андреевич тоже знал и нам завещал что делать.
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07.10.2021 11:30 Ответить
Практически все госкомпании, которые в 2018-м были прибыльны - теперь убыточны! Потому что зе-мародеры дорвались що власти - грабить страну!
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07.10.2021 11:21 Ответить
В списке Пандоры 39 украинских чуваков...журналисты следаки более 100 стран мира нарыли...странно что в нем не нашли офшорника Порошенко Зелемойские,это совпадение?
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07.10.2021 11:23 Ответить
Порошенко спонсировал расследование Пандоры
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07.10.2021 11:30 Ответить
Нееет, он сам был одним из этих журналистов
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07.10.2021 13:39 Ответить
США установили, что в год в Украине тырится $40 миллиардов.
За 2.5 года всё можно вернуть.
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07.10.2021 11:27 Ответить
КАК РАЗ ЕСЛИ У МИЛЛИАРДЕРОВ ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ, ТО МОЖНО ЕГО БЫСТРО ОТДАТЬ !)
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07.10.2021 11:28 Ответить
Все цінне вони зберігають закордоном в нерухомості а гроші та цінні папери в офшорах, в Україні у них знаходяться такі активи як: дешева раб-сила та немодернезоване відстале виробництво минулого століття.А ви думаєте чому вони не вкладаються в українську економіку?
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07.10.2021 11:52 Ответить
ну хоч десь є підвищення )))))) діджиталізація в турборежимі ))))))))))
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07.10.2021 11:29 Ответить
Все просрав.
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07.10.2021 11:31 Ответить
Ще непочатий край роботи. Не все відразу.
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07.10.2021 11:44 Ответить
А чому ви так багато воруєте.
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07.10.2021 11:31 Ответить
"Как в последний раз", имхо.
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07.10.2021 11:43 Ответить
Как брать долги - так ваше правительство лучше знает, как распорядиться.
А как отдавать - так это уже не к вам, это к украинцам.
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07.10.2021 11:33 Ответить
По поводу Порошенко...,все финансовые дела пятого президента 6 лет вел прекрасный итальянский менеджер и адвокат Джованни Сальветти...,а договор был простым...в бюджет Украны платить налоги с любой финансовой сделки...,Сальветти выполнил все что требовалось...,потому сегодня Порох на сегодня чист...
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07.10.2021 11:37 Ответить
чистіше вашого бариги тільки бомжі на помийці!
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07.10.2021 11:57 Ответить
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07.10.2021 12:02 Ответить
Так Лахта, ваша мєтодічка не змінюється. Липецька ще не вистачає )
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07.10.2021 12:34 Ответить
А еще вчера был полный ажур, называли себя самым успешным правительством, а сегодня - полная жопа. Как быстро все меняется у зеленнозадых.
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07.10.2021 11:41 Ответить
Тут легко все проверить...на июль 2019 года на счету Казначейства Украины значилось +150 млрд. бюджетных денег...и 25 ярдов доляров золотовалютного резерва,Гройсман подписал сдачу этой суммы Гончаруку...,уже к октябрю 2019 года на счету был МИНУС...,а на сегодня он вырос до минус 700 млрд гривен...,весело живем и в Трускаец катаемся.... якобы за свой счет...,я вам верю...Зелемойские....вы богатые Бурятины... а народ уже не верит...
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07.10.2021 11:49 Ответить
Так діставайте з кишень олігархів гроші,та сплачуйте борги! Хто вам лікар,що ви жрете і носом і ротом!!
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07.10.2021 11:56 Ответить
Пролетайрят сраный чЛенина Маркса начиталась?Майонез убери с башки ТУПОЙ...
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07.10.2021 11:59 Ответить
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07.10.2021 12:04 Ответить
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов. Источник:
Зе клоун веде Україну до кращого життя
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07.10.2021 12:33 Ответить
 
 