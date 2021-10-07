РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7233 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане Война
8 348 34

Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана, - ГУР Минобороны

Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана, - ГУР Минобороны

Спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, об этом сообщил один из непосредственных участников операции по спасению украинцев из Афганистана, сотрудник военной разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина бросила их на верную гибель", – рассказал разведчик.

В сообщении отмечается, что по приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Афганистане есть еще желающие эвакуироваться, их вывезет украинская разведка, - Кулеба

Так, они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет, и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы.

Вместе с тем, несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию.

Также сказано, что видео героической и высокопрофессиональной работы украинских разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и в очередной раз подтвердило фейковость российской пропаганды.

Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана, - ГУР Минобороны 01

Автор: 

Афганистан (605) пропаганда (3676) разведка (4175) россия (95546) эвакуация (2072)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Правда в том, что весь мир увидел видеоряд с нашими военными, которые за пределами аэропорта Кабула проводили спецоперацию по эвакуации граждан Украины и других стран.
Наши спецназовцы при полном обмундировании с оружием в руках, сопровождали автобусы с людьми, на дальнем плане гремели взрывы, итд.
Спецназовцы сильно рисковали. Ибо они были единственными военными на тот момент, в Афганистане (за пределами кабульского аэропорта), да ещё и проводили спецоперацию.
Уже не было на тот момент никаких солдат из НАТОвских стран в Афганистане.
Все британские, французские, немецкие, австралийские военные, итд.. покинули Афганистан.
Были только американские военые (и то внутри кабулького аэропорта) и наши военные (вне аэропорта - то есть в самом Кабуле)
показать весь комментарий
07.10.2021 13:01
+8
Ольга ********* тогда вопила...Украина бросила своих в Афгане,но РАБссия пришла на помощь...,в Крыму помогали или на Донбассе строить концлагерь? бараны Мавзолейные...
показать весь комментарий
07.10.2021 12:51
+8
У этой бл@доты ни чести ни совести. Расказывали как они в отличии от союзников организовано вывезли 500 человек, не упомянув что союзники вывезли больше 100,000. Причем удивительно что вывозили с Баграма, военного аэропорта под контролем талибов.
Про Украину просто мерзотсь писали, хотя Украина справилась на очень приличном уровне.
Как узнать что москаль врет - он открывает рот.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви шо!!!

Невже це правда?
показать весь комментарий
07.10.2021 12:51 Ответить
Правда в том, что весь мир увидел видеоряд с нашими военными, которые за пределами аэропорта Кабула проводили спецоперацию по эвакуации граждан Украины и других стран.
Наши спецназовцы при полном обмундировании с оружием в руках, сопровождали автобусы с людьми, на дальнем плане гремели взрывы, итд.
Спецназовцы сильно рисковали. Ибо они были единственными военными на тот момент, в Афганистане (за пределами кабульского аэропорта), да ещё и проводили спецоперацию.
Уже не было на тот момент никаких солдат из НАТОвских стран в Афганистане.
Все британские, французские, немецкие, австралийские военные, итд.. покинули Афганистан.
Были только американские военые (и то внутри кабулького аэропорта) и наши военные (вне аэропорта - то есть в самом Кабуле)
показать весь комментарий
07.10.2021 13:01 Ответить
Правда в тому, що спочатку Україна заявила про завершення евакуації своїх громадян. А потім виявилось що їх там ще багато. До того ж випливла правда про участь українських громадян в охороні тюрем на території Афганістану. І також ситуація з "викраденням" українського літака якась "мутна".
Одним словом - похвалитись в даному випадку нам нічим.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:26 Ответить
Вам казламордые, действительно похвалиться нечем, в говне сидите по уши)
показать весь комментарий
07.10.2021 13:49 Ответить
Ольга ********* тогда вопила...Украина бросила своих в Афгане,но РАБссия пришла на помощь...,в Крыму помогали или на Донбассе строить концлагерь? бараны Мавзолейные...
показать весь комментарий
07.10.2021 12:51 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 13:08 Ответить
На фото перед самолётом такие характерные "украинцы" в тряпках по самую макушку Много денег на перевозке афганцев заработали? А по поводу росинформоперации, так все прекрасно видели эти наспех слепленные фейки, сразу раскидываемые по всем профильным каналам в телеге. Кто же нам виноват, что не сопроводили свою "спецоперацию" по вывозу непонятно кого, соответствующим информационным обеспечением? И если бы всякие Енины не мололи языком, об "угнанных в Иран" самолётах, так вообще было бы замечательно. Урок на будущее : чтобы где не начинается, всегда роспропагандоны будут искать в этом Украину
показать весь комментарий
07.10.2021 12:53 Ответить
И не говори. Ну, заработали пацаны денег на переброске комерцев в Иран, ну так сидите и не отсвечивайте! Забудется. Нет же! Надо устроить голимый самопиар, что бы об этом опять вспомнили. Понимаю, что ГУРу особо хвастать нечем. Ну так и мы понимаем, что с таким "говнокомандующим" ... какая нахер разведка.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:00 Ответить
никогда такого не было и вот опять
показать весь комментарий
07.10.2021 12:55 Ответить
Талибанцы Афганцы еще до ухода американцев 8 июля смотались в Москву для координаций действий... кого вы лечите,идиоты ФСБшные?
показать весь комментарий
07.10.2021 12:56 Ответить
на фото адекватные пацаны)) лавров не даст скиздеть))
показать весь комментарий
07.10.2021 15:15 Ответить
Кто б сомневался. Мордор
показать весь комментарий
07.10.2021 12:57 Ответить
Помешали тем что хотели сами их вывезти?))
показать весь комментарий
07.10.2021 13:01 Ответить
https://youtu.be/DZfSmA-1eKw https://youtu.be/DZfSmA-1eKw путиномике трындец
показать весь комментарий
07.10.2021 13:02 Ответить
Мавзолейные бараны...,цена на газ вышла на 2 000 долляров за килограмм говна сколько быдлошариковы получат из этой суммы? Ноль целых Ни Х...десятых....,денег нет,но вы дрочите....Димон Ведмедев знал шо гутарил...
показать весь комментарий
07.10.2021 13:05 Ответить
У этой бл@доты ни чести ни совести. Расказывали как они в отличии от союзников организовано вывезли 500 человек, не упомянув что союзники вывезли больше 100,000. Причем удивительно что вывозили с Баграма, военного аэропорта под контролем талибов.
Про Украину просто мерзотсь писали, хотя Украина справилась на очень приличном уровне.
Как узнать что москаль врет - он открывает рот.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:06 Ответить
Правительственная телеграмма из Канады...украинский спецназ вывез из Афгана женщин и детей нескольких стран Мира,в то время как остальные страны отказались от этой эвакуации...слишком рискованно... Мавзолейные хрюкните ченить...
показать весь комментарий
07.10.2021 13:10 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 13:10 Ответить
Быдло Путлерскае... вы стадо баранов ЛЖИВЫЕ трусливые...
показать весь комментарий
07.10.2021 13:13 Ответить
Уже до маразма доходит.
В Китае мешок риса упал, кто виноват?
Сотрудник спецслужб РФ опрокинул!
показать весь комментарий
07.10.2021 13:14 Ответить
рукожопая русня. яб на месте китайцев, за мешок риса кацапоида на кол садил
показать весь комментарий
07.10.2021 13:45 Ответить
Тупое вонючее лаптеногое, вы твари за убийство 15000 Украинцев ещё не ответили!)
показать весь комментарий
07.10.2021 13:58 Ответить
РАБссия добрый Концлагерь особено в Чечне 2 раза...были...вояки сраные
показать весь комментарий
07.10.2021 13:14 Ответить
ПаРаша будет говорить на белое черное ,кто бы что не делал ! И биомасса смотрящая теледебильник хоть и с недоверием но в принципе с мнением ***** полностью согласна !
показать весь комментарий
07.10.2021 13:14 Ответить
Давно стоит Скабеевой присвоить звание Мисс Павловка
показать весь комментарий
07.10.2021 13:20 Ответить
https://youtu.be/3sDNKR1TJW4 https://youtu.be/3sDNKR1TJW4 одичалых РАБссиян гонят отовсюду...
показать весь комментарий
07.10.2021 13:20 Ответить
Талибы в Москве март 2021 годаhttps://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1767E/production/_117607859_whatsubject.jpg https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1767E/production/_117607859_whatsubject.jpg координируют действия с мацковским быдлом
показать весь комментарий
07.10.2021 13:24 Ответить
Желательно посмотреть на наших граждан Украины, эвакуированных с Афгана.
Тут кто-то писал, что эвакуировалась пацанва, государственные бандиты, бывшие мусора, полиция, судьи, которые смогли быстро купить паспорт Украины, ибо было за шо.
Так и есть.
98% наджибулл доллар не видели.
А по Киеву ходят фраерами.
А потом удивляемся очередному витку преступности.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:05 Ответить
 
 