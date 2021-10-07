Госдолг Украины превышает $90 млрд, - Шмыгаль
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 млрд долл.", - сказал Шмыгаль.
По его словам, у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга.
"Мы увеличиваем собственные внутренние заимствования и уменьшаем долю внешних заимствований", - объяснил глава правительства.
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2019 - 73 млрд $
2021 - 93 млрд $
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
2,7 минус 5,4 получается минус 2,7.
За 2.5 года всё можно вернуть.
А как отдавать - так это уже не к вам, это к украинцам.
Зе клоун веде Україну до кращого життя