Держборг України перевищує $ 90 млрд, - Шмигаль

Сукупний державний і гарантований державою борг України перевищує 90 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше 90 млрд дол.", - сказав Шмигаль.

За його словами, в уряду є стратегія щодо зміни структури державного боргу.

"Ми збільшуємо власні внутрішні запозичення і зменшуємо частку зовнішніх запозичень", - пояснив глава уряду.

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