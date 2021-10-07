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Держборг України перевищує $ 90 млрд, - Шмигаль

Держборг України перевищує $ 90 млрд, - Шмигаль

Сукупний державний і гарантований державою борг України перевищує 90 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше 90 млрд дол.", - сказав Шмигаль.

За його словами, в уряду є стратегія щодо зміни структури державного боргу.

"Ми збільшуємо власні внутрішні запозичення і зменшуємо частку зовнішніх запозичень", - пояснив глава уряду.

Читайте: Сьогодні-завтра ми з МВФ завершуємо підготовку меморандуму, - Шмигаль

Автор: 

держборг (1181) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+14
Практически все госкомпании, которые в 2018-м были прибыльны - теперь убыточны! Потому что зе-мародеры дорвались що власти - грабить страну!
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07.10.2021 11:21
+12
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07.10.2021 11:12
+12
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07.10.2021 11:18
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07.10.2021 11:12 Відповісти
Ура...вы ЗРОБИЛИ ЦЕ разом....дурники
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07.10.2021 11:13 Відповісти
А что при порошенко кредиты не брали? То что погода плохая тоже Зеля виноват?
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07.10.2021 11:28 Відповісти
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07.10.2021 11:36 Відповісти
Что это за график?
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07.10.2021 11:39 Відповісти
Тебе это не надо.
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07.10.2021 13:20 Відповісти
2013 - 70 млрд $
2019 - 73 млрд $
2021 - 93 млрд $
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
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07.10.2021 11:39 Відповісти
Любопытно. По данной ссылке можно убедиться, что при порошенко и КО набрали кредитов больше, чем при зеле. Я понимаю, что у зели ещё все впереди, но на данный момент так и есть.
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07.10.2021 11:49 Відповісти
Вы ЗелеБобик на зарплате или идейный?
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07.10.2021 12:19 Відповісти
Идейных почти не осталось. Они первыми дохнут. Теперь только два вида - зеленые в теме и идиотики, которые лоханулись, но признать это понты мешают.
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07.10.2021 16:46 Відповісти
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07.10.2021 12:39 Відповісти
Любопытно, что у вас что-то либо с глазами либо с головой, если у вас +3-5 млрд $ при Порошенко за 5 лет больше чем + 20 млрд $ при клоуне за 2 года
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07.10.2021 13:15 Відповісти
для пана - брали при Порошенко кредити, але вони фактично всі потрапили в казну держави для відновлення золото-валютних резервів, які фактично з нуля виросли до 25 млрд доларів США і віддали найбільше боргів за всі попередні уряди. Борг держави з кожним місяцем зменшувався. А при Косоворотці крім кредитів, проїдання 3,7 млд доларів США за виграний суд у Газпрома урядом Порошенко та 2,7 млрд доларів, які просто дали державі по "ковідній" програмі, набрали ще 12 млрд доларів США боргу. А ще не забуваємо, що не підтримали позов до Газпрому на суму 17 млрд доларів США, просто відкликали те, що зробили попередники і мали перспективу на 99%.
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07.10.2021 15:24 Відповісти
Сократить поголовье зебобиков - святое дело любой власти.
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07.10.2021 11:14 Відповісти
Хто це -МИ?
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07.10.2021 11:15 Відповісти
Ж ж ж ы . . . д д ы .
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07.10.2021 11:25 Відповісти
Другими словами мы печатаем пустые бумажки и скидываем их в ОВГЗ, чтобы лохи не увидели как на дрожжах растет валовый государственный долг.
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07.10.2021 11:16 Відповісти
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07.10.2021 11:18 Відповісти
Очень показательный график, но для мудрого избирателя он как квантовая механика
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07.10.2021 11:26 Відповісти
А что это за график? Что за "денежная база"? Ты разбирался?
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07.10.2021 11:37 Відповісти
Це не ваше, не дивіться
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07.10.2021 12:44 Відповісти
На счет Казначейства Украины из Валютного фонда после дня Незалежности пришел подарок беспроцентный в сумме 2,7 ярда долляров...Дениска,куда дел баблосы? % заплатил? или в офшор Данылыча отправил секретной дипломатической почтой?
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07.10.2021 11:16 Відповісти
Они должны были отдать в 3 квартале 5,4 млрд.долгов.

2,7 минус 5,4 получается минус 2,7.
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07.10.2021 11:20 Відповісти
Я знаю де можна конфіскувати 41 лям баксів.
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07.10.2021 11:21 Відповісти
Степан Андреевич тоже знал и нам завещал что делать.
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07.10.2021 11:30 Відповісти
Практически все госкомпании, которые в 2018-м были прибыльны - теперь убыточны! Потому что зе-мародеры дорвались що власти - грабить страну!
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07.10.2021 11:21 Відповісти
В списке Пандоры 39 украинских чуваков...журналисты следаки более 100 стран мира нарыли...странно что в нем не нашли офшорника Порошенко Зелемойские,это совпадение?
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07.10.2021 11:23 Відповісти
Порошенко спонсировал расследование Пандоры
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07.10.2021 11:30 Відповісти
Нееет, он сам был одним из этих журналистов
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07.10.2021 13:39 Відповісти
США установили, что в год в Украине тырится $40 миллиардов.
За 2.5 года всё можно вернуть.
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07.10.2021 11:27 Відповісти
КАК РАЗ ЕСЛИ У МИЛЛИАРДЕРОВ ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ, ТО МОЖНО ЕГО БЫСТРО ОТДАТЬ !)
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07.10.2021 11:28 Відповісти
Все цінне вони зберігають закордоном в нерухомості а гроші та цінні папери в офшорах, в Україні у них знаходяться такі активи як: дешева раб-сила та немодернезоване відстале виробництво минулого століття.А ви думаєте чому вони не вкладаються в українську економіку?
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07.10.2021 11:52 Відповісти
ну хоч десь є підвищення )))))) діджиталізація в турборежимі ))))))))))
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07.10.2021 11:29 Відповісти
Все просрав.
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07.10.2021 11:31 Відповісти
Ще непочатий край роботи. Не все відразу.
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07.10.2021 11:44 Відповісти
А чому ви так багато воруєте.
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07.10.2021 11:31 Відповісти
"Как в последний раз", имхо.
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07.10.2021 11:43 Відповісти
Как брать долги - так ваше правительство лучше знает, как распорядиться.
А как отдавать - так это уже не к вам, это к украинцам.
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07.10.2021 11:33 Відповісти
По поводу Порошенко...,все финансовые дела пятого президента 6 лет вел прекрасный итальянский менеджер и адвокат Джованни Сальветти...,а договор был простым...в бюджет Украны платить налоги с любой финансовой сделки...,Сальветти выполнил все что требовалось...,потому сегодня Порох на сегодня чист...
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07.10.2021 11:37 Відповісти
чистіше вашого бариги тільки бомжі на помийці!
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07.10.2021 11:57 Відповісти
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07.10.2021 12:02 Відповісти
Так Лахта, ваша мєтодічка не змінюється. Липецька ще не вистачає )
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07.10.2021 12:34 Відповісти
А еще вчера был полный ажур, называли себя самым успешным правительством, а сегодня - полная жопа. Как быстро все меняется у зеленнозадых.
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07.10.2021 11:41 Відповісти
Тут легко все проверить...на июль 2019 года на счету Казначейства Украины значилось +150 млрд. бюджетных денег...и 25 ярдов доляров золотовалютного резерва,Гройсман подписал сдачу этой суммы Гончаруку...,уже к октябрю 2019 года на счету был МИНУС...,а на сегодня он вырос до минус 700 млрд гривен...,весело живем и в Трускаец катаемся.... якобы за свой счет...,я вам верю...Зелемойские....вы богатые Бурятины... а народ уже не верит...
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07.10.2021 11:49 Відповісти
Так діставайте з кишень олігархів гроші,та сплачуйте борги! Хто вам лікар,що ви жрете і носом і ротом!!
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07.10.2021 11:56 Відповісти
Пролетайрят сраный чЛенина Маркса начиталась?Майонез убери с башки ТУПОЙ...
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07.10.2021 11:59 Відповісти
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07.10.2021 12:04 Відповісти
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов. Источник:
Зе клоун веде Україну до кращого життя
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07.10.2021 12:33 Відповісти
 
 