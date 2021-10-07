Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана, - ГУР Минобороны

Спецслужбы Российской Федерации пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook, об этом сообщил один из непосредственных участников операции по спасению украинцев из Афганистана, сотрудник военной разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина бросила их на верную гибель", – рассказал разведчик.

В сообщении отмечается, что по приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию.

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Так, они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет, и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы.

Вместе с тем, несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию.

Также сказано, что видео героической и высокопрофессиональной работы украинских разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и в очередной раз подтвердило фейковость российской пропаганды.