Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана, - ГУР Минобороны
Спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана.
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, об этом сообщил один из непосредственных участников операции по спасению украинцев из Афганистана, сотрудник военной разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина бросила их на верную гибель", – рассказал разведчик.
В сообщении отмечается, что по приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию.
Так, они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет, и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы.
Вместе с тем, несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию.
Также сказано, что видео героической и высокопрофессиональной работы украинских разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и в очередной раз подтвердило фейковость российской пропаганды.
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Невже це правда?
Наши спецназовцы при полном обмундировании с оружием в руках, сопровождали автобусы с людьми, на дальнем плане гремели взрывы, итд.
Спецназовцы сильно рисковали. Ибо они были единственными военными на тот момент, в Афганистане (за пределами кабульского аэропорта), да ещё и проводили спецоперацию.
Уже не было на тот момент никаких солдат из НАТОвских стран в Афганистане.
Все британские, французские, немецкие, австралийские военные, итд.. покинули Афганистан.
Были только американские военые (и то внутри кабулького аэропорта) и наши военные (вне аэропорта - то есть в самом Кабуле)
Одним словом - похвалитись в даному випадку нам нічим.
Про Украину просто мерзотсь писали, хотя Украина справилась на очень приличном уровне.
Как узнать что москаль врет - он открывает рот.
В Китае мешок риса упал, кто виноват?
Сотрудник спецслужб РФ опрокинул!
Тут кто-то писал, что эвакуировалась пацанва, государственные бандиты, бывшие мусора, полиция, судьи, которые смогли быстро купить паспорт Украины, ибо было за шо.
Так и есть.
98% наджибулл доллар не видели.
А по Киеву ходят фраерами.
А потом удивляемся очередному витку преступности.