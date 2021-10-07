Держборг України перевищує $ 90 млрд, - Шмигаль
Сукупний державний і гарантований державою борг України перевищує 90 млрд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше 90 млрд дол.", - сказав Шмигаль.
За його словами, в уряду є стратегія щодо зміни структури державного боргу.
"Ми збільшуємо власні внутрішні запозичення і зменшуємо частку зовнішніх запозичень", - пояснив глава уряду.
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2019 - 73 млрд $
2021 - 93 млрд $
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
2,7 минус 5,4 получается минус 2,7.
За 2.5 года всё можно вернуть.
А как отдавать - так это уже не к вам, это к украинцам.
Зе клоун веде Україну до кращого життя