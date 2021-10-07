Госдолг Украины превышает $90 млрд, - Шмыгаль

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 млрд долл.", - сказал Шмыгаль.

По его словам, у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга.

"Мы увеличиваем собственные внутренние заимствования и уменьшаем долю внешних заимствований", - объяснил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума, - Шмыгаль